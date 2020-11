FERDIG: Martí Cifuentes gir seg i Sandefjord. Foto: Thomas Andreassen / VG

Cifuentes ferdig som Sandefjord-trener etter sesongen

Martí Cifuentes (38) forlenger ikke sin kontrakt som Sandefjord-trener. Klubben skriver i en pressemelding at de må kutte kostnader.

Det var Eurosport som først omtalte saken. VG får også bekreftet at det er riktig at han ikke forlenger sin kontrakt.

– Vi fornyer ikke kontrakten, sier styreleder Gunnar Bjønness i Sandefjord Fotball AS til VG.

Bjønness forteller at Cifuentes vil fortsette som trener ut sesongen. Spanjolen har vært trener for klubben siden 2018.

Cifuentes selv har kommentert saken på sin Twitter-konto:

– Det er med tungt hjerte at vi tatt denne avgjørelsen i dag. I går ble det klart fra klubbens side at kontrakten ikke vil forlenges, skriver han og fortsetter:

– Vi er på en fantastisk reise og det har vært en opplevelse å være trener for dette laget. Vi vil alltid være takknemlige for denne muligheten fra styret og klubbeieren i 2018 i en vanskelig periode for laget.

Klubben skriver i en pressemelding av avgjørelsen handler om økonomi. De legger samtidig til at de er strålende fornøyd med jobben som er lagt ned og de sportslige resultatene trenerteamet har oppnådd.

«SF gikk med et betydelig underskudd i 2019 og styrer mot negative tall også denne sesongen. Det er også knyttet stor usikkerhet rundt økonomi og gjennomføring av neste sesong grunnet covid-19 pandemien. Av den grunn må klubben redusere sine kostnader ytterligere», står det i pressemeldingen.

Cifuentes har levert varene i årets sesong med Eliteseriens laveste budsjett. Likevel var det allerede i september uklart om han kom til å få fortsette i klubben.

Sandefjord rykket opp til Eliteserien før årets sesong og ligger på 11. plass etter 24 spilte runder.

Publisert: 12.11.20 kl. 10:56 Oppdatert: 12.11.20 kl. 11:14

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 24 21 2 1 83 – 27 56 65 2 Molde 24 15 2 7 59 – 30 29 47 3 Rosenborg 24 13 6 5 43 – 25 18 45 4 Vålerenga 24 13 6 5 41 – 28 13 45 5 Odd 24 13 3 8 44 – 35 9 42 VIS MER Champions League-kvalifisering

