Rørte treneren etter ny bragd: − Ufattelig stolt

(Mol/Sørum – Cherif/Ahmed 21–18, 21–18) OL-favorittene Anders Mol (23) og Christian Sørum (25) er i rute mot Tokyo. Mandag kveld vant sandvolleyball-duoen nok en storturnering i Mexico.

Av Ida Høidalen

I en identisk finale fra sesongens første World Tour-turnering, slo Anders Mol og Christian Sørum Qatar-duoen Cherif/Ahmed 2–0 i Cancún.

– Jeg er ufattelig stolt og nesten helt målløs. Vi har spilt to turneringer uten tap. De er så fokuserte og rå i hodet. Jeg blir ikke alltid rørt når de vinner, men når de spiller perfekt volleyball blir jeg det, sier trener Kåre Mol til VG.

– Det er helt sykt, følger Christian Sørum opp.

De norske guttene viste igjen at de er i god rute mot sommerens OL og tok tidlig ledelsen i første sett. Mol åpnet med et brak da han blokket inn kampens første poeng, men Qatar skjerpet seg halvveis og tok igjen den norske ledelsen på stillingen 14–14. Men da var det Mol som hevet seg og med blant annet to serveess endte første sett 21–18 til Norge.

I sett nummer to var det Qatar som startet sterkest. Etter å ha ligget under kom Norge tilbake på stillingen 8–8 før de havnet bakpå igjen. Men som så mange ganger tidligere viste den norske duoen seg å være best når det gjelder – Mol imponerte nok en gang ved nettet og andre sett endte til slutt 21–18.

SEIER IGJEN: Anders Mol (til høyre) og Christian Sørum. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / FIVB / NTB

– Vi var rimelig ferdige både i går og i dag. Det var varmt og tøft og en krig fra start til slutt, men heldigvis dro Anders frem noen gode server og blokkpoeng som holdt oss inne i kampen, sier Sørum til VG.

Han var helt utslitt etter kampen og roser innsatsen til makker Mol.

– Det var ganske jævlig rett og slett. Jeg kjente at jeg var tom da det var mange baller som skal spilles. Det er tungt å merke det så tidlig, men heldigvis leverer Anders i begge settene. Det var helt sykt deilig å avslutte Mexico-oppholdet på den måten.

Mols far og trener Kåre Mol kaller det å se kampen fra sidelinjen for «pining».

– Nå er det nesten Norge mot resten av verden og litt sånn at alle håper vi taper fordi vi vinner hver gang. Og vi spiller mot enorme volleyballnasjoner. Jeg er så glade for at de er norske og for at jeg får lov til å jobbe med dem. Vi har også utviklet oss selv med så lang pause, det er helt rått, sier han til VG.

Turneringen er den andre av to World Tour-turneringer Mol og Sørum spiller i meksikanske Cancún. Firestjernersturneringene var de første på verdensserien på hele 19 måneder.

Mol og Sørum har hatt en trøblete oppladning til årets sesong. Ikke bare har alle storturneringer blitt satt på vent grunnet med coronapandemien, men Mol har også slitt med skade i lang tid. Problemet var en stiv hofte. Derfor har ikke superparet fått trene sammen så mye som ønsket. Desto mer imponerende er det å vinne sesongens to første turneringer.

TRENER OG FAR: Kåre Mol sammen med Anders Mol i 2018. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Kåre Mol omtaler turneringene som en syretest med tanke på sønnens skader.

– Og det er jeg mest fornøyd med. Vi er utrolig avhengig av at begge spillerne holder seg skadefri. Og levere som de gjør etter det, er helt uvanlig. Anders er lettbent med ball og Christian er verdens mest tålmodige fyr, sier han.

– Det gjør det ikke noe mindre imponerende at vi klarer det med den oppladningen. Det er utrolig deilig, sier Sørum.

Nå reiser laget videre til Tenerife for treningsleir før ny turnering i Madrid. Om verden hadde vært normal, hadde de dratt en tur innom Norge for å treffe familien. Men på grunn av innreisekarantene reiser de helle rett til Spania.

Duoen har vært ranket som verdens beste sandvolleyballpar siden august 2018 og er storfavoritter til å ta OL-gullet i Tokyo til sommeren.