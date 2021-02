JUBEL: Tom Bradys syvende Super Bowl-triumf kommer ikke til å stilne de som mener han er tidenes beste idrettsutøver uansett sport. Foto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tom Brady (43) ble historisk: Tampa Bay Buccaneers vant Super Bowl

(Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31–9) I sin 10. Super Bowl viste Tom Brady at de gamle fortsatt er eldst, og sikret sin syvende Super Bowl-triumf.

Ikke bare ble han tidenes eldste vinner. Ingen spillere har klart å vinne like mange ganger som Brady.

– Jeg er så stolt av alle guttene her nede. Jeg tror vi visste at dette kom til å skje, gjorde vi ikke? sier Tom Brady på podiet etter kampen.

Han har heller ingen planer om å stoppe der.

– Vi kommer tilbake, lover Brady.

Triumfen natt til mandag bringer nostalgiske minner for New England Patriots-fansen, hvor Tom Brady vant sine seks foregående ringer.

Nå fikk de se Brady og Patriots-kameraten Gronkowski herje sammen for Tampa Bay Buccaneers og sikre Bradys syvende triumf. Ingen andre spillere har mer enn fem.

Allerede i første kvarter fant 43-åringen følgesvennen Rob Gronkowski med en pasning som ledet til touchdown.

Litt senere kopierte de suksessoppskriften og satte dermed rekord. Ingen har ledet til flere touchdown-kombinasjoner i sluttspillet enn Brady og Gronkowski.

DUO: Tom Brady og Rob Gronkowski herjet for New England Patriots og fortsatte i samme spor da de sto sammen i finalen med Tampa Bay Buccaneers. Gronkowski la egentlig opp i 2018, men kom tilbake for å spille med Brady. Foto: EVE EDELHEIT / X06883

På motsatt side sto quarterbacken Patrick Mahomes (25), som er omtalt som den nye store stjernen og mange har spådd at han kan være en kandidat til å måle seg med Tom Bradys karriere.

Med seier ville han blitt den yngste quarterbacken noensinne til å vinne to Super Bowl. 18 år og 45 dager skiller Brady og Mahomes.

Men i nattens finale var det svært lite som stemte for den yngste av dem. Med Mahomes på laget har det aldri skjedd at Chiefs har gått gjennom de tre første kvarterene uten en touchdown, men det var nettopp det som skjedde her.

Etter tre av fire kvarter ledet Buccaneers 31–9 etter at Antonio Brown og Leonard Fournette hadde notert seg for en touchdown hver.

Da var det i praksis over for Kansas City Chiefs – og Buccaneers-coach Bruce Arians (68) begynte å ane at han kom til å bli tidenes eldste coach som vinner Super Bowl.

Mellom disse touchdownene hadde den kanadiske artisten The Weeknd et pauseshow som fikk veldig blandede tilbakemeldinger.

PAUSESHOW: The Weeknd fikk æren av å opptre under årets Super Bowl. Foto: David J. Phillip / AP

Fournette sprang altså inn nattens fjerde touchdown kort tid etter at det tredje kvarteret ble satt i gang, og det ble ikke noe bedre for Chiefs i det fjerde og siste kvarteret.

Patrick Mahomes sendte av gårde et utrolig pasningsforsøk, men runningback Damien Williams klarte merkelig nok å glippe den.

– Han skal jo fange den der, konstaterte NFL-ekspert Jørgen Hoff i Viasports studio.

Kameraene fanget opp Tom Bradys kone, den brasilianske supermodellen Gisele Bündchen, på tribunen. Smilende glad kunne hun ta en selfie og innse at ektemannen var i ferd med å sikre seg Super Bowl-ring nummer syv.

HEIAGJENG: Gisele Bündchen (nummer to fra høyre) var selvsagt på plass for å bivåne nattens finale. Foto: David J. Phillip / AP

Dømmingen var også et samtaleemne under kampen. Flere mente at Chiefs var uheldige med dømmingen, spesielt tidlig i kampen, og at det var mange unødvendige flagg og avblåsninger.

Til slutt ble differansen så stor at det forblir en liten parentes for allmenheten. Selv ikke en banestormer klarte å stoppe Brady fra å sikre seg sin syvende triumf.

– Det finnes quarterbacker som har spilt når de er over 40 år, men det er ingen som har vært i nærheten av å være topp fem i ligaen når de har fylt 43 år, sier NFL-ekspert Jørgen Hoff.

– Han er feilfri i dag, sier Hoff.

For å sette det i perspektiv: Bradys syv triumfer er mer enn noen franchiser har klart alene. New England Patriots og Pittsburgh Steelers har begge seks triumfer.

Bradys triumf gjør at han sammenlignes med såkalte GOATs (forkortelse for «greatest of all time») som basketlegenden Michael Jordan, ishockeylegenden Wayne Gretzky og fotballstjernen Lionel Messi.

Flere eksperter trekker frem at Brady allerede i første sesongen med Tampa Bay Buccaneers gikk hele veien og vant Super Bowl.

NFL-legenden Tony Montana mener at New England Patriots gjorde en stor tabbe da de lot Tom Brady gå.

– Noen har gjort en stor feil. Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor New England lot ham gå. Jeg forstår det ikke, sa Montana til USA Today i april.

Tom Brady er også den første quarterbacken noensinne som har spilt i Super Bowl i tre forskjellige tiår.