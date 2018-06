Nyhetsbyrå: Ronaldo-feiringen en melding til Messi

Hvorfor strøk Cristiano Ronaldo (33) hånden over haken etter sitt første mål mot Spania? Ifølge nyhetsbyrået AP var det en klar melding til Lionel Messi (30): Det er jeg som er geiten!

– I am the GOAT.

Selv om engelsk ikke er Cristiano Ronaldos morsmål, er det GOAT som er nøkkelordet i utsagnet: Greatest Of All Time.

Gesten fra Ronaldo virket tvetydig, i alle fall i den forstand at «ingen» var helt sikre på hva han ønsket å uttrykke. Men nå er det internasjonale nyhetsbyrået AP sikker i sin sak. Den var en beskjed Barcelona og Argentinas superstjerne Lionel Messi, Ronaldos rival, om at han kan gå og legge seg.

Og bakgrunnen skal være en reklamefilm der Messi har hovedrollen, sammen med, av alle dyr, en geit (goat). Altså: reklamefilmen er for Adidas. Messi bruker sko fra den tyske utstyrsprodusenten. Hvor geiten kommer inn i bildet, er uklart. Men den er med i filmen.

Men for Ronaldo er saken åpenbart glassklar. Messi vil vise at han er GOAT. Det er han imidlertid ikke etter portugiserens mål-show mot Spania i VM-premieren fredag, slik Ronaldo ser det.

Viasats La Liga-ekspert Petter Veland la også merke til feiringen, men ønsker ikke å kategorisk slå fast at det er en «GOAT»-referanse.

– De fleste feiringene hans har en overført betydning. Når han begynte med «commandante»-feiringen, der han hopper opp, snur seg 180 grader i luften og lander med et brøl, var det et svar på at Sepp Blatter kalte ham en maskin, resonnerer Veland.

VGs fotballkommentator: En roman i Ronaldos liv

Viasats ekspert forklarer videre: Han droppet feiring mot Granada i 2014 rett før han uttalte at han var misfornøyd i Real Madrid og har også kommet med et svar på Lionel Messis trøyefeiring etter El Clásico forrige sesong. I tillegg pleier han å dra av seg drakten og vise fram Supermann-kroppen når han har scoret et avgjørende mål.

– Derfor kan det være mulig å tolke det som at han nominerer seg selv til tidenes beste. Siden han hadde scoret i sitt fjerde VM-sluttspill, var han en kandidat, sier Petter Veland.

Allerede i åpningsminuttene sørget Cristiano Ronaldo for straffespark til Portugal. Det satte han selv i mål. Scoringen medførte at han ble den fjerde spilleren som har gjort fire mål i fire VM.

Kun Pelé, Uwe Seeler og Miroslav Klose har klart det før ham. Samtidig ble Ronaldo den første spilleren noensinne som har gjort scoret mål i åtte strake internasjonale mesterskap.

Etter 1–0 løp Ronaldo ut mot cornerflagget og feiret ved å stryke hånden over sin skjeggfrie hake flere ganger.

Han scoret også Portugals 2–1-mål og utligningen til 3–3 med et herlig frispark på tampen av kampen.

Spanias keeper David de Gea er regnet som verdens beste, men begikk en skikkelig tabbe ved Ronaldos nummer to. Mange vil ha det til at David de Gea dermed ble en syndebukk, selv om han snarere var en synder i det øyeblikket.