SPILT INN MILLIONER: Aylar Lie har de siste årene spilt inn flere millioner kroner på poker. Her fra NM i Riga i 2014. Foto: Meek, Tore / Scanpix

Aylar Lie årets pokerspiller i Norge

SPORT 2019-01-04T16:15:54Z

Aylar Lie (34) har tatt Poker-Norge med storm, og i 2018 leverte ingen nordmann like godt som den tidligere modellen.

Knut Hansen

Publisert: 04.01.19 17:15

34-åringen gikk til topps i kåringen årets pokerspiller i Norge etter en intens kamp mot tidligere norgesmester og pokerproff Preben Stokkan. Kåringen, Vi Menn-lista, baserer seg på resultater i turneringer gjennom året.

– Det er veldig stas å vinne Gullhånda, man vil jo vinne når det er ranking om å bli årets spiller, men Preben er i det store bildet en bedre spiller enn meg. Jeg spør han fremdeles om enkelte hender jeg synes har vært vanskelige og får ofte «fasiten» fra spillere som Preben og Albert (kjæresten Albert Daher). De er på et høyere nivå og har langt mer erfaring enn meg, sier Lie til Poker.no .

Her kan du se hele rangeringen

Vi Menn-lista 2018 1. Aylar Lie 2. Preben Stokkan 3. Robert Kaggerud 4. Jon Kyte 5. Kjell Ove Dyb 6. Espen Uhlen Jørstad 7. Kornelius Lien 8. Ali Saidy 9. Henrik Tollefsen 10. Børge Sandsgaard

I 2018 vant Lie fire turneringer, var på finalebordet i 14 og «kom i pengene» – fikk med seg premie – i 35 av turneringene hun stilte opp i.

– Jeg har fortsatt en lang vei å gå om jeg skal bli like god som disse gutta, men jeg har en spillestil som tydeligvis har funket bra for meg disse to årene jeg har satset, fortsetter Lie.

Lie startet pokersatsingen i 2016, og har siden gjort seg bemerket i hele pokerverdenen. I fjor ble hun rangert som den beste kvinnelige pokerspilleren i Europa av Global Poker Index.

– Jeg er bare i startfasen som pokerspiller. Totalt har jeg spilt inn cirka to millioner kroner på turneringer disse to årene jeg har satset på pokeren, men det er fryktelig mye utgifter – innkjøp til turneringer, flybilletter, opphold, mat og så videre. Med andre, jeg sitter ikke igjen med noe lønn etter at utgiftene er trukket fra, sa Lie til side3 tidligere i år.