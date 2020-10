IMPONERER: Casper Ruud er klar for tredje runde i French Open. Her er onsdagens kamp mot Tommy Paul. Foto: IAN LANGSDON / EPA

New York Times-ekspert: – Casper kommer til å være oppe der i mange år

Christopher Clarey har dekket Grand Slam-tennis for New York Times i 30 år. Han tror verdenstreer Dominic Thiem (27) blir for tøff for Casper Ruud (21) fredag – men har stor tro på nordmannen.

– Casper er helt klart en mann som er på vei oppover på listene. Han er spennende, sier Clarey til VG.

– Jeg ser at Casper utvikler seg fysisk for hver gang jeg ser ham, og jeg liker spillet hans.

– Hva er hans styrke?

– Casper har kanskje ingen spesielle våpen, men han har heller ingen spesielle svakheter. Han er jevnt god på alt, mener Clarey, som selvfølgelig er på plass i French Open for New York Times.

– Hva sier du om at han møter Dominic Thiem?

– Jeg sier at Casper har vært uheldig med trekningen. Dominic Thiem er kanskje i sitt livs form og er en av favorittene på grusen her. Thiem, Novak Djokovic og Rafael Nadal er de verste motstanderne igjen her.

– Det positive er at han får testet seg mot de beste.

– Hva tror du om Ruuds fremtid?

– Den ser lys ut. Han er ikke en spiller som bare kommer til å være der en sesong eller to. Denne karen kommer til å være oppe der i mange år, han har bare fått litt tøff trekning i 2020.

– Det er gøy at dere nordmenn har fått fram en så god tennisspiller, sier Clarey, som ellers kjenner best norske vinterstjerner etter å ha dekket blant annet OL på Lillehammer.

Casper Ruud innrømmer til Eurosport at dette blir «en av de tøffeste kampene i karrieren så langt» å møte Dominic Thiem i tredje runde av French Open.

– Han er kanskje i sitt livs forn, men jeg vil også vise at jeg er i god grusform, sier han til Eurosport.

– Jeg tar med meg selvtilliten fra de gode kampene jeg har spilt og bruker det til min fordel.

– Heldigvis er jeg underdog i den matchen og skal bare gå ut og nyte det, sier Casper Ruud.

Han måtte ha fem sett mot amerikaneren Tommy Paul i en «berg-og-dal-bane-kamp» der settsifrene var 6–1, 1–6, 6–3, 1–6.

Dominic Thiem tok sin første Grand Slam-tittel da han vant US Open for snaut tre uker siden. Ruuds beste Grand Slam-prestasjon til nå er at han tre ganger har kommet til tredje runde: French Open i 2019, US Open i 2020 og nå French Open i 2020.

