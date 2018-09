SISTE ÅR? Mats Zuccarello har kun ett år igjen av kontrakten med New York Rangers. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Zuccarello: – Rangers vet hva de kan forvente av meg

SPORT 2018-09-29T08:37:45Z

Mats Zuccarello er inne i sitt siste kontraktsår med New York Rangers. Han har fortsatt ikke hørt noe fra klubbledelsen om en forlengelse.

Publisert: 29.09.18 10:37

Det har skjedd store omveltninger i Rangers siden laget feilet med å ta seg til NHL -sluttspillet sist sesong. Zuccarello har i tur og orden måtte si adjø til klubbkameratene Derek Stepan, Dan Girardi, Rick Nash, Ryan McDonagh og J.T. Miller.

New York-klubben har lagt seg på en ny linje. Det skal satses ungt. Sammen med Henrik Lundqvist er Zuccarello med videre som en av veteranene, men nordmannens framtid er uviss.

– Jeg tror alle vet at dette er klubben jeg vil være i. Målet mitt er at vi finner fram til en løsning. Når det er sagt, det er ikke noe poeng for meg å bli her hvis de ikke vil ha meg. I så fall må jeg dra. Til sjuende og sist er det ikke opp til meg. Jeg har ett år igjen, og jeg skal gjøre mitt beste for laget, sier Zuccarello til Newsday .

31-åringen har ikke snakket med klubbledelsen om en ny avtale.

– Nei, jeg har ikke hørt noe. I øyeblikket konsentrerer jeg meg om å hjelpe laget med å vinne, så får vi se om de vil ha meg med videre eller ikke.

Zuccarello tror ikke det er noe annerledes han kan gjøre for å overbevise Rangers-ledelsen om å beholde ham.

– Nei, dette blir min niende sesong her. De vet hva de kan forvente av meg. Jeg skal prøve å gjøre mitt beste laget og jobbe hardt. Forhåpentlig kan jeg skape noe offensivt og spille bra defensivt, slik jeg gjør hvert år. Så for min del er det ingenting som endrer seg.

Forrige sesong scoret Zuccarello 16 ganger i NHL og noterte totalt 53 målpoeng. Det er rundt snittet han har hatt de fem siste sesongene (18,2 mål og 56,2 målpoeng). (NTB)

