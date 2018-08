VIF-Deila mener «Bergen-hyllesten» hadde vært uaktuelt i utlandet: – Hadde blitt krig

VALLE (VG) Ronny Deila (42) tror aldri noen spillere i Skottland hadde turt å synge med på «You'll Never Walk Alone» på Celtic Park. Før Branns hjemmekamper synger bergensere på motstanderlaget med når «Nystemten» spilles over stadionanlegget.

Publisert: 22.08.18 20:41

– Jeg ville syntes at det hadde vært litt rart, kanskje, sier Ronny Deila til VG.

Det har kommet reaksjoner på at «eksilbergensere» som Erik Huseklepp og Fredrik Pallesen Knudsen (FKH), Kristoffer Larsen (Sarpsborg 08) og Kasper Skaanes (Start) har gått bort fra laget og sunget med hjemmefansen, under sine besøk på Brann Stadion.

– Det er deres valg vel. Jeg fokuserer på kampen og mine oppgaver, sier tidligere Brann-spiller Bård Finne, som sier han aldri har vurdert å synge med under sine to besøk i Bergen som Vålerenga-spiller.

– Vi spiller hjemme på søndag, og der blir det i hvert fall ingen «Nystemten», sier 23-åringen, som ser frem mot det Eurosport-sendte supersøndag-oppgjøret mot Brann til helgen.

Hadde ikke gått i Skottland

«Nystemten» er ingen normal klubbhymne, men en bergenssang. Likevel valgte Pallesen Knudsen å droppe sangen i år, etter at laget la ned forbud da reaksjonene meldte seg under fjorårets besøk.

VIF-trener Ronny Deila tror det kunne skapt mer trøbbel i utlandet.

– Det spørs jo litt hvor man hadde vært, men det kunne nok ikke gått så bra. Du hadde nok fått litt pepper.

Deila har fortid som trener i den skotske storklubben Celtic. Under deres hjemmekamper spilles den kjente sangen «You'll Never Walk Alone» (samme som blant andre Liverpool) før kampstart.

– Hva hadde skjedd om en Rangers-spiller hadde sunget med de r?

– Da tror jeg ikke man hadde vært mer i Rangers, for å si det sånn. Det hadde blitt krig, rett og slett.

Frykter ikke Brann

Det er lite trolig at noen bergensere stemmer i under «Vålerenga Kjerke» når Vålerenga og Brann barker sammen i søndagens storoppgjør. Der skal VIF gå offensivt til verks for å glede sitt hjemmepublikum.

– Vi gleder oss veldig til å spille på hjemmebane. Vi har en god følelse her og har hatt mange bortekamper i det siste.

Sist helg knuste de Tromsø på Intility Arena . Den selvtilliten tar de med seg i kampen mot serielederen.

– Ingen tvil om at det hjelper å vinne fotballkamper. Det påvirker en hel gruppe og en klubb.

Avstanden opp til Brann på 14 poeng betyr lite på søndag, mener 42-åringen.

– Vi har kun tapt én gang her hjemme. Vi vet vi møter en bra klubb, men vi vil fortsette med den statistikken.