Her er de nominerte til Idrettsgallaen

SPORT 2018-12-18T12:13:21Z

Vinter-OL preger naturlig nok nominasjonene til Idrettsgallaen, som går i Stavanger på nyåret.

Publisert: 18.12.18 13:13 Oppdatert: 18.12.18 13:56

– Det har vært et helt spesielt idretts-år, hvor norske utøvere sørget for at Norge vant OL, og satte rekord med 39 medaljer. I tillegg har vi sett flotte prestasjoner i Paralympics og ulike EM og VM gjennom året, sier toppidrettssjef - og juryleder - Tore Øvrebø.

– Alt dette har preget juryens arbeid, og speiles også i de endelige nominasjonene. Juryens oppgave er å løfte frem de største prestasjonene i en kåring hvor det ikke er idrettens konkurransekriterier som skiller vinnerne. Utfordringen er å sette prestasjoner på tvers av idrettene opp mot hverandre, og dette åpner for uenighet som ikke kan avgjøres med stoppeklokke eller målfoto, sier toppidrettssjefen.

Det er hele ni nominerte både i beste kvinnelige og beste mannlige utøver. Øvrebø forklarer dette slik til VG:

– Tidligere hadde vi et begrenset antall nominasjoner i disse klassene, men da hadde vi til gjengjeld en Åpen klasse. Den er nå borte, og dermed har vi åpnet for flere nominerte i kvinnelig og mannlig utøver - for å speile mangfoldet i norsk idrett.

Mens alle andre nominerte er tilknyttet Norges Idrettsforbund, er sjakkverdensmester Magnus Carlsen blant de nominerte til «årets navn».

– Carlsen har bare vært aktuell til denne prisen, forteller toppidrettssjefen.

Foruten Øvrebø, består juryen av Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Lise Klaveness, Jan-Erik Aalbu, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

Årets kvinnelige idrettsutøver:

Marit Bjørgen (Langrenn)

Gunn-Rita Dahle Flesjå (Terrengsykkel)

Karoline Bjerkeli Grøvdal (Friidrett)

Ragnhild Haga (Langrenn)

Ada Hegerberg (Fotball)

Johanne Killi (Freeski)

Maren Lundby (Hopp)

Ragnhild Mowinckel (Alpint)

Marte Olsbu Røiseland (Skiskyting)

Årets mannlige idrettsutøver:

Kjetil Borch (Roing)

Øystein Bråten (Freeski)

Johannes Thingnes Bø (Skiskyting)

Jakob Ingebrigtsen (Friidrett)

Johannes Høsflot Klæbo (Langrenn)

Simen Hegstad Krüger (Langrenn)

Håvard Holmefjord Lorentzen (Skøyter)

Aksel Lund Svindal (Alpint)

Karsten Warholm (Friidrett)

Årets lag:

Laghopp OL og VM i skiflyvning (Hopp)

Lagtempolaget skøyter i OL, menn (Skøyter)

Langrennsstafettlaget, 4x5 km kvinner i OL (Langrenn)

Langrennsstafettlaget, 4x10 km menn i OL (Langrenn)

Anders Mol/Christian Sørum (Sandvolleyball)

VM-stafettlaget (Orientering)

Årets gjennombrudd:

Ragnhild Haga (Langrenn)

Viktor Hovland (Golf)

Jakob Ingebrigtsen (Friidrett)

Simen Hegstad Krüger (Langrenn)

Ragnhild Mowinckel (Alpint)

Richard Ordemann (Taekwondo)

PS: Årets gjennombrudd kan bare vinnes for prestasjoner i seniorklassen.

Årets trener:

Leif Olav Alnes (Friidrett)

Gjert Ingebrigtsen (Friidrett)

Kåre Mol (Sandvolleyball)

Hege Riise (Fotball)

Sondre Skarli (Skøyter)

Alexander Stöckl (Hopp)

Årets kvinnelige para-utøver:

Aida Dahlen (Bordtennis)

Ida Nesse (Friidrett)

Vilde Nilsen (Langrenn)

Birgit Røkkum Skarstein (Roing)

Årets mannlige para-utøver:

Håkon Olsrud (Langrenn)

Jesper Saltvik Pedersen (Alpint)

Nils-Erik Ulset (Langrenn/skiskyting)

Tommy Urhaug (Bordtennis)

Nominerte til årets navn:

Marit Bjørgen (Langrenn)

Magnus Carlsen (Sjakk)

Ada Hegerberg (Fotball)

Jakob Ingebrigtsen (Friidrett)

Johannes Høsflot Klæbo (Langrenn)

Simen Hegstad Krüger (Langrenn)

Håvard Holmefjord Lorentzen (Skøyter)

Maren Lundby (Hopp)

Birgit Røkkum Skarstein (Roing)

Aksel Lund Svindal (Alpint)

Anders Mol/Christian Sørum (Sandvolleyball)

Karsten Warholm (Friidrett)

Det skal også deles Idrettsgallaens hederspris, årets forbilde, utøvernes pris og årets ildsjel.

Tidligere har det også vært en klasse ved navn årets lagspiller. Denne er nå borte. Til gjengjeld kan lagspillere som enkeltutøvere nå nomineres som beste kvinnelige eller beste mannlige utøver. På den listen står Ada Hegerberg.