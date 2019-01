REMIS-KONGE? Magnus Carlsen spiller den tradisjonelle turneringen i Wijk aan Zee. Foto: Tata Steel Chess

Nå er Magnus Carlsen snart «remis-kongen»: 20 uavgjorte på rad

SPORT 2019-01-14T20:26:50Z

(Santosh Gujrathi Vidit-Magnus Carlsen 1/2–1/2) For 20. gang på rad spilte Magnus Carlsen (28) remis i et parti med klassisk sjakk. Dermed tangerer han to av «remis-kameratene».

Publisert: 14.01.19 21:26 Oppdatert: 14.01.19 22:16

De 20 partiene har kommet slik:

* Hans 12 remiser i VM-kampen mot Fabiano Caruana er velkjente.

* Før det hadde han fem strake remiser i Europacupen for Vålerenga.

* Nå har Carlsen startet Tata Steel-turneringen i Wijk aan Zee med tre uavgjorte partier: mot Ding Liren, Jan Nepomnjasjtsjij og mandag altså Vidit.

Sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen har regnet på hvem av toppspillerne som har flest remiser etter hverandre.

Hans – riktignok høyst uoffisielle – statistikk viser at Carlsen nå tangerer to mann når det gjelder å ha 20 strake remiser: Anish Giri og Ding Liren. Det er mange som har gjort narr av Giri på grunn av hans mange remiser, men nå antyder Svensen på Twitter at «Carlsen kan overta tronen til Giri som remis-kongen».

– Det er stort å markere min 20. strake remis, gliste Carlsen i TV-intervjuet som ble vist på arrangørens hjemmeside etter partiet. Partiet hans endte i uavgjort etter 131 trekk. Nordmannen har aldri spilt et lengre parti i sin lange Wijk aan Zee-karriere. Han har vunnet turneringen hele seks ganger. Det er i år 15. gang han deltar.

– Jeg må ta noen forbehold, for jeg har kun sjekket noen utvalgte spillere. Men om han ikke setter rekord om han når 21, så tror jeg ikke det er mange som er foran, i alle fall ikke på litt høyere nivå, sier Tarjei J. Svensen til VG.

– Jeg tror ikke dette er rekord han vil ha. Først og fremst er det nok frustrerende for verdens beste spiller med så mange remiser etter hverandre.

Carlsens russiske kompis Jan Nepomnjasjtsjij leder turneringen med 2,5 poeng til nå. Ding Liren og Viswanathan Anand har 2.

Også i 2015 startet Carlsen med tre remis. Deretter vant han seks strake partier og også turneringen totalt. Det er i alt 13 runder i Wijk aan Zee-turneringen , som ikke avgjøres før 27. januar.

Magnus Carlsen skal tirsdag – med hvite brikker – spille mot Vladimir Kramnik.