VIL REDDE LARVIK: Anja Hammerseng-Edin (t.h) har gått i spissen for å redde Larvik Håndballklubb fra konkurs. Ektefellen Gro Hammerseng-Edin (t.v) er medlem av klubbens styre. Bildet er tatt i forbindelse med at Anja Hammerseng-Edin lanserte en bok om mental trening. Foto: Krister Sørbø

Støttespiller trakk milliongaranti til Larvik HK

Larvik HK måtte finne en annen løsning for å innfri lisenskravet om positiv egenkapital etter at en «finansiell støttespiller» fikk kalde føtter. Nå vil ikke Norges håndballforbund godta den.

Publisert: 15.03.19 13:27







Det fremgår av Larvik Håndballklubbs årsrapport for 2018. Den ble fremlagt i forbindelse med klubbens ordinære årsmøte torsdag kveld. Det er nå delvis utsatt til 28. mars på bakgrunn av fortsatt usikkerhet når det gjelder klubbens videre eksistens.

Det understrekes i årsrapporten:

«Eliteserienemda (ELN) bestrider i brev av 4. mars klubbens oppfatning om egenkapitalsituasjonen og varsler klubben at (sitat) «kan ikke ELN se at Larvik HK har imøtekommet kravet om positiv EK pr. 31.12.2018.

Styret vil bestride ELN sin foreløpige konklusjon og fortsette arbeidet med sikte på å få tildelt Eliteserielisens også for sesongen 2019/2020. Styret understreker allikevel at det er vesentlig usikkerhet knyttet til hvorvidt klubben tildeles Eliteserielisens for sesongen som kommer ved ELN sin endelige

avgjørelse 30. april.»

Sammenlignet med 2017 er klubbens billett -og sponsorinntektene redusert med fire millioner kroner i 2018. Omsetningen er på 15 millioner. Årsresultatet er 445.000 kroner, egenkapitalen minus 5,3 millioner ved utgangen av 2018 i henhold til styrets årsberetning «målt i tråd med det finansielle kapitalkravet til NHF (håndballforbundet)».

Klubben har en gjeld på 4,4 millioner inkludert renter til Larvik kommune.

I årsberetningen, undertegnet av styrets leder Cathrine Svendsen og styremedlemmene Gro Hammerseng-Edin og Stein Bleivik, er løsningen på egenkapital -og lisenskravet fra forbundet beskrevet slik (utdrag):

«Styret hadde tidlig i 2018 garantier fra en finansiell støttespiller om at det gjenstående gapet opp mot positiv egenkapital ville løses i god tid før års-slutt. Etter hvert som prosessen skred frem, opplevde imidlertid støttespilleren at den finansielle risikoen knyttet til løsningen ble for stor, og trakk garantien i

høst.

Styret opprettet derfor, sammen med Larvik Turn & Idrettsforening, selskapet Larvik Håndball Invest AS (Larvik Håndballklubb 90 prosent/Larvik Turn & Idrettsforening 10 prosent). (...) et resultat av tett dialog med NHF om modeller for å tilfredsstille kravet om positiv egenkapital ved årsskiftet 2018/2019. Med bistand fra et antall lokale støttespillere hadde HLI ved årsskiftet en saldo på i overkant av 6 millioner kroner. Styrets forståelse av modellen som ble diskutert

med NHF, tilsier da at klubben har en samlet (konsolidert) egenkapital som er positiv og dermed tilfredsstiller det omtalte kravet.»

Det er altså ikke Norges håndballforbund enig i.

Ifølge Østlands-Posten holdt Anja Hammerseng-Edin under årsmøtet torsdag en følelsesladet appell, som ble etterfulgt av at en av regionens suksessrike bedriftsledere, Merete Berdal i Jotron (produsent av utstyr til radiokommunikasjon), fortale forsamlingen at hun er villig til å gå inn med penger for at Larvik Håndballklubb «kan drive videre».

– Ja, vi er villige til å gå inn med penger, men hvor mye er det for tidlig å si. Vi er en gruppe med mange personer som jobber hardt for å sørge for at Larvik Håndballklubb kan drive videre, uttalte hun ifølge Østlands-Posten.

Ps! Lønnskostnadene til 18 spillere og 10 ansatte i administrasjonen var i 2018 på 8,8 millioner inkludert arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. En reduksjon på cirka 900.000 fra 2017. Flere Larvik-spillere har gitt beskjed om at de har funne en annen klubb å spille for neste sesong.