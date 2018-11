NØYE SJEKK: En sikkerhetsekspert sjekker at Magnus Carlsen ikke har noen elektroniske hjelpemidler. I bakgrunnen trener Peter Heine Nielsen og pappa Henrik Carlsen. Foto: Niki Riga, World Chess

Eksperter sjekker Carlsen og maten hans for «jukse-dingser»

LONDON (VG) Hver dag Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (26) kommer til spillelokalet i Holborn, må de gjennom en nøye sikkerhetssjekk. Det samme må mat og drikke til VM-duellantene.

Publisert: 24.11.18 11:42

– De ser først og fremst etter elektroniske enheter, sier Ashot Vardapetyan, som er VM-matchens «supervisor» - det vil si han som kontrollerer at alt går for seg som det skal.

Et selskap med spesiell ekspertise på den slags, er hentet inn for å forsikre seg om at ingen jukser.

De leter etter «duppeditter» som kunne tenkes å hjelpe spillerne når de svetter over sjakkbrettet.

Når kokken Magnus Forssell setter fram maten som Carlsen skal kunne spise underveis i VM-partiet, blir han fulgt med argusøyne. Ekspertene forvisser seg om at det ikke er gjemt noen elektroniske hjelpemidler i mat og drikke til verdensmesteren. Den samme kontrollen må Caruana gjennom.

– Det virker som kontrollen her i London er enda nøyere enn under de tidligere VM-matchene, sier Magnus Forssell, som har vært med til samtlige VM-oppgjør; 2013, 2014, 2016 og nå 2018.

– Det er første gang de scanner hver eneste pose med nøtter og hver eneste flaske med drikke.

En håndholdt detektor blir brukt. Det er en såkalt «nonlinear junction detector», som har evnen til å oppdage elektroniske enheter.

Den blir brukt både direkte på spillerne - og på for eksempel vannflaskene som du ser står ved sjakkbrettet. I et rom ved siden av selve spillearenaen, kan spillerne spise og drikke under partiet. Også dette er nøye kontrollert av de samme ekspertene.

– Ja, det er også et videokamera over kjøleskapene til de to, så ingen kan gjøre noe uten å bli oppdaget, forteller Forssell.

Han fyller opp skapet til Carlsen hver dag med energibarer, nøtter, bananer, sjokolademelk, jordbærsmoothie, Coca-Cola og eventuell annen mat verdensmesteren måtte ønske. Alt blir merket.

Spillerne har et felles «pauserom» der de kan gå og drikke og spise mellom trekkene. Men når det drar seg til mot tidskontrollene, har de som regel ikke tid til det.

Spillerne har ikke lov til å ha noen form for hjelpemidler. Det er bare verdensmesteren, VM-utfordreren, klokka, to dommere - og et sjakkbrett i «akvariet» de sitter i.

Også tilskuere blir sjekket på vei inn i VM-arenaen. Vel inne i lokalet er det en glassvegg mellom dem og spillerne. Den er bortimot lydtett og skal hindre at det på noen måte skal kunne sendes signaler inn til spillerne.

– Vi er glade for at sikkerheten er godt ivaretatt, sier Carlsen-manager Espen Agdestein.

Før VM i 2016 kunne VG fortelle at Magnus Carlsen og hans hjelpere ble sikret mot at hackere fikk tak i hemmelighetene deres under VM.

– Pentagon-sikkerhet, kalte Espen Agdestein det.

– Det står tross alt om en VM-tittel, og da ønsker vi å sikre oss der dette er mulig, sa Agdestein. Team Carlsen fikk tilgang til Microsofts sky-teknologi, som er kryptert i alle ledd. Sky-tjenestene sørget for sikker identifikasjon av både personer og verktøyene (PC, nettbrett og mobil) de bruker for å få tilgang.

Carlsens hjelpere under VM sitter trolig flere steder i verden. Trener Peter Heine Nielsen er den eneste som befinner seg i New York, så vidt VG vet. Carlsens team deler normalt sine sjakkanalyser gjennom Skype, e-post og deling av dokumenter.

Juks i sjakk ble aktualisert i Norge gjennom saken rundt den blinde sjakk-kometen Stein Tholo Bjørnsen. Han ble beskyldt for å ha jukset under sjakk-turneringer - og ble ble fradømt retten til å delta i turneringer i to år.

I VM-matcher har det flere ganger vært påstander om juks. Blant annet i det såkalte «toiletgate» i 2006, da Veselin Topalovs manager insinuerte at Vladimir Kramnik jukset fordi han gikk så ofte på do.