LSK avfeier krise etter Odd-bank

SKIEN (VG) (Odd-Lillestrøm 3–1) Odd holdt lekestue i Skien mot et Lillestrøm-lag som ikke har vunnet en kamp i Eliteserien siden 13. mai.

Dermed tar Lillestrøm ferie med en fot godt plantet i nedrykksstriden: De ligger på 13. plass med like mange poeng som Stabæk og Start.

Det etter en tøff kveld i Skien. For det tok bare 13 minutter før Elbasan Rashani satte inn 1–0. I andre omgang fikk Vegard Bergan stå fullstendig alene på et hjørnespark og doblet ledelsen. Så sendte LSK alle mann i angrep, og på en god Odd-kontring kunne Stefan Mladenovic sette inn 3–0 på enkelt vis.

Thomas Lehne Olsen satte inn en redusering ti minutter før slutt, men Lillestrøm klarte aldri slå tilbake. Klubben sparket trener Arne Erlandsen for litt over en uke siden, men i Arild Sundgots andre kamp som midlertidig trener endte det altså med braktap.

Han avfeier at det nå kan snakkes om krise i Lillestrøm.

– Nei, nei, nei. Det er ingen krise, sier Sundgot til VG etter kampslutt.

– Vi må bare jobbe hardere. Det er ingen hemmeligheter i fotball. Vi må jobbe beinhardt, sier den midlertidige treneren som legger til at han tror dette var hans siste kamp som Lillestrøm-sjef. Ifølge ham skal en ny trener være på plass om litt.

Kippe har også troen på at Lillestrøm skal komme seg helskinnet ut av nedrykkssumpa.

– Vi skal krige til siste kamp og er avhengig av alle mann nå. Det må jobbes betraktelig i høst. Men vi er en sammensveiset gruppe hvor alle har en viktig rolle, og det er trygt å vite at vi står sammen oppe i det her. Vi skal snu dette sammen, og det tror jeg er en fordel for oss utover høsten, sier LSK-kapteinen til VG.

Han ønsker ikke å kommentere sparkingen av Arne Erlandsen.

Etterlengtet seier for Odd

Det blir derimot en bedre ferie for Dag Eilev Fagermo og hans menn. De har heller ikke kjent på smaken av seier i Eliteseiren på lenge. Den forrige seieren kom på Skagerak Arena 16.mai - da slo de Sandefjord 5–0.

Det var med andre ord tre svært etterlengtede poeng som ble igjen i Skien. Odd tar ferie på 9.plass med 20 poeng.