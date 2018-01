EN KONKURRENT MINDRE: Emil Iversen (t.v.) møter etter all sannsynlighet ikke Sergej Ustjugov i OL, men begge er på plass i Seefeld for å gå verdenscup denne helgen. Her er de under Tour de Ski 4. januar for et år siden. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Iversen om Ustjugov-saken: – Det er mulig jeg er dum

Publisert: 26.01.18 20:22

SPORT 2018-01-26T19:22:34Z

SEEFELD (VG) Sergej Ustjugov (25) er utestengt fra OL på grunn av dopingmistanke, men i helgen er han på startstreken i Seefeld.

Emil Iversen (26) var en av mange langrennsløpere som var ute og trente i fantastiske omgivelser i neste års VM-by fredag. Snøkledde fjelltopper og stadion badet i sol.

Sergej Ustjugov ble også observert. Iversen ble veldig overrasket da meldingen om at russeren etter all sannsynlighet mister OL kom tidligere denne uken.

– Han har så vidt jeg vet ikke hatt noen beskyldninger over seg. Men det er ikke sikkert jeg vet alt. Men jeg håper og tror at Ustjugov er ren. Han er nå her, og skal gå her, sier Emil Iversen til VG.

– Stoler du på russerne?

– Jeg gjør egentlig det. Det er mulig jeg er dum. Men jeg stoler på alle som ikke er tatt. Jeg tror det beste til det motsatte er bevist, sier Iversen.

– Han er en herlig fyr

Han liker den russiske VM-helten fra Lahti.

– Dette er veldig kjedelig. Han er en herlig fyr og en herlig konkurrent i skiløypa, sier Iversen.

Bakgrunnen for at Ustjugov kan miste lekene er funn WADA har gjort i basene med informasjon i Moskva. WADA fikk tilgang her i november i fjor.

Russlands trener er i sjokk over Ustjugovdommen .

Han var en av de store gullfavorittene foran OL i Sør-Korea. Han kunne strengt tatt vunnet det meste. Iversen er kvitt en stor konkurrent på sprinten.

– Han og Johannes (Høsflot Klæbo) var mine to sterkeste utfordrere, som jeg ser det. Men jeg er ikke glad for dette, man vil slå de beste. Om Ustjugov hadde vært der og jeg hadde slått ham, hadde vært mye kulere, sier Iversen.

Fattet på gode begrunnelser

Det er sprint friteknikk og 15 kilometer i Seefeld denne helgen.

Landslagssjef Vidar Løfshus forholder seg til den informasjonen han får fra IOC.

– Nå er vel han utestengt. Vi får ta det som det kommer. Forhåpentlig er avgjørelsen fattet på veldig gode begrunnelser, sier Løfshus til VG.

– Er du overrasket?

– Jeg blir alltid overrasket. Men nå har vi sett at det er en systematikk i jukset i Russland, og da er det viktig at det gjøres tiltak, svarer Løfshus.

Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby var ikke med på formiddagstreningen, da de kom til Seefeld senere fredag.

