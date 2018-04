HJEMMEFANSENS MANN: Andreas Takvam takker publikum og får «high five» i retur etter at greske Thessaloniki er slått i kvalifiseringen til Champions League hjemme i Friedrichshafen. Foto: Guenter Kram / www.cev.eu

Volleyballsensasjonen Andreas Takvam om suksessen: – Det er et eventyr

Publisert: 10.04.18 06:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-10T04:44:54Z

Han er én kamp unna finalespillet i volleyballens Champions League som nøkkelspiller for tyske Friedrichshafen. Andreas Takvam (24) gjør seg bemerket på den internasjonale scenen i en av verdens største idretter.

Det er unorsk. Det er sensasjonelt. Og det er et eventyr som er i ferd med å skje.

– Det føles veldig stort. Akkurat som et eventyr. Jeg kommer fra Norge, som er en veldig liten nasjon i internasjonal volleyball, og får være med på dette, sier Andreas Takvam til VG.

Avgjorde kamp

Friedrichshafen VfB møter polske Zaksa Kedzierzyn-Kozle i avgjørende play off til finalerunden i Champions League tirsdag kveld på hjemmebane. De ligger under (2–3 i sett) fra bortekampen mot polakkene. 3–0 eller 3–1 i returen holder. Da er de klare for «Final Four» – finalerunden i Champions League i russiske Kazan (12. – 13. mai) – verdens mest prestisjetunge klubbturnering.

– Sjansen for å gå til finalerunden er god. Vi hadde taket på Zaksa i bortekampen, men rotet det borte i femte og avgjørende sett. Og nå spiller vi hjemme for fullt hus (4000 tilskuere). Det betyr sikkert en del, sier Takvam.

For 11 år var også Friedrichshafen i finalespillet i Champions League. Nå har klubben fra Sør-Tyskland igjen et storlag. Et lag som nesten aldri taper.

– Det har vært helt fantastisk, og for min egen del har det vært som en drøm. Jeg har utviklet meg veldig som spiller, og nå forhandler jeg om ny kontrakt her, sier Takvam.

Fakta Fakta Takvam Klubb: VfB Friedrichshafen. Tidligere klubber: Sotra, Nyborg, Effector Kielce (Polen). Meritter: Sølv U19-VM (sandvolleyball). Vinner av tysk supercup (2017 og 2018), vinner av tysk cup (2017 og 2018) og grunnserie Bundesliga (2017 og 2018). Klar for sluttspillfinale Bundesliga.

På under to år har Takvams Friedrichshafen vunnet alle pokalene i den tyske Bundesliga, som regnes som en av Europas beste ligaer . Bortsett fra den tyske sluttspillfinalen i fjor. De klarte mesterstykket – 36 kamper på rad uten tap – inntil nederlaget for Zaksa Kidzierzyn-Kozle sist onsdag.

Imponerer Kvalheim

Jan Kvalheim er siste nordmann som har opplevd virkelig internasjonal suksess i volleyball sammen med Bjørn Maaseide. I 1995 ble de verdensmestere i sandvolleyball. Men Kvalheim gjorde det også skarpt på parketten. Både i 1991 og −92 spilte han semifinaler (tapte) i serievinnercupen – forløperen til Champions League – med franske AS Cannes.

Han tror Takvam opplever noe helt eksepsjonelt for tiden.

– Det er dette Takvam trener og lever for. På dette nivået får han både medspillere og motstandere i verdensklasse, sier Jan Kvalheim.

At ikke flere nordmenn lykkes i internasjonal volleyball tror Kvalheim henger sammen med at Norge er å regne som «bakgården». Det er tungt å bli oppdaget. Selv skrev han brev til en rekke klubber ute i Europa for å markedsføre seg selv.

– Volleyball er en veldig stor idretten i verdensmålestokk. Men Norge har ikke tradisjoner. Men jeg vet at vi har nok talenter, som kan ta steget opp til der Takvam er nå, sier Jan Kvalheim.

Denne artikkelen handler om Volleyball

Sandvolleyball