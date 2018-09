KRITISK: Anne Berit Figenschau vil bremse lederlønningene i norsk idrett og innføre et tak, selv om det innebærer kutt i egen lønn. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

NIF-styremedlem vil stanse lederlønnsgaloppen i idretten: – Må ha magemål

NIF-styremedlem Anne Berit Figenschau mener det ikke passer seg at idrettsledere tjener mer enn statsministeren. Hun vil sette tak på lederlønningene i norsk idrett – og er villig til å kutte i eget honorar.

Publisert: 24.09.18 14:55

VG viste onsdag tallenes klare tale, at utgiftene til presidenter og generalsekretærer i flere av de største forbundene i norsk idrett har skutt i været de siste ti årene.

Styremedlem i Norges idrettsforbund , Anne Berit Figenschau, går inn for å redusere honorarene slik at mer av midlene kan gå til idrettslig aktivitet. Til Nordlys etterlyser Figenschau et kritisk blikk på lønningene.

– Idrettsledere må ha magemål. Derfor er det lurt å se kritisk på lederlønningene, og vurdere å sette et øvre tak, sier Figenschau til Nordlys.

I 2017 brukte Norges Skiforbund totalt rundt 1,7 millioner kroner i lønn og andre ytelser til skipresident Erik Røste, mens idrettspresident Tom Tvedt fikk nærmere 1,6 millioner kroner. Håndballpresident Kåre Geir Lio har en årslønn på tilsvarende 1,2 millioner kroner.

Andre særforbund bruker langt mindre. Norges skiskytterforbund bruker for eksempel kun 158.000 kroner i året på sin president.

Foreslår tak

Figenschau foreslår et utgangspunkt i stortingsrepresentant- og politikerlønninger, og sette et øvre tak på 900.000 kroner. Figenschau, som selv har et honorar på 60.000 kroner årlig for å sitte som styremedlem i Norges idrettsforbund, er åpen for å kutte i eget honorar for å frigjøre midler til idrettslig aktivitet.

– Jeg er villig til å gå ned, sier hun til Nordlys.

Hun vil også diskutere om en idrettspresident i NIF bør være fulltidsansatt.

– Vi ser at idrettspresidenten har mye representasjon, spesielt i forbindelse med OL og Paralympics, og det er mye internasjonalt påvirkningsarbeid. Samtidig må vi avveie det mot det egentlig behovet for å være på Ullevaal stadion i det daglige, sier Figenschau til Nordlys.

Tar opp lønninger

Torsdag la et styringsutvalg i NIF frem tre alternative modeller for hvordan norsk idrett skal organiseres. I alle forslagene er det tema, samt å tydeliggjøre roller og ansvarsfordeling mellom styre og administrasjon, noe som kan påvirke lederlønnene.

Blant annet heter det i samtlige modeller at «Alle styreverv skal kunne kombineres med annet lønnet arbeid eller andre styreverv med godtgjørelse».

Videre er det i to av tre modeller foreslått å redusere idrettskretser, og antall særforbund.

– Det er presentert tre modeller. Den ene er at man bare skal ha allianser på særforbundssiden, modell 2 foreslår å redusere antall særforbund med en tredel og ha allianser, mens den tredje legger opp til å fjerne halvparten av særforbundene og ha allianser, sa generalsekretær Karen Kvalevåg til VG etter at forslagene ble presentert i formiddag.

Arbeidet med forslagene har gått over flere måneder. De skal nå gjennom en høringsrunde i organisasjonen, før de skal avgjøres på Idrettsforbundets ting i mai 2019.

Figenschau forteller Nordlys at hun ikke har bestemt seg for hvilken modell hun vil anbefale. Hun er likevel klar på at organiseringen av idretten bør endres, spesielt hvordan styrevervspotten fordeles.