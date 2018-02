Foto: Patrick Semansky / TT / NTB Scanpix

IOC sier nei til 13 CAS-frikjente russere – nektes å delta i Pyeongchang

Publisert: 05.02.18 07:40

SPORT 2018-02-05T06:40:05Z

13 russiske idrettsutøvere, blant annet langrennsløperne Maksim Vylegzjanin og Aleksander Legkov, som ble frikjent for dopingmisbruk i Idrettens voldgiftsrett (CAS) - får ikke stille til start i Pyeongchang-OL.

– Vi har gjort det veldig tydelig at mangelen på sanksjoner fra CAS ikke betyr at du har rett til en invitasjon fra IOC, ettersom det er et privilegium for de russiske utøverne å bli invitert, sier IOC-president Thomas Bach i en pressemelding.

– Målrettet slag mot Russland

Avgjørelsen vekker sinne i Russland. Den tidligere storløperen og nåværende langrennspresidenten, Jelena Välbe, sier følgende til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti:

– Som jeg har sagt tidligere - krigen bare fortsetter. Vi skal bruke alle muligheter til å forsvare våre utøvere, melder hun.

Dette handler ikke om dopingkampen, men at man målrettet fjerner de beste russiske utøverne, hevder den tidligere skiskytterstjernen Pavel Rostovtsev til Sport Ekspress.

– Dette er et målrettet slag mot Russland. Dette handler ikke lenger om sport, men om ren politikk, fortsetter Rostovtsev, som også er tidligere landslagstrener.

Klar for å hoppe på fly

Det er under en uke siden det ble klart av CAS (Idrettens voldgiftsrett) tok ankene til 28 russere, blant annet langrennsstjernene Maksim Vylegzjanin og Aleksander Legkov, til følge.

De var alle utestengt fra OL som følge av sterk mistanke om juks etter avsløringene om et statsstøttet dopingregime under Sotsji-OL i 2014. Frikjennelsen innebar at de beholder medaljene sine fra Sotsji-OL, som opprinnelig ble tatt fra dem .

Samme dag varslet Russland at de ville kreve OL-deltagelse for nettopp disse to langrennsstjernene, i tillegg til to trenere og ytterligere 11 utøvere . Det er snakk om skiløperne Jevgenij Belov, Aleksander Bessmertnykh, Jevgenija Sjapovalova og Natalia Matveeva og skøyteløperne Olga Fatkulina, Aleksander Rumjantsev og Artem Kuznetcov, ifølge russiske Gazeta .

– Jeg var klar til å hoppe på første fly, men denne avgjørelsen er ikke overraskende fra IOC. De har løyet for oss og ikke en gang bedt om unnskyldning, sier Rumjantsev til RIA.

På listen er også skeleton-utøverne Maria Orlova, Aleksander Tretiakov og Elena Nikitina. Trenerne det er snakk om, er Sergej Chudinov og Albert Demtsjenko.

– IOC betaler for denne avgjørelsen med sitt rykte, som det nesten ikke er noe igjen av, heter det i en uttalelse fra det russiske bobsleighforbundet, gjengitt av sports.ru.

Undrer seg over beslutning

Frikjennelsen i CAS har ikke vært noen garanti for at de får stille i OL som begynner til helgen, men utøverne og Russland har håpet at IOC i det minste skulle snu. Slik blir det ikke.

Et IOC-panel har behandlet saken på nytt og «anbefaler enstemmig IOC om ikke å invitere disse 15 personene (13 utøvere og to trenere) til vinter-OL i Pyeongchang». President Bach benytter også anledningen til å rette kritikk mot CAS.

– Vi stiller oss litt undrende til kvaliteten på beslutningen, sier IOC-president Bach.

Svarte IOC-presidenten

Dermed består den russiske OL-troppen i Sør-Korea av 169 inviterte utøvere. Russland er utestengt fra OL, men utvalgte utøvere får delta under nøytralt flagg.

Russland er anklaget for omfattende statsstøttet dopingmisbruk under Sotsji-OL i 2014. I desember ble landet utestengt fra OL, men de nær 200 russerne får delta under såkalt nøytralt flagg. I Pyeongchang går russerne under betegnelsen «Olympiske aktive fra Russland» (OAR).

Mandag morgen kom CAS-president John Coates med en pressemelding etter utspillet fra Bach om kvaliteten på arbeidet Idrettens voldgiftsrett har gjort i kaoset rundt de utestengte russerne. Han understreker at utøverne må ha tillit til de juridiske prosessene idretten på alle nivå, men sier også følgende:

– CAS har hørt utspillet til IOC-president Thomas Bach og anerkjenner bekymringene som er reist. Dette vil CAS undersøke grundig, sier Coates.

Han lovet samtidig at det vil bli offentliggjort grundige begrunnelser om utfallet i Idrettens voldgiftsrett.

– En vits

En som ikke ser ut til å få gå OL er langrennsstjernen Sergej Ustjugov. Han var ikke en del av CAS-saken, men er blant dem som ikke IOC fant plass til på sin invitasjonsliste over de 169 utøverne som har fått OL-ja.

– Det er en vits. Jeg forstår ikke hvordan IOC tenker, sier Russlands langrennstrener Markus Cramer til svenske Aftonbladet.

– Min følelse er at IOC gjør alt for å motarbeide Russland. De vil helt enkelt ikke ha med de beste russiske langrennsløperne, for de vil ikke at de skal kunne komme hit og ta medaljer, raser Cramer.

– Dette er ren rasisme mot Russland, sier Dmitrij Svisjtsjev til RIA Novosti. Han er medlem av parlamentets sportskomite og president i Russlands curlingforbund.

Kilde: VG/NTB

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.