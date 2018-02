Ga curling-samboeren kjeft da Norge slo gullfavoritt Canada i åpningsthriller

Publisert: 08.02.18 02:43

SPORT 2018-02-08T01:43:28Z

(Canada - Norge 6–9) De norske curlingutøverne kunne ikke ha drømt om en bedre åpning da de «tjuvstartet» OL natt til torsdag. I mixed double ble gullfavoritt Canada beseiret.

Etter en thriller av en kamp ble Canada slått 9–6 i åpningskampen av den nye OL-grenen mixed double i curling.

OL-debutantene Magnus Nedregotten (27) og Kristin Moen Skaslien (32), som for øvrig er samboere, tuktet Kaitlyn Lawes og John Morris, som er regnet som gullfavoritter på øvelsen. Begge de to kanadierne har OL-gull på CV-en, fra henholdsvis 2014 og 2010.

– Dette var veldig gøy. Det var artig å slå Canada. Morsomt, sier Skaslien til Eurosport.no.

Men det var ikke bare fryd og gammen mellom samboerparet underveis i kampen. Midtveis i kampen fikk Skaslien klar beskjed om å skjerpe seg og få på plass smilet.

OL-studio: Siste nytt om OL her Vi fulgte kampen her

– Det var hans følelse av at jeg var sur på ham, men jeg var ikke det. I kampens hete kom det noen kommentarer, sier Skaslien til kanalen.

– Du var litt sur, skyter Nedregotten inn.

– Kanskje en smule. Det var rent konkurranseinnstinkt. Jeg hadde lyst til å vinne, sier Skaslien.

Det gjorde de også, på tross av at favorittstempelet tilhørte Canada natt til torsdag, i øvelsen som «tjuvstarter» OL i Sør-Korea.

Kampen bølget frem og tilbake og de to fulgte hverandre tett som hagl frem til den syvende runden. Da tok Norge ledelsen 7–6 på tross av at Canada hadde sistestein. Og selv om Canada da fikk sistestein i den siste omgangen, kunne Nedregotten og Skaslien juble for seier etter en kanadisk miss.

Det er første gang siden finalen i 2002 at Norge slår Canada i curling i OL-sammenheng.

OL-guiden: Alt om øvelsene her

Selv om Nedregotten og Skaslien er debutanter i OL-sammenheng, er de to riktignok rutinerte partnere i mixed double. Sammen har de utkjempet 53 VM-kamper og gått seirende ut av 44 av dem. Deres beste resultat i VM-sammenheng er bronse fra 2015.

Kampen var første runde i gruppespillet i mixed double curling. De fire beste av totalt åtte lag går videre til sluttspill og medaljekamp. Øvelsen avsluttes førstkommende tirsdag.

OL-spesial: De beste OL-sakene fra VG+

PS 1: Allerede 12.05 norsk tid skal Skaslien og Nedregotten ut i dyst igjen. Da venter det russiske laget.

PS 2: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Playerfra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.