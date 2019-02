OVERRASKET: Frode Estil på jobb på Meråker videregående skole, hvor Andreas Veerpalu er tidligere elev. Foto: Jostein Magnussen, VG.

Frode Estil om dopingmistenkte Veerpalu: – Særdeles overraskende

MERÅKER (VG) Andreas Veerpalu (24) er en av fem utøvere som er pågrepet etter doping-razziaen i ski-VM. Han bor i Norge. Frode Estil (46) er overrasket over at den tidligere Meråker-eleven nå ser ut til å være innblandet i en dopingskandale.

Onsdag kom nyheten om at fem utøvere er pågrepet etter en doping-razzia i VM-byen Seefeld. Torsdag ble det bekreftet at en av disse er Andreas Veerpalu fra Estland.

Veerpalu er kompis av Emil Iversen og han gikk på skigymnas i Meråker, hvor tidligere skiløper og OL-medaljevinner Frode Estil er trener.

– Det var veldig overraskende, for det har jo ikke vært noen tilfeller på en stund, sier Estil om hva han tenkte da han fikk høre om pågripelsene i Seefeld når VG møter ham etter en undervisningstime på Meråker.

Noen timer senere kom beskjeden om at den tidligere eleven kunne være innblandet. Han stilte ikke til start på 15 kilometer. I dag kom bekreftelsen.

– Det er særdeles overraskende at hans navn er trukket inn i dette. Jeg har ikke full oversikt over saken, og jeg håper i det lengste at han ikke har gjort noe galt. Selv om det er et dårlig tegn at han er arrestert, sier Estil til VG.

TRENER: Estil på jobb i Meråker sammen med en pappfigur av tidligere elev Emil Iversen. Foto: Jostein Magnussen, VG.

Veerpalu var elev ved skigymnaset i tre år og gikk ifølge Estil ut i 2010. Han tar nå idrettsstudier ved Nord universitet i Meråker. Samme studie har også Martin Johnsrud Sundby tatt.

Razziaen skjedde like før startskuddet gikk på herrenes 15 kilometer. Der tok Sundby gull.

– Det er jo forferdelig trist for Martin Johnsrud Sundby å vinne på en dag hvor doping kom i fokus. Det tar ufortjent bort alt fokuset på en utrolig prestasjon, sier Estil.

De øvrige utøverne som er pågrepet er Aleksej Poltoranin (31) fra Kasakhstan, som har to VM-medaljer, Dominik Baldauf (26) og Max Hauke (26) fra Østerrike, Karel Tammjärv (29) fra Estland.

Slik så det ut da Poltoranin skulle starte onsdagens 15 kilometer:

Sønn av Andrus Veerpalu

Veerpalu er sønn av olympisk mester Andrus Veerpalu (48). Han konkurrerte mot Estil i flere år og har blant annet vunnet OL-gull i renn Estil tok sølv. Han er nå en del av trenerteamet til Kasakhstan.

Estil ønsker ikke kommentere spekulasjoner om at denne pågripelsen også kan bety at Andrus Veerpalu kan være involvert.

Andrus Veerpalu ble utestengt i tre år etter funn av veksthormoner i prøver tatt av ham i forkant av VM i Holmenkollen i 2011. Han la opp rett etterpå, og ble senere frikjent av Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Estil har fått flere medaljer «i posten» etter at utøvere foran ham på resultatlista har blitt tatt for doping. Han mener det er bra at utøverne som driver med ulovlige midler blir tatt, men tror doping er et problem det er vanskelig å kvitte seg med i toppidretten.

– Doping vil nok alltid ha tilfeller av i toppidretten, uansett hvor forebyggende man jobber og hvor gode testmetoder som finners, sier han.

