Millionkjøpet tror han kan redde Start: – Jeg vil bli en av verdens beste

SPORT 2018-09-18T10:29:08Z

SØR ARENA (VG) Start bladde opp for Adeleke Akinyemi (20) på «Deadline Day». Søndag scoret han sitt første mål. Nå håper han å redde klubben fra nedrykk.

– Ja, jeg kan selvfølgelig redde Start, sier Adeleke Akinyemi til VG.

Han ble signert sent på kvelden 15. august og gikk tre kamper uten nettkjenning for klubben som har slitt i nedrykkssumpa hele sesongen. Men mot Lillestrøm satt den endelig for spissen da han banket inn 1–0 etter bare fem minutter ut i kampen som sendte Start bort fra direkte nedrykksplass for første gang siden mai.

Se hva Akinyemi sier om scoringen øverst i saken.

Etter å ha lansert seg som Start redningsmann overfor VG, tillegger han:

– Men det handler ikke bare om meg, det handler om hele laget også, og alle spillerne. Hvis vi står sammen kan alt skje. Jeg håper virkelig vi klarer det, sier 20-åringen når VG møter ham på Sør Arena formiddagen etter den viktige 3–0-seieren over Lillestrøm.

Her kan du se alle scoringene fra kampen:

Rekdal avkrefter den skyhøye overgangssummen

Han kom fra Latvia og Ventspils hvor han scoret 32 mål på 50 kamper, og forteller til VG at han vil score i hver eneste kamp resten av sesongen.

Hvis han holder ord kan han muligens skyte Start bort fra nedrykk, som er nettopp det han ble hentet for å gjøre. Start hentet også Ibrahim Mensah (23) og Herolind Shala (26) i sommer, men skal ha bladd opp mest for Akinyemi.

Ifølge Fædrelandsvennen skal overgangssummen ha vært på rundt 10 millioner kroner, som er i nærheten av klubbrekorden. Den summen avkrefter derimot Start-trener Kjetil Rekdal overfor VG:

– Ja, jeg har sett at det beløpet har vært skrevet om i mediene, men det er mye lavere enn det. Rosenborg kjøpte vel Jebali for 13–14 millioner, og det skrives ikke om. Det kalles en god investering. Og når vi kjøper en spiss blir det skrevet om i mediene med en prislapp som ikke stemmer og pratet mye om, sier han.

Rekdal og Start kjemper selv i nedrykksstriden, men her kan du se hva han mener om gullkampen i Eliteserien:

Vil bli en av verdens beste

Adeleke Akinyemi forlot en klubb som spilte Europa League-kvalik i Latvia til fordel for å kjempe i bunnen av Eliteserien med Start. Det forklarer 20-åringen på denne måten:

– Noen ganger må du bare gjøre det du føler er riktig. Det handler om motivasjonen din og hva du ønsker å oppnå. Det at jeg kom hit handlet ikke om at de ligger sist, det tenkte jeg ikke på. Det handlet om hva jeg ønsker å oppnå. Her kan jeg spille veldig bra og da kan alt skje, sier Akinyemi, som har satt seg store mål for fremtiden.

– Når jeg spiller fotball vil jeg score masse mål. Og jeg vil bli en av verdens beste fotballspillere. Jeg tror jeg kommer til å klare det, sier han.

Rekdal gliser når han blir fortalt at spilleren hans både vil score mål i hver kamp fremover og bli en av verdens beste spillere.

– Det er klart gutten er bra. Han er ung, har masse talent og vi må gi ham den tida han trenger for å tilpasse seg norsk eliteserie, nye lagkamerater og et nytt nivå. Han blir nok ikke verdens beste spiss, klukker Rekdal.

– Men at han kan bli en spiss med en fin karriere og på et tidspunkt for god til å spille på Start, det har jeg trua på, sier han.

– Hvis han scorer hver kamp skal han få love til det, men det handler jo litt om hele laget. Hvis vi klarer å gi ham nok sjanser er det en teoretisk mulighet. Jeg tror ikke han kommer til å score i alle kampene, men at det blir flere enn det i går er jeg ganske trygg på, legger han til.

Start ligger nå på 14. plass og kvalik i Eliteserien med 20 poeng - ett poeng foran Lillestrøm på nedrykk.