SPILL-DEBATT: Fra v.: Truls G. Pedersen, Tonje Sagstuen og Camilla Garmann.

Heste-redaktør raser mot Norsk Tipping: – Hyklere

Redaktøren i Trav- og Galoppnytt går knallhardt ut mot Norsk Tippings høringssvar om ny lov for pengespill. Norsk Tipping kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Truls G. Pedersen omtaler Norsk Tipping som «hyklerne på Hamar» i en kommentar han har skrevet på tgn.no.

Lenger ned i saken kan du lese Norsk Tippings svar på kritikken.

Stridsspørsmålet er grensene for tap. Norsk Tipping har siden 2016 hatt en maksgrense på 20.000 kroner i måneden. Flere enn 1100 av Norsk Rikstotos spillere har hatt en tapsgrense på 1,5 millioner kroner i måneden.

Nå blir også Norsk Rikstoto presset til å ha den samme tapsgrensen som Norsk Tipping, riktignok trolig med noen små justeringer. Men hestespillet i Norge er sånn at de største spillerne utgjør en veldig stor andel av omsetningen. Og Rikstoto antar at de i stor grad forsvinner når 20.000-grensen blir innført fra nyttår 2021.

Det er denne striden om tapsgrenser Truls G. Pedersen spiller på når han skriver at « ... i Norsk Tipping på Hamar har man spillgrenser, men ellers ingen grenser for frekkhet og hykleri».

– Jeg mener det er hyklersk, fordi Norsk Tipping nærmest byttet til seg retten til å ha «røde» spill mot å innføre tapsgrensene. Nå vil de tvinge Rikstoto inn i den samme tvangstrøya, sier Truls G. Pedersen til VG.

En liten forklaring: En relativt fersk undersøkelse fra Universitetet i Bergen viser at Norsk Tipping har fire av de syv «farligste» spillene i Norge – altså de som utgjør størst risiko for problemspillere. Hestespill kommer lenger ned på risikolisten.

Og Truls G. Pedersen mener at det er hestespillet Norsk Tipping har siktet på når de i sitt høringssvar til Kulturdepartementet skriver:

«Norsk Tipping finner det naturlig at de sårbares interesser blir avgjørende når nivået av beskyttelsesnivå skal gjenspeiles i en fremtidig pengespillregulering. I den sammenheng bør ikke spillselskapenes egne interesser tillegges særlig vekt på bekostning av forbrukervernet».

Og:

«Norsk Tipping mener også det er fullt mulig for alle lovlige aktører å skape en attraktiv spillportefølje innenfor disse forventningene. Alle aktører i et enerettsmarked bør ta et ansvar for at markedsutviklingen er moderat og tilpasset spillelysten og markedssituasjonen til enhver tid».

Norsk Rikstoto er altså ikke nevnt, men Pedersen er ikke i tvil:

– Det er bare to enerettshavere i dette landet, Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ...

Hestesport-redaktøren synes det er merkelig at Norsk Tipping, slik han forstår det, peker på Norsk Rikstoto, så lenge de selv har «kasinospill med raske trekninger og høy tilbøyelighet til å trigge uønsket spilleratferd», som han uttrykker det i sin kommentar.

– Er det et samrøre mellom Norsk Tipping og Kulturdepartementet, spør Truls G. Pedersen retorisk.

– Jeg tolker Norsk Tippings høringsuttalelse som et forsøk på å sleike Kulturdepartementet og Lotteritilsynet opp etter ryggen, samtidig som hestespillet fremstilles som den stygge andungen, sier han til VG.

Norsk Tippings kommunikasjonsdirektør, Tonje Sagstuen, reagerer slik når vi konfronterer henne med kritikken fra Pedersen:

– Hvordan redaktøren i Trav og Galopp-Nytt velger å tolke vårt høringssvar til ny pengespillov, får stå for hans regning. Vi kjenner oss ikke igjen i hans beskrivelse av de faktiske forhold, sier hun.

– Norsk Tipping har ikke ment noe om hvilket ansvarlighetsverktøy Norsk Rikstoto bør ha. I vårt høringssvar har vi uttrykt støtte til det vi opplever er det overordnede hensynet i norsk spillpolitikk, nettopp at det er hensynet til sårbare spillere som må være førende for hvordan enerettsaktørene innretter sitt spilltilbud og ansvarlighetsrammeverk.

Norsk Rikstoto-sjef Camilla Garmann er atskillig mer forsiktig enn Trav- og galopp-redaktøren når VG spør om hennes kommentar til Norsk Tippings høringsuttalelse. Er det et angrep på Norsk Rikstoto?

– Jeg velger ikke å tolke det sånn. De er naturlig nok opptatt av å forsvare sin ansvarlighetslinje for sine produkter. Jeg vet ikke hvor stor kompetanse de har om hestespill og våre kunder. Kanskje er det vi som har best kompetanse til å uttale seg om oss, sier Garmann, og fortsetter:

– Til Hjelpelinjen for spillproblemer var under tre prosent av alle samtaler knyttet til Norsk Rikstoto i 2019. I undersøkelsen fra Universitetet i Bergen kommer våre spill langt, langt ned på listen over de spillene som har størst risiko. Og det skyldes blant annet at våre løp går over mange timer, med 20 minutters pause til neste løp, og kan ikke sammenlignes med «blinkende» spill der folk får svaret umiddelbart.

Publisert: 12.10.20 kl. 20:29