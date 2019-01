SUVEREN: Marie Helene Fossesholm vant 5-kilometeren med nesten ett minutt under norgescupen for juniorer på Konnerud fredag. Utslitt konkurrent i bakgrunnen fikk neppe med seg at 17-åringen gikk i mål. FOTO: CAMILLA VESTENG / VG

Langrennstalentet Fossesholm (17): – Jeg prøver bare å gjøre det jeg har troen på

KONNERUD (VG) Helene Marie Fossesholm (17) er en av Norges mest lovende juniorlangrennsløpere. I dag ble hun tatt ut til junior-VM.

Forrige helg vant Fossesholm fem og 15 kilometer under norgescupen for juniorer på Konnerud ved Drammen.

Mandag offentliggjorde først Norges Skiforbund at 17-åringen er tatt ut til junior-VM, deretter sendte de ut en pressemelding der de orienterte om hormonbehandling av to norske skitalenter.

En av dem er Helene Marie Fossesholm, ettersom hun hadde unormal vekstutvikling som barn.

«Helenes behandling innbefattet et preparat som står på WADAs forbudsliste. Det er svært strenge krav til godkjenning og bruk av slik medisinering i Norge. Det ble derfor søkt om medisinsk fritak (TUE) for dette hos Antidoping Norge da dette var påkrevd. Søknaden ble innvilget av Antidoping Norge og hun oppfylte alle WADAs kriterier.»

17-åringen var fullstendig utilnærmelig på distanserennene under norgescupen. Hun var 1 minutt og 43 sekunder foran nummer to, Vera Johanne Norli, på 15-kilometeren søndag. Da gikk hun i klassen 19/20 år.

Fredag vant hun femkilometeren med 53 sekunder i klassen 17 år. Men hun gikk raskest av alle – og hadde også vunnet 19/20-årsklassen.

Fokus på utvikling

VG var til stede på Konnerud og så løpet til Fossesholm, som trenes av sin far Øyvind Foss.

– Jeg prøver ikke å ha fokus på andre, men at jeg skal utvikle meg. Det fortsatt langt opp til de beste på seniornivå i Norge. Det er dem jeg prøver å nærme meg, sa Fossesholm til VG etter seieren.

– Hva tror du de andre jentene tenker når du slår dem med ett minutt på fem kilometer?

– Det er vanskelig. Jeg vet ikke hva de tenker, sier Fossesholm.

– Hvorfor er du så mye bedre enn dem?

– Jeg prøver bare å gjøre det jeg har troen på. Men det er ikke sikkert at det funker for andre, men det funker for meg. Jeg trener sånn at jeg har troen på å bli bedre, svarer Fossesholm.

Norges Skiforbund skrev blant annet dette i pressemeldingen mandag ettermiddag:

«I perioden desember 2014 til september 2017 fikk Helene Marie Fossesholm behandling med veksthormon. Helene har blitt fulgt opp av barnelege på sykehus fra hun var 8–9 år gammel fordi hun var svært liten av vekst. Da hun var 13,5 år var hun 137,5 cm høy og hadde unormal vekstutvikling. Hun ble derfor behandlet med veksthormon. Helene er nå 151 cm høy» , står det i pressemeldingen fra skiforbundet.

Faren er trener

Lørdag ble Fossesholm, som kommer fra Vestfossen og går for Eiker SK, nummer to på sprinten på Konnerud. Men det er ikke bare nå hun går fort.

Før jul var hun like overlegen under norgescuprennet for juniorer på Hovden. Da vant hun femkilometeren med 42,7 sekunder.

Fossesholm ble tatt ut på juniorlandslaget foran denne sesongen. Hun er født i 2001, og den eneste 17-åring på laget.

Fossesholm hadde en veldig sterk sesong sist. Hun tok tre gull under nordisk juniorlandskamp i januar i fjor – i konkurranse mot et år eldre løpere. Hun tok fire NM-gull for juniorer.

I år er junior-VM det store målet.

Gikk mot Johaug

18. desember fikk hun prøve seg mot Therese Johaug og resten av de beste langrennsløperne i Norge, da hun gikk de nasjonale åpningsrennene på Beitostølen. Hun ble nummer fem på 10 kilometer friteknikk. Johaug vant.

– Så klart jeg har lyst til å gå verdenscup. Det hadde vært moro å få bryne seg på de beste, men jeg skjønner hvorfor de ikke tar meg med og. Det hadde vært moro å se hvor langt det er opp til de beste. Det er motivasjon å få gjøre det. Neste år blir jeg eldre junior, så da kanskje det åpner seg noen flere muligheter, sa Fossesholm til VG fredag.

17-åringen gikk femkilometeren under senior-NM i Alta i fjor. Da ble hun nummer 11. Marit Bjørgen vant, men Fossesholm slo blant annet Heidi Weng.

Det ble også kjent at Kristine Stavås Skistad (19) har tatt medisiner på grunn av vekst. Også hun ble tatt ut til junior-VM mandag.

Hun er også høyaktuell for VM i Seefeld i slutten av februar.

«I 2012 fikk Kristine tablettene Etinyløstradiol og Primolut for å fremskynde puberteten, og for å ha en kontrollert vekst. For Skistad er dette en svært privat sak. Kristines behandling ble gjennomført med preparater som ikke står på WADAs forbudsliste» , skriver skiforbundet i pressemeldingen.

Opplysningene er gitt med samtykke fra utøverne.

