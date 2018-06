SOLEKLAR BANKER: Odd Herakles vinner Trøndelagspokalen, Bork Rigels æresløp, som han gjorde det i fjor. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: NM og Gulljackpot

Publisert: 22.06.18 13:57

SPORT 2018-06-22T11:57:42Z

Norgesmesterskapet for kusker skal avgjøres i dag. Flere storløp skal også kjøres, men de er dessverre tynt besatt. Rikstoto dobler syverpotten, så får vi bare håpe at favorittparaden i V75 ikke forsetter, noe som fort kan skje igjen.

– Den sikreste V75-vinneren er i alle fall Odd Herakles i Trøndelagspokalen, Bork Rigels æresløp, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

– Odd Herakles var knallgod toer fra dødens i Alm Svartens æresløp på Oslo Grand Prix-dagen sist og står til for å lede fra start til mål, sier han.

Code Bon er også en vinner om han kommer til start i sølvdivisjonen.

– Men Gundersen-stallen har vært i karantene denne uken på grunn av at de har hatt en hest innom Veterinærhøgskolen, hvor det har vært salmonella-utbrudd. Code Bon er satt opp for løpet og vinner om han får starte, sier Olsbu.

I Erik Garbergs minneløp tror han mest på Brenne Banker, Moe Tyr og Hugo Bäck, mens Cokstile og Moni Viking trolig gjør opp i Leangens 5-åringselite.

I Veikle Balder-cupfinalen for 4-årige kaldblodshopper peker Hamre-duoen Karmland Anna og Ness Tjo Edel seg klart ut.

Catherine's Chevy blir megafavoritt i Tamin Sandys æresløp, som er satt utenfor V75, men som innleder i V5-spillet.

De tre siste av åtte løp i Norgesmesterskapet for kusker går av stabelen i dag, to av dem inngår i V75. De fem første kjøres på Leangen fredag kveld.

Dagens banker

Odd Herakles (V75-6) var fantastisk god toer fra dødens på OGP-dagen sist. Leder normalt hele veien.

Dagens luring

Odd Hera (V75-3) gikk et sterkt løp til fjerde sist og blir kraftig kuskeforsterket nå. Kan runde alle.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 324 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1320 kroner

V75-1 (2140mv)

10 KARMLAND ANNA

7 NESS TJO EDEL

———————————

9 Skeie Stjerna

6 Jega Janda

5 Stuve Sky

8 Eikronja

2 Komnes Anna

3 Tangen Marte

4 Kaiaperla

1 Mila

Løpet

To Hamre-hester peker seg klart ut i finalen av Veikle Balder-cup for 4-årige hopper. Mange av disse møttes under Vinvaras æresløp på Bjerke sist, og da vant Karmland Anna foran Ness Tjo Edel. Jeg tror de gjør opp om seieren igjen.

Favoritten

Karmland Anna var veldig god til seier i Vinvaras æresløp under Oslo Grand Prix-helgen sist. Sto tilsvarende til på langt tillegg da, men fikk fin drahjelp fra køen på sisterunden og innhentet stallvenninnen Ness Tjo Edel kort før mål. Fjorårets hoppe-Kriterie-vinner har full form og kan runde alle igjen, om det klaffer like bra som sist.

Outsiderne

Skeie Stjerne kom bra tilbake etter galopp sist og avsluttet flott i startene før. En av flere som kjemper om siste trippelplass.

Luringen

Ness Tjo Edel har vært som forvandlet etter hun kom ut i Hamre-regi. Første gang ut feilet hun kort fra start, men sto fint til alene på strek og tok likevel føringen. Kunne ikke stå i mot gode Brenne Banker, som hadde 40 meter tillegg, til slutt og måtte se seg slått med en halv lengde. Sist rundet hun til tet på siste bortre, men ble innhentet 50 meter igjen. Hoppa er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet. Kan i så fall lede lenge, kanskje helt inn. Skal uansett regnes i striden om hun er like god som hun har vært i sine to siste starter.

Startsiden

Ingen startraketter på strek. Tangen Marte, Kaiaperla og Stuve Sky er flinke ut. Fra tillegg kommer Ness Tjo Edel fort. Hun kan sitte tidlig i tet.



V75-2 (2140ma)

4 CRACKAJACK

1 ANNIE'S BOY

9 DAY U.S.

2 MASTER DE PAN

3 REVENUE LAVEC

5 CAPRI SUN

8 St. Raphael Decoy

12 Seaborn Titanic

6 Eros Barsk

10 Marino D.V.

7 Leap Day Credit

11 Red Hot Fire I.V.

———————————

Løpet

Åpent i det nest siste løpet i NM for kusker.

Favoritten

Crackajack får et knepent tips. Gikk en bra lungspurt fra køen sist til tredje. Imponerte med V75-seier på en sterk tid etter en 1.10-åpning nest sist.

Outsiderne

Annie's Boy har vært som forvandlet i Halle-regi og har virkelig imponert. Var overlegen i et langløp i V75 sist. Er flink ut og fra tet blir han vrien å tukte.

Luringen

Day U.S. fullførte sterkt til tredje bak gode Uni Lest sist. Feilet i dødens runden igjen og havnet i tredjespor før han kom ned igjen utvendig leder på siste bortre. Blir kraftig kuskeforsterket nå.

Startsiden

Revenue Lavec utfordrer Annie's Boy.



V75-3 (2140ma)

4 Z.M.'S LYNTROLL

12 ODD HERA

6 SMEDSRUD LYNET

5 AGNOR

7 VESLE JERVA

9 TRØNDERN

2 SØRLI ODIN

8 IDJERVEN

11 MAI VIKTOR

10 Alsaker Viking

1 Theofrøkna

———————————

Løpet

Her skal NM for kusker avgjøres. Et vidåpent løp.

Favoritten

Z.M.'s Lyntroll gikk et flott løp til annen bak nytente Skjetnemario og Eik Odin sist. Måtte se seg slått av Agnor gangen før. Flink til seier tredje sist. Viser han seg fra sin beste side, har han absolutt sjansen igjen.

Outsiderne

Smedsrud Lynet kommer ut etter litt pause. Har hatt mageproblemer, men ser fin ut nå. Var god til et par seirer i vår og har vært god toer på en lokalkjøring nylig. Hesten har vunnet fem av elleve løp og kan vinne igjen, om han viser seg fra sin beste side.

Luringen

Odd Hera sto på flott til fjerde i et ungdomsløp Mireldine vant sist. Gikk sisterunden i tredjespor siste 1300 meter da, sisterunden uten rygg. Blir kraftig kuskeforsterket med Svein Ove Wassberg og kan runde alle bare det klaffer litt fra spor tolv.

Startsiden

Agnor er bra fra start og kan muligens stikke til tet.



V75-4 (1640ma)

4 COKSTILE

7 MONI VIKING

———————————

3 Looking Superb

1 Derby d'Estino

6 N.Y. Diamond In The Sky

5 Vacation Queen

2 Sweet Hangover

Løpet

To hester peker seg klart ut i Leangens 5-åringselite, som kun teller syv hester. Cokstile og Moni Viking gjør normalt opp om seieren.

Favoritten

Cokstile falt igjennom både i Elitloppet og Oslo Grand Prix. Selv om motstanden var knallhard mot flere av Europas beste hester på startstreken, hadde jeg forventet en bedre prestasjon. Hesten fikk fine løp innvendig, men ble relativt tidlig avhengt ved begge anledninger. I årsdebuten gangen før var han imidlertid knallgod. Da vant han lett foran gode Donatomite tross en knallhard 1.08-åpning. Viser han samme takter her blir fjorårets Derby-vinner veldig vanskelig å tukte. Waaler-traveren er god fra start og skal ha en fin sjanse til å sikre seg føringen. I Oslo Grand Prix sist gikk han med sko. Nå kommer han ut skoløs, noe som er en fordel.

Outsiderne

Looking Superb satt i tet etter 150 meter sist da lederen feilet. Ble tatt ned av favoritten Arsenal og firte til fjerde. Blekkan-traveren er flink fra start og kan få ryggen til favoritten, selv om han sikkert vil prøve på teten. Fra rygg leder ender han trolig på trippelen. Klarer han å ta i mot, kan åpningen koste mer enn det smaker.

Derby d'Estino er også en trippelkandidat. Magne Olsen-traveren feilet direkte sist og tapte mye, men kom sterkt tilbake til tredje bak Jaccaroo og The Last Ticket. Hesten blir trolig overflydd fra start, men er sikret en fin reise. Men det skal godt gjøres å true de to beste.

N.Y. Diamond In The Sky har hatt mange tøffe oppgaver og får det også tøft mot hingstene. Men får hun ligge på vent i det lengste, kan hun ha en bra speed å by på. Men hun må ha det litt servert.

Luringen

Moni Viking var solid toer bak gode Generaal Bianco i Europamatchen på Oslo Grand Prix-dagen. Avsluttet fort fra tredje utvendig da. I årsdebuten gangen før satt han fast for lenge. Kriterietoeren som den gang var kun slått med nese av Shocking Superman har gjort et solid comeback. Sprint er nok ingen fordel for den sterke Lyng-traveren. Men skulle favoritten ha en litt dårlig dag, tror jeg han kan utfordre.

Startsiden

Cokstile tar trolig teten, selv om han har to raske rett på innsiden.



V75-5 (2140mv)

7 BRENNE BANKER

8 MOE TYR

2 HUGO BÄCK

5 Daragon

6 Edens Odin

———————————

3 Komnes Bork

4 Faks Blæsen

1 Pistus

Løpet

En trio peker seg ut i Erik Garbergs minneløp, men fem hester kan være seiersaktuelle. Kun åtte hester til start.

Favoritten

Brenne Banker har vært god i alle tre startene Eirik Høitomt har kjørt. Første gang ut i Telemarksløpet holdt han knepent unna for Hugo Bäck, som denne gang står 20 meter bedre til. Gangen etter vant han et Veikle Balder Cup-løp foran Ness Tjo Edel som sto 40 meter foran og Valle Ask som sto 40 meter bak ham. Nå siste måtte han se seg slått med hals av Rofstad Odin som sto 20 meter bak i Kong Olavs æresløp. Skal hente dobbelt tillegg, men er han like bra som han har vært i det siste, kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne

Moe Tyr har gått to fine løp etter puase. Avsluttet solid til tredje bak Rofstad Odin og Brenne Banker i Kong Olavs æresløp sist. Gangen før vant han greit, dog i langt enklere lag enn dette. Kapasiteten er stor for Moe-traveren, men han er ikke til å stole på. Feilfritt og om han viser seg fra sin beste side, er han aktuell i seierssammenheng.

Daragon har formen på topp og knep seieren i V76 sist. Dog møter han langt tøffere selskap her og må heve seg minst ett hakk om skal vinne.

Eden Odin feilet kort sist, men holdt farten bra til femte. En garderingshest.

Luringen

Hugo Bäck gikk bra etter galopp i Brenne Bankers siste seiersløp. Gikk glipp av en god plassering og ny pers da galoppen kom. Fjerde siste utfordret han Brenne Banker i Telemarksløpet etter å ha sluppet til ham etter 400 meter og tapte kun knepent. Står 20 meter bedre til nå. Feilfritt og med klaff kan han absolutt vinne, om det er slutt på uturen.

Startsiden

Pistus som eneste strekhest vil naturlig nok lede litt, men han blir nok raskt innhentet av tilleggshestene.



V75-6 (2140ma)

2 ODD HERAKLES

———————————

1 Hellin Faxen

3 Tekno Jerken

8 Moe Svarten

7 Jærvsørappen

4 Lex Lodney

5 Storm Odd

6 Pave Faks

9 Tin Balder

Løpet

Alt ligger til rette for Odd Herakles i Trøndelagspokalen, Bork Rigels æresløp.

Favoritten

Odd Herakles var kanongod toer utvendig for ledende, finske Polara i Alm Svartens æresløp under Oslo Grand Prix-helgen sist. Ble fjerde på Solvalla under Elitkampen gangen før. Var ikke så godt med fra start da og havnet i tredje innvendig. Imponerte med tre strake seirer før det. Romtveit-traveren er normalt lynrask fra start og leder hele veien. Hesten vant dette løpet i fjor, og jeg tror på reprise.

Outsiderne

Hellin Faxen var god til en enkel seier fra tet sist. Det signaliseres rygg på favoritten, og da kan han fort henge med til en trippelplass.

Moe Svarten gikk et sterkt langløp sist. Tross en tung reise fra køen var han ikke slått med mer enn hode og hals av Will Prinsen tross tredje. Bjerring-traveren kan være trippelaktuell igjen tross sporet.

Luringen

Tekno Jerken årsdebuterer. Ble strøket under OGP-helgen sist grunnet en hovsprekk. Lundstrøm Wolden-traveren trenger nok løp for han er på topp, men han er såpass god at han kan ende på trippelen på direkten.

Startsiden

Odd Herakles stikker til tet med Hellin Faxen i rygg.



V75-7 (2640ma)

12 CODE BON

———————————

5 Marchetti

7 Lobster's Sam

8 Allaway G.T.

6 Canadian Rolls

1 Creek's Brave

9 Bakkmo Bosse

10 Black Butan

4 Marco d'Estino

11 Migration

2 Limited Edition S.E.

Løpet

Kommer Code Bon til start vinner han sølvdivisjonen.

Favoritten

Code Bon har vært helt rå og har vunnet fem av seks løp i år. Sist vant han lett foran Longcat Hanover og Thai Profit. Nest sist vant han tross stor galopp innledningsvis foran Hickothepooh. Sporet betyr ingenting. Uten uhell runder Gundersen-traveren alle.

Outsiderne

Marchetti er i toppform og har tatt to strake seirer. Han er nok aller best i tet, som han vant fra nest sist. Men han viste sist at han kan gjøre grovjobben også. En god trippelsjanse fra tet.

Luringen

Lobster's Sam har vært strøket en gang. Gikk bra etter galopp i sin siste start og tapte kun for stallkameraten American Cheque gangen før. Vallaken står langt ute på vingen, men er i alle fall strøket inn et spor. Hamre-traveren er en av dem som kan ende på trippelen.

Startsiden

Marchetti og Canadian Rolls er kjappe ut.

NØKKELKUSKEN

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 49 år

Antall seirer i år: 100

Antall seirer totalt: 4645

Med kurs for toppen

Kun Gunnar Eggen og Asbjørn Mehla har vunnet flere travløp. Fortsetter Eirik Høitomt i samme fart som nå, troner han øverst om fire år. På Leangen lørdag kusker han tre mulige V75-vinnere.

V75-1: - Mye tyder på et nytt oppgjør mellom Karmland Anna og Ness Tjo Edel , som tok de to første plassene sist. Luringen er en feilfri utgave av Skeie Stjerna .

V75-2: - Blant mange gode, setter jeg hjemmebanens Crackajack først. Han går bare gode løp. Men jeg skal gi ham kamp med Annie’s Boy , som ledet hele veien sist. Jeg er usikker på om vi kan ta teten nå. Andre med vinnersjanse er Capri Sun og St. Raphael Decoy , som begge har vunnet løp i det siste.

V75-3: - Veldig åpent, med Smedsrud Lynet som knepen favoritt. Han var dårlig sist, men tok to sterke seirer før det. Z.M’s Lyntroll har et fint spor og har gått bra løp i det siste. Agnor tar trolig teten og kan lede lenge. Selv kjører jeg Sørli Odin som kan blande seg inn i striden om han unngår galoppen.

V75-4: - Cokstile er den beste hesten, uten at han har vist sitt beste de siste to gangene. Jeg garderer derfor med Looking Superb , som er god nok når alt klaffer og som har spor innenfor favoritten. Moni Viking var veldig god toer i tøft lag sist og har et toppnivå som duger.

V75-5: - Mye tyder på at de to på det lengste tillegget gjør opp. Moe Tyr viste sist at han er på gang igjen og er god nok til å vinne. Det samme er Brenne Banker , som jeg selv kjører. Han var sterk toer etter tidlig tet sist.

V75-6: - Her tror jeg Odd Herakles tar teten og leder hele veien. V75-rundens sikreste vinner. Banker.

V75-7 : - Gjør Code Bon det han kan, vinner han et slikt løp. En mulig banker. I motsatt fall er det mer åpent. Canadian Rolls har form mye bedre enn raden og Allaway G.T. blir skummel om det klaffer fra et vrient spor.