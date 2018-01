HAR TATT OPP KAMPEN: Nora Mørk har anmeldt en rekke personer for spredning av de private, stjålne bildene av henne. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Landslagsspillere bedt om å slette Mørk-bilder

Publisert: 18.01.18 04:33

I desember ble det norske U20-landslaget i ishockey holdt igjen i garderoben etter en VM-kamp. Der ble de konfrontert med et varsel om at private bilder av Nora Mørk ble spredt blant spillerne.

Norges Ishockeyforbund bekrefter disse opplysningene overfor VG.

Det skjer etter at det har stormet rundt det norske herrelandslaget i håndball de siste dagene. Også der skal bildene ha blitt spredt, og Mørk er rasende på behandlingen hun har fått av håndballforbundet etter at hun varslet om dette i høst.

Men tilbake til ishockey:

Tidlig i desember mottok apparatet rundt Nora Mørk et skriftlig varsel fra en person med tilsynelatende god kjennskap til ishockeymiljøet. Budskapet var ikke til å misforstå: Bildene av Nora Mørk ble angivelig delt blant spillere på et yngre landslag.

«Jeg har det fra sikre kilder og synes jeg bør si fra så disse idiotene får svi, såpass skylder vi jenter hverandre», het det i varselet.

Oppringt av pappa Mørk

Tirsdag 12. desember tok Nora Mørks far, Morten Mørk, kontakt med generalsekretær i ishockeyforbundet, Ottar Eide. Varselet ble overlevert over telefon mellom de to.

– Jeg tok dette umiddelbart opp med manageren på U20-landslaget, som deretter gikk direkte til spillergruppen. De spilte kamp, men manageren tok det med spillerne og støtteapparatet i garderoben rett etter kampslutt. Det kunne ikke skjedd raskere, det var nærmest på timen, sier Eide til VG.

– Hvordan reagerte spillerne?

– Det var ingen stor diskusjon eller benektelse. Etter hva jeg fikk høre var folk enige om at slikt ikke er bra. Dette var midt under VM og man hengte ikke ut enkeltspillere. Men det ble tydelig kommunisert at bildene ikke skulle spres videre, men slettes i stedet. Siden har det vært stille, sier hockeylederen.

– Hvordan opplevde du samtalen med Morten Mørk 12. desember?

– Han la frem saken på en ordentlig og saklig måte. De jaktet enkeltpersoner. Jeg sa at jeg ikke nødvendigvis kunne hjelpe ham med det, men at de selvsagt måtte samle bevis før en sivilrettslig prosess dersom de mente at det var riktig. Om de har noe på vårt miljø, vet jeg ikke, sier Eide.

Nora Mørk har anmeldt en rekke personer for deling av de stjålne, private bildene av henne selv. En mann fra Telemark godtok allerede i november en bot på 15.000 kroner for dette.

A-landslaget i ishockey møttes til turnering på Hamar den samme dagen i desember. Her ble også spillergruppen samlet for å diskutere spredning av bilder.

– Sportssjefen informerte landslagsspillerne hva vi hadde fått varsel om, og ga beskjed om at bildene skulle slettes dersom noen mottok dem. Her valgte vi å være i forkant, i stedet for å havne i en uønsket situasjon, sier Eide.

Roser håndteringen

Mens Mørk har lite til overs for norske håndballtopper, så får ishockeyforbundet klapp på skulderen for måten de løste sin sak på.

– Ottar Eide reagerte på instinkt, slik en leder skal gjøre. Han tok umiddelbare grep og sørget for å avgrense det som hadde skjedd. Eide uttrykte stor forståelse for Noras situasjon og ga et meget godt inntrykk, sier Morten Mørk til VG.

Eide tror at Nora Mørk – saken spesielt, men også hele metoo-debatten generelt, er en vekker for mange norske idrettsmiljøet.

– Man får opp guarden og ser at det foregår ting rundt oss. Dette gjelder ikke bare seksuell trakassering, men trakassering generelt. Det kan handle om trenere som oppfører seg dårlig overfor spillere, mobbing og andre forhold. Men generelt tror jeg dette gjør alle bedre rustet i fremtiden. Så det kommer noe godt ut i andre enden, selv om det gjør vondt og er ubehagelig når det står på. Men alt dette stiller krav til oss som ledere, sier ishockeylederen.