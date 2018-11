VANSKELIG: Her er Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby i OL i Pyeongchang i fjor. Til OL i 2026 er det kun to interesserte arrangørbyer igjen trolig. Foto: Bjørn S. Delebekk

Calgary-nei til OL: – Krise for vinter-OL og IOC

SPORT 2018-11-14T09:12:25Z

Folket i kanadiske Calgary sa nei til vinter-OL 2026. Det gir den internasjonale olympiske komité hodebry (IOC).

Publisert: 14.11.18 10:12 Oppdatert: 14.11.18 10:56

– Dette er veldig dramatisk. Det er et tegn på at det er for dyrt og at OL ikke begeistrer like mye lenger. Konseptet OL er litt redusert med tanke på fremtiden, tror TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

Sveriges Stockholm og Italias Cortina/Milano er de gjenstående kandidatene. Men ingen har foreløpig den økonomiske garantien som må til.

Svenske politikere har varslet at de ønsker Stockholm-OL, men at 2026 muligens er for tidlig. I Italia er det snakk om at regionale myndigheter skal stå for økonomisk garanti i stedet for staten.

– Det er trist, men IOC må gjøre noe. At ingen vil ha OL i 2026 er krise for IOC, vinter-OL og de små idrettene. Det spørs om folk har tillit til IOC etter mange negative saker . I tillegg til kostnadene som er det store problemet, sier Mads Kaggestad, sønn av Johan som vil legge ned hele OL.

– Veldig lei meg

Nesten 305.000 av byens rundt 1,2 millioner innbyggere deltok i folkeavstemningen i Calgary. 171.570 var imot og fikk et flertall med 56,4 prosent. 43,6 stemte ja til OL.

– Synd. Jeg er veldig lei meg. Calgary ville vært en utmerket by, er Gerhard Heibergs, æresmedlem i IOC, reaksjon.

– Alle som vil vinter-OL vel er bekymret, men det er ikke kjørt. Vi har fortsatt to sterke kandidater, men dette er ingen ønskesituasjon, sier Kristin Kloster Aasen, IOC-medlem fra Norge.

Nå skroter Calgary antagelig sin søknad mandag når bystyret skal avgjøre saken. Et ja fra befolkningen var et krav fra delstaten Alberta for økonomisk garanti.

Dette sa Klæbo etter OL-gull sist vinter:

– IOC vil lære

Et Calgary-OL ville ha kostet rundt 32 milliarder kroner hvor byen Calgary, delstaten Alberta og nasjonen skulle ha fordelt regningen.

Ifølge NRK har de siste ni folkeavstemningene om OL gitt nei siden Oslo sa ja i 2013 til OL-2022 – som senere ble stoppet.

– Dette vil endre seg. IOC vil lære mye og skjønne virkeligheten. OL må gjøres rimeligere, sier Heiberg, som her snakker om kreften i et stort intervju.

– Arbeider hardt med Italia

Kandidatene må ha sikret økonomiske garantier til IOC innen 11. januar 2019. 12. april må hele søknaden være klar. 23. juni skal IOC offentliggjøre vertsbyen for OL 2026.

– IOC arbeider hardt med å få Italia til å fullføre søknaden, så må vi også håpe at Sverige gjør det samme, Heiberg.

– Jeg er skuffet, men respekterer Calgarys nei. Det er ikke hyggelig at søkefeltet reduseres. Vi følger med og ser at det er vanskelig å få oppslutning politisk, i befolkningen og økonomisk. Vi får bare holde på planen videre, sier Kloster Aasen.

PS! Både Lillehammer og Telemark lekte med tanken om OL 2026, men det kom aldri spesielt langt. Andre byer som har trukket seg før eller senere er: Erzurum (Tyrkia), Sapporo (Japan), Graz (Østerrike), Sion (Sveits)

Her jubler Siv Jensen for Bjørgen-gull i OL: