KAN JUBLE: Klubbene i Eliteserien kan ifølge VGs opplysninger spiller kamper igjen fra midten av juni.

Kilder til VG: Fotballen kan rulle igjen

Ifølge VGs opplysninger ligger det an til at elitelagene i fotball kan starte trening om kort tid, men under strengt smittevern.

Dersom det fungerer det bra, kan det bli seriespill for tomme tribuner en gang i juni.

Regjeringen sitter nå og tar beslutninger om neste fase i åpning av samfunnet. Statsminister Erna Solberg (H) har innkalt til pressekonferanse torsdag klokken 18.

Norges Fotballforbund (NFF) ba mandag forrige uke om tillatelse til oppstart med kontakttrening for norsk toppfotball fra 10. mai – med mål om at første serierunde spilles 15. juni. Regjeringen har sagt at de vil komme med ny informasjon 7. mai.

Sammen med Norges Idrettsforbund (NIF) har NFF over en lengre periode jobbet for å få i gang elitefotballen.

For en uke siden bekreftet Folkehelseinstituttet overfor VG at full toppfotball-aktivitet kan starte opp igjen så lenge smittevernplanen til NFF følges. Da holdt kulturminister Abid Raja (V) og regjeringen igjen.

Eliteseiren skulle startet den første uken i april.

Publisert: 07.05.20 kl. 16:12