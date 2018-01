SUPERRESERVE: Gunnar Austevoll overtar som kusk på storfavoritten Always On Time etter et Tom Erik Solberg fikk et lite brudd nede i korsryggen etter å fått seg en skikkelig luftetur fra sulkysetet på en treningstur fredag. Austevoll holder for øvrig topp kuskeform og er allerede toer på årets kuskestatistikk med sine seks seirer. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Tre V76-bankere til slutt

Publisert: 17.01.18 12:01

SPORT 2018-01-17T11:01:23Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på hele tre V76-bankere avslutningsvis og dekker bredt opp i de første løpene.



Flere av løpene innledningsvis er noe åpne. Det kan likevel bli en hyggelig utbetaling, selv om alle VG-bankerne skulle innfri.

– Always On Time, Above From de Hess og Ulk Delle Selve har alle flotte vinnersjanser. Alle tre har formen på topp, er gode fra start og kan lede fra start til mål. Førstnevnte er den klart sikreste av dem, mener Olsbu.

SLIK VINNER DU PÅ HEST (VG+): Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Always On Time (V76-5) har vunnet tre av sine fire siste starter og har en meget god sjanse igjen.

Dagens luring:

Lex Lodney (V76-1) fikk ikke nok luft og var unnskyldt sist. Var solid i startene før. Fortjener en seier.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 112 kroner Stort V76-forslag (over streken): 1890 kroner

V76-1 (2140mv)

6 MOE SVARTEN

8 LEX LODNEY

7 TORD VIKING

3 NORHEIM JÆRV

2 STEINFAKS

5 HELLIN FAXEN

10 ALSAKER PIRIL

9 Særpefanten

1 Pave Faks

————————–

4 Viktor K.

Løpet:

Et meget åpent eliteløp, hvor de med lite poeng får stå 20 meter foran.

Favoritten:

Moe Svarten ble det feil for i Sverige sist. Glem det løpet. Det ble en lang utsettelse i forkant, i tillegg til mange omstarter. Gangen før tok han en sterk seier, selv om selskapet var billig. Står litt sjanseartet til innerst på tillegg, men med få hester å runde, kan den sterke Bjerring-traveren klare det.

Outsiderne :

Tord Viking er kanskje i sitt livs form i en alder av 14 år. Vallaken har imponert med to strake V75-seirer, men han står verre til nå kontra sine argeste konkurrenter og kommer ikke til duket bord. Men med klaff ser jeg ikke bort i fra at han kan ta sin tredje strake.…

Norheim Jærv kom ut etter ti måneders pause sist og ga seg. Men 10-åringen er meget bra på sitt beste, og jeg ser ikke bort i fra at han kan være klart forbedret med det løpet i kroppen. Men han trenger nok flere for å være helt på topp.

Steinfaks gikk fint i kulissene fra køen sist og står 20 meter bedre til kontra Moe Svarten som vant løpet. Feilfritt og på sitt beste er også han god nok til å være med i fremste rekke.

Hellin Faxen trengte løpet etter nesten et halvt års pause sist. Er kjapp fra start, og skulle han komme foran, stiger sjansene. En gardering.

Luringen:

Lex Lodney var svak sist, men var unnskyldt da han ikke fikk nok luft. I alle de fire startene før avsluttet han solid. Fortjener virkelig en seier, men han er ikke så lett å få inn på bestilling.

Startsiden:

Norheim Jærv og Hellin Faxen er kjappe og kan kjøre om føringen. De andre tre på strek er heller ingen sinker, om de løser feilfritt.



V76-2 (1609ma)

3 RESTLESS BY THE SEA

4 ULLA DEL RONCO

9 Mr. Classic

7 Astrifer

6 El Toro Boko

2 Tedo O.K.

————————–

10 Golden's Pride

5 Robben

Løpet:

To hester peker seg litt ut, men jeg sper på med noen garderinger.

Favoritten:

Restless By The Sea vant enkelt etter et fint løp sist. Ledet i det aller lengste tredje sist, men måtte se seg knepent slått av Benzema. I mellom gikk han bra etter galopp, selv om han endte uplassert. 5-åringen er kjapp fra start og kommer han seg foran, stiger sjansene.

Outsiderne:

Mr. Classic har det blitt feil for i hans to siste siste. Sist satt han fast i det lengste i et V75-løp gode Normandie Royal vant. Gangen før fikk han ikke skikkelig feste og var unnskyldt. Tok to strake seirer i de foregående løpene og er ikke så verst på sitt beste. Kan få det servert fra spor ni. En garderingshest.

Luringen:

Ulla del Ronco trykket på i dødens i tøft 1.13-tempo sist, men holdt meget bra til annen bak Charlock Alma og viste klar fremgang. Med samme innsats kjemper hun om seieren.

Startsiden:

Alle de syv innerste er kjappe fra start. Muligens Restless By The Sea til tet.



Fakta Trav direkte på VG.no Alle dager: 5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-3 (2100ma)

3 SEVENTEENTH OF MAY

1 HAPPY FEET

7 JE NE REGRETTE RIEN

4 PYRECHEPT

2 ALWAYS A STAR

9 ROYALTY STREET

10 PATRIMONY

11 HELLBILLIBULL

6 Be My Pokerface

12 Opal Sunshine

————————–

5 Kung Rossi

8 Canadian Ensign O.S.

Løpet:

Et åpent løp. Jeg nærmest helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Seventeenth Of May tapte kun for gode Roberto Brazz og Enjoyable sist. Gangen før vant hun enkelt. Står fint til spormessig og skal regnes i striden igjen.

Outsiderne:

Happy Feet avsluttet fint til tredje sist og til en knepen seier nest sist. Ble overflydd fra førstesporet og feilet i første sving i debuten. Men hun er nok bedre med på notene nå. Om hun ikke blir sittende fast, kan hun vinne.

Luringen:

Je Ne Regrette Rien avsluttet bra til annen bak Exciting Chip sist og til seier nest sist. Var også bra i de to foregående startene. Står litt sjanseartet til langt ute på vingen, men klaffer det bare litt med posisjonene, er det ikke umulig.

Startsiden:

Urutinerte hester og ingen i første rekke har vist seg som noen startraketter ennå. En veldig åpen startside. Det kan hende noen har fått ett ekstra gir i startfasen.



V76-4 (2140 mv)

14 LØKKI FLAKSA

15 SILKESPIKA

6 Tenk Nå Dina

8 Adelinn

12 Hammars Cina

2 Jærvsøælva

3 Børke Bertine

————————–

13 Idlilly

7 Goroso Sjarmen

1 Kringlers Frida

11 Lygna Lotte

4 Komnes Molla

5 Myklejenta Karin

9 Brevik Juli

10 Troll Ronja

Løpet:

To hester peker seg litt ut i Sølvstjernas hoppeløp.

Favoritten:

Løkki Flaksa fikk en velfortjent triumf i V75 sist etter å ha gått mange gode løp i forkant. Travet det meste av løpet i tet og vant lett. Feilfritt og uten uhell kan hun runde alle igjen.

Outsiderne:

Tenk Nå Dina er både usikker og variabel, men har kapasitet for en topplassering om hun viser seg fra sin beste side. Nest sist var hun bra til seier fra tet. Var hardt ute da. Skulle hun komme seg foran, kan hun muligens slå til.

Luringen:

Silkespika feilet et par ganger i V75 sist, men ble likevel femte i løpet Løkki Flaksa vant. Vant fire av fem i fjor og skal regnes i striden igjen.

Startsiden:

Kringlers Frida, Børke Bertine, Komnes Molla, Tenk Nå Dina og Goroso Sjarmen kan alle løse fint. Kanskje en feilfri Tenk Nå Dina i front.

V76-5 (1609ma)

4 ALWAYS ON TIME

————————–

6 Basic Instinct

1 U.F. Andover Again

11 Lobster's Sam

9 Kick Off Classic

3 Ønas Julius

2 Tayno Dream

5 Enya Boko

10 Dave Briggs

8 Kingstile

Løpet:

Always On Time har en flott sjanse.

Favoritten:

Always On Time har vært bra til seier i tre av sine fire siste starter. Helgestad-traveren er kjapp fra start, sitter normalt tidlig i tet og kan dirigere helt inn. En god sjanse.

Outsiderne:

U.F. Andover Again går gode løp hver gang. Avlsuttet bra til fjerde fra køen sist og manglet rom gangen før. Blir overflydd, men ender på trippelen om det løser seg.

Luringen:

Basic Instinct tok to strake i sitt nye hjemland i Høitomt-regi og imponerte spesielt i den andre starten. Da lenset han unna i tet og vant på sterke 1.12,9. Skuffet litt sist, selv om han fikk et tungt løp. Det signaliseres ryggløp nå. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden:

Always On Time stikker normalt til tet.



V76-6 (2100ma)

1 ULK DELLE SELVE

————————–

5 Federal Crown

3 Frankie Lobell

10 Tiller

2 Muscle Salt

6 Mira Prawo

12 Væsterbo Loire

11 Bichette Va Bene

9 Yank Dreamcatcher

7 Johnny Boy F.

8 Polar Rocky

4 Chasing Gold

Løpet:

Jeg lar Ulk Delle Selve stå alene i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Ulk Delle Selve avsluttet solid til femte mot gode hester i Haneborg-løpet sist og viste at formen er på topp. Hamre-traveren fortjener en seier etter flere gode innsatser. 5-åringen er flink fra start og skulle han klare å forsvare sporet, kan han bli vanskelig å true. Blir han overflydd, blir det straks mer sjanseartet.

Outsiderne:

Frankie Lobell er kjapp ut og kan muligens utfordre på startsiden. Unngår han dødens kan han fort ende på trippelen igjen.

Luringen:

Federal Crown travet tredjespor til han kom ned i dødens etter 500 meter. Holdt godkjent til tredje da. Kan løse veldig bra fra start, og skulle han først komme seg foran, kan han bli skummel.

Startsiden:

Ulk Delle Selve er bra fra start, men kan bli utfordret av både Frankie Lobell og Federal Crown.

V76-7 (2100ma)

3 ABOVE FROM DE HESS

————————–

2 Wotts c'Est Fric

10 Delicious Dream

8 N.Y. Zesty

7 Ula Mil

6 Nogara

5 Tracy Kronos

4 Tulle Ringhøj

12 Invicta

11 Andova

1 Norva Young

9 Tib Tinto

Løpet:

Above From de Hess har fine forutsetninger og får stå alene i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Above From de Hess ble det feil for sist da hun ble til overs og ble tatt opp midtveis. I de to foregående startene avsluttet hun lynraskt til annen bak henholdsvis Ingemar Palema og Ultimo Tango. Endelig har hun trukket et perfekt spor og kan ta en velfortjent seier.

Outsiderne:

Delicious Dream har vært solid til to strake annenplasser i V75 bak henholdsvis Pleasetellmewhattodo og Freia Bonanza. Feilfritt kan hun ende på trippelen igjen.

Luringen:

Wotts c'Est Fric går gode løp hver gang. Også hun har fått et bedre spor på lenge og viser hun seg fra sin beste side, kan hun muligens yppe seg litt.

Startsiden:

Above From de Hess kan sitte tidlig i tet.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!