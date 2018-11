VENNINNER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (t.h.) gratulerer Therese Johaug med seieren i comebacket på Beitostølen forrige helg. Fredag ankommer de Finland og verdenscupstart. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Jacobsen etter Johaugs comeback: Frykter kvinnelangrenn blir kjedelig

RUKA (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) frykter det kan bli en kjedelig sesong – nå som Therese Johaug (30) er tilbake.

Johaug var suveren under de nasjonale åpningsrennene på Beitostølen forrige helg.

Og landslagsvenninne Astrid Uhrenholdt Jacobsen tror Johaug er så god nå, at hun kan bli like overlegen i distanserenn når verdenscupen starter i helgen.

– Jeg håper det blir litt tett, så det ikke blir kjedelig. At hun ikke vinner alt hun er med på, sier Jacobsen til VG etter sesongåpningen.

Jacobsen ble nummer fire på 10 kilometer klassisk, hele 1 minutt og 21 sekunder bak Johaug.

Det ble et emosjonelt comeback for Johaug, spesielt sterkt ble det da hun så foreldrene på stadion. Se her:

Jacobsen tror Johaug kan bli fullstendig overlegen denne sesongen – på distanserennene.

– Det er sikkert veldig gøy for henne, men det er gøy for sporten om det blir litt uforutsigbart, sier Jacobsen.

Johaug har sonet ferdig sin 18 måneder lange dopingdom. Hun mistet VM i Lahti og OL i Sør-Korea.

Går søndag

Johaug og Jacobsen kommer til Finland og Ruka fredag ettermiddag. Flyet skulle egentlig lande i 12-tiden norsk tid, men det er forsinket fra Helsinki.

De går ikke sprinten lørdag, men 10 kilometer klassisk enkeltstart søndag.

Løperne som skal gå sprinten kom til Finland torsdag. Trønderne var oppe allerede i 04-tiden for å nå flyet til Oslo, før det var på vingene videre til Helsinki for en kjapp mellomlanding før den siste strekningen til Kuusamo.

Østberg nærmest

Ingvild Flugstad Østberg (28) smilte og lo allerede ved innsjekking klokken 08 på Gardermoen torsdag. En liten morgenfugl der.

Eller kanskje er det lettelse over at hun har kortest vei opp til Johaug etter forrige helg. Hun var bare 23,9 sekunder bak i mål på 10 kilometer klassisk, og 26 sekunder bak på friteknikk.

– Jeg hadde forventet, eller fryktet, bank. Så det var overraskende bra. Jeg var med og fightet litt iallfall, sa Østberg til VG på Beitostølen.

Lørdag går Østberg sprinten.

Det er ikke snø i Ruka. Men det er lagt ut snø i traseen. Forholdene var meget faste og fine da de norske løperne var ute og testet dem torsdag kveld.

– Drit-trist for damelangrenn

Tomas Pettersson har jobbet med langrenn for svenske Expressen i årevis. Han tror også det kan bli Johaug-dominans.

– Det er en mulighet for det, men samtidig så har det skjedd en del siden sist hun konkurrerte. I fellesstart så har flere løpere utviklet seg enorm, som Jessica Diggins og Charlotte Kalla, sier Pettersson.

Han mener Johaug kan vinne alt av enkeltstarter denne sesongen. Men at dårlige spurtegenskaper gjør at det ikke er helt gitt at Johaug skal vinne alle distanserenn.

– Vinner hun alle distanserenn, da blir det drit-trist for damelangrenn. Jeg håper Kalla, Jessica Diggins og resten av gjengen har noe å by på. Vi vet mer etter søndagen, men Johaug er favoritt hver gang det er distanserenn, sier Pettersson til VG.

Heidi Weng går både lørdag og søndag i Finland. Forrige helg fikk hun ordentlig bank av Johaug, se forklaringen hennes her på hvorfor det gikk slik: