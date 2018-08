SKREKKSKADE: Peppe Femling fikk en stav tvers gjennom høyre legg under oppvarmingen før Lysebotn Opp. Foto: Det svenske skiskytterforbundet

Svensk skiskytter med skrekkskade i Lysebotn Opp

LYSEFJORDEN (VG) Den svenske skiskytteren Peppe Femling (26) fikk en stav tvers gjennom leggen da han torsdag varmet opp til Lysebotn Opp. Rulleskirennet ble utsatt mens Femling ble fløyet til sykehus.

Det gikk fryktelig galt for 26-åringen da han varmet opp før kraftprøven Lysebotn Opp. Han måtte kjøre ut av løypen for å gi plass til en møtende bil. Men det ble for trangt, og Femling fikk sin egen rulleskistav gjennom leggen.

– Det er fryktelig trist, men det ser nok verre ut enn det er. Jeg vet ikke hvordan det går med han, men ut fra de siste rapportene jeg har fått klarer Peppe seg bra. Han klarer å røre tærne, sier Håkan Blidberg, medieansvarlig i det svenske skiskytterforbundet, til NRK .

Starten på Lysebotn Opp ble utsatt noen minutter, mens Blidberg ble fløyet bort i ambulansehelikopter til Stavanger.

Den svenske landslagstreneren Johan Hagström forteller at Femling var bevisst hele tiden.

– De klarte å skjære staven i begge ender, men litt av den sitter fortsatt i foten. Den skal opereres ut på sykehuset i Stavanger, sier han til NRK.

Femling var en del av det svenske laget som tok stafettgull under OL i Pyeongchang.

Krüger først opp

For de norske løperne gikk torsdagens utholdenhetsprøve uten andre problemer, enn de som naturlig følger når man skal gå 7,5 kilometer på rulleski i bratt motbakke. For noen var det tyngre enn for andre.

Simen Hegstad Krüger sto oppreist og så uberørt ut etter å ha vunnet Lysebotn Opp. Hans største rival i kampen om seieren, fjorårsvinner Hans Christer Holund, var på sin side helt kjørt – og søkte dekning med hodet inni en bøtte.

– Det er godt å se at han blir sliten når det går oppover. Han har virket umenneskelig i motbakke. Det er godt for oss andre å se slike bilder, sier Krüger til VG – og smiler bredt når han ser bildeserien fra målområdet.

– Han ser ganske ferdig ut, men jeg tror han står opp igjen og kommer sterkt tilbake, sier han.

Der Therese Johaug vant dameklassen i Lysebotn Opp enkelt, ble det langt mer spennende i herreklassen. En trio skilte seg etter hvert klart ut: Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Simen Andreas Sveen.

Det var lenge jevnt, men til slutt fikk Krüger den luken han trengte og føk over målstreken til seier i det som er den andre herrekonkurransen i årets Blinkfestival. Holund tok annenplassen – bare 3,9 sekunder bak lagkompisen.

Men de to hadde helt annerledes kroppsspråk etter målgang. Krüger sto oppreist, smilte, og så nærmest uberørt ut av hva han nettopp hadde vært gjennom.

Holund ble på sin side liggende – lenge. En bøtte datt ned i hodet på ham uten at bronsevinneren fra tremila i OL så ut til å merke noe til det.

– Jeg brydde meg om å komme til mål, med eller uten bøtte på hodet. Men jeg er nok førstemann som gjør det i Lysebotn Opp, sier Holund mens han smiler godt.

Fryktet Holund

For Krüger var det godt med en seier. Han sier han fryktet Holund, men at det stemte såpass bra for ham fysisk, og så lenge han klarte å forsvare førsteposisjonen hele veien, fikk han til langspurten han ønsket.

– Jeg fryktet Hans Christer skulle komme som en rakett siste kilometeren. Han viste seg på siden, men jeg klarte å forsvare posisjonen, sier Krüger.

– Vi duellerer jo ukentlig gjennom nesten hele året. Det var en hard fight. Jeg kom litt bakpå fra starten der og måtte bruke tid på å komme meg opp. Jeg var ganske ferdig da det var igjen en kilometer, oppsummerer Holund.

Simen Andreas Sveen ble til slutt nummer tre. Martin Johnsrud Sundby ble nummer fem.