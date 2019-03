TAPTE MYE TIL SUNDBY: Martin Johnsrud Sundby og Calle Halfvarsson gikk 2.-etappene på VM-stafetten. Norge vant, Sverige ble nummer fem. FOTO: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Norges stafetthelter fnyser av Calle Halfvarssons VM-protest

SEEFELD (VG) Svenske Calle Halfvarsson vil ikke gå VM-femmila siden arrangøren ikke salter løypene. De norske herreløperne mener det er en litt voldsom reaksjon.

Halfvarsson har ikke truffet i VM, og fredag tapte han 27 sekunder i stafettduellen med Martin Johnsrud Sundby - i en stafett Norge til slutt vant.

Nå vil han ikke gå femmila søndag, fordi arrangøren ikke salter. Det er meldt syv grader og sol søndag.

Med andre ord, det ligger an til en blytung femmil på løst og slapsete føre.

– Det virker som de er redd for å salte på dette stedet, så da «skiter» jeg i det, sier Halfvarsson til Aftonbladet.

Svensken er lang og veier litt mer enn de letteste norske herreløperne.

Drar det voldsomt langt

De norske herrene jublet for et overlegent gull på stafetten. To av stafettvinnerne skal gå femmila søndag.

Martin Johnsrud Sundby tror femmila blir uvanlig tøff.

– Jeg kan forstå at han vil de skal salte, og noen deler av løypa bør kanskje saltes, men det er å dra det voldsomt langt at man ikke vil gå skirenn om det ikke saltes. Det høres merkelig ut, sier Sundby til VG og legger til:

– Sjur er ti kilo lettere enn meg, da skjønner man at han har en fordel om det blir kjempeløst.

Sundby sendte Sjur Røthe ut på tredjeetappe på VM-stafetten, der Norge til slutt tok gullet.

– Jeg skjønner Calle på et vis, det er skikkelig sugeføre. Calle har hatt et veldig nesten-VM. Han har sett sprek ut mange dager, men han har ikke fått uttelling. Jeg håper han tar til fornuft og blir med på femmila også, sier Røthe til VG.

Ikke grave seg ned

Emil Iversen og ankermann Johannes Høsflot Klæbo skal ikke gå. Det ble bestemt før VM startet.

Iversen mener Halfvarsson ikke har noen grunn til å grave seg ned.

– Det har vært tunge, løse forhold i hele mesterskapet, det gagner lette skiløpere. Sånn er det. Noen ganger er det fast og fint, andre ganger er det løst. Vi har ulike styrker. Det er ingen grunn til å grave seg ned, sier Iversen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener en protest fungerer dårlig.

– Vi foholder oss til de forholdene som er. Noen ganger er det en fordel å være liten og lett, andre ganger lønner det seg å være stor og sterk, sier Nossum og legger til:

– Jeg har aldri hørt Sjur Røthe si at han nekter å gå, fordi de har saltet.

PS! Russland tok sølv på stafetten, mens Frankrike jublet ellevilt for bronsen etter en duell mot Finland.