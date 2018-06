GODE BUSSER: Floyd Mayweather og Conor McGregor etter kampen som gjorde dem til to av årets best betalte idrettsutøvere. Foto: Bjørn S. Delebekk

Verdens 100 best betalte sportsstjerner: Ikke én av dem er kvinne.

Publisert: 05.06.18 17:39 Oppdatert: 05.06.18 18:37

For første gang er det ikke en eneste kvinne på økonomitidsskriftet Forbes’ liste over verdens 100 best betalte idrettsfolk.

Tennisstjernen Serena Williams var den eneste kvinnen på listen i fjor, men hun tjente ikke så mye siste år, fordi hun var gravid og fødte sønnen Alexis.

Hun dro likevel – stadig ifølge Forbes – inn nærmere 150 mill. kroner, uten at det var nok til å bli blant de 100 beste.

Det er selvfølgelig ingen norske utøvere på denne listen. Få nordmenn markerer seg internasjonalt idretter som dominerer denne listen: boksing, tennis, basketball, herrefotball, amerikansk fotball, baseball, MMA, golf og motorsport.

Listen indikerer hva utøverne har tjent de siste 12 månedene fram til 1. juni 2018. Både lønn i klubber, sponsormidler og andre inntekter er inkludert.

Bokseren Floyd Mayweather topper ikke uventet listen. Han møtte i juni 2017 MMA-stjernen Conor McGregor og tjente vanvittige penger på den matchen, som han vant. Forbes har kommet til at Mayweather dro inn til sammen utrolig 2,3 milliarder kroner siste år. Han er i en helt egen klasse.

Ellers er det verdt å merke seg at Forbes har kommet til at Lionel Messi og Cristiano Ronaldo tjener omtrent likt – med argentineren hårfint foran («bare» 24 mill. kroner).

Amerikanske idrettsfolk markerer seg som vanlig sterkt. Blant disse 100 er det hele 40 fra basketball-ligaen NBA, 18 fra amerikansk fotball og 14 baseballspillere.

For å komme med blant de 100 måtte du tjene minst 186 mill. kroner. Det er en økning på 12 millioner fra året før. Det skyldes i stor grad økte lønninger i verdens beste basketball-liga, NBA.

Her er topp 10 (mill. kroner):

1. Floyd Mayweather (boksing): 2 317

2. Lionel Messi (fotball): 902

3. Cristiano Ronaldo (fotball): 878

4. Conor McGregor (MMA) 805

5. Neymar (fotball) 731

6. LeBron James (basketball) 695

7. Roger Federer (tennis) 627

8. Stephen Curry (basketball) 625

9. Matt Ryan (amerikansk fotball) 547

10. Matthew Stafford (amerikansk fotball) 483

Videre: 11. Kevin Durant (basketball), 12. Lewis Hamilton (formel1), 13. Russell Westbrook (basketball), 14. James Harden (basketball), 15. Canelo Alvarez (boksing), 16. Tiger Woods (golf), 17. Drew Brees (amerikansk fotball), 18. Sebastian Vettel (formel1), 19. Derek Carr (amerikansk fotball), 20. Rafael Nadal (tennis).

Kilde: Forbes.com