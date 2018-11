BANKERKUSK: Øystein Tjomsland trener og kjører stallhesten Lesja Odin som jakter sin ellevte strake seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot med seiersmaskin i V75

SPORT 2018-11-23T15:24:14Z

Lørdagens V75-banker er ubeseiret på sine ti starter hittil i karrieren, men skal hente hele 60 meter tillegg denne gangen. Uansett har han en solid sjanse.



Anders Olsbu

Publisert: 23.11.18 16:24

Lesja Odin får som vanlig stå ugardert.

– Lang reise og overnatting for første gang er usikkerhetsmomenter for seiersmaskinen til Øystein Tjomsland, men holder kapasitetshesten seg bare til rett gangart og unngår uhell, blir han tung å stå i mot. Men han skal ikke ha for mange skjær i sjøen fra sitt lange tillegg, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Ellers er det langt i mellom de sikre holdepunktene, og det kan bli en pen utbetaling til de som klarer syv rette etter at Norsk Rikstoto dobler syverpotten. Skulle du ha en alenebong med syv rette, venter en utbetaling på hele 18 millioner kroner.

– The Last Ticket blir trolig stor favoritt etter sine siste innsatser i V75-innledningen, men også han skal hente langt tillegg. Jeg velger derfor å gardere, varsler Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Lesja Odin (V75-5) er ubeseiret og jakter sin ellevte strake seier. Uten uhell er det snakk om en vinner igjen.

Dagens luring

Day U.S. (V75-4) fortjener virkelig en seier etter fire annenplasser på rad. Møter rett lag og kan slå til.

Alt fra Leangen kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 162 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1344 kroner

V75-1 (3140mv)

14 THE LAST TICKET

9 DARCO

5 KASPER T.T.

13 Ippon Futura

——————————

4 Absolutelynoexcuse

12 Baritron

11 Googi

8 Royaldoodle

15 Jaccaroo

7 Fernando

10 Creek's Brave

2 Racing Commissioner

1 L.V. Mr. Bite It

6 Red Hot Fire I.V.

3 Xandria

Løpet

Tre-fire hester peker seg ut i dette langløpet.

Favoritten

The Last Ticket er i sitt livs form. Fikk et smørløp i fjerde innvendig i V75 på Bjerke i helgen, fikk perfekt luke og speedet inn til sjokkseier i tøft selskap. Skal hente hele 60 m tillegg nå.

Outsiderne

Darco elsker disse langløpene og går gode løp hver gang. Er kjapp ut og skal regnes igjen.

Luringen

Kasper T.T. vant et langløp tredje sist. Feilet i begge startene etterpå. I toppen feilfritt og på sitt beste.

Startsiden

Ingen startraketter på strek. Darco er tidlig fremme fra tillegg.



V75-2 (2140ma)

12 ROBERTO BRAZZ

10 CREEK'S SUPERLINE

11 RIVA RENN

3 Scar

——————————

9 Champlain

7 Folsom Line

5 Prince Muscle L.L.

1 Leonardo di'Vici

4 Prince Apollo S.H.

2 Likeawalkinthepark

6 Lord Frecel

Løpet

Fire hester kan rekke i varmblodsløpet for 3- og 4-åringer.

Favoritten

Roberto Brazz avsluttet bra til tredje via fjerdespor på Bjerke i helgen. Var sterk toer bak Whiskey Voice etter en tung reise gangen før. Var råsterk til seier fra dødens i V75 tredje sist. Blir det litt kjøring i front, runder han de fleste, muligens alle.

Outsiderne

Creek’s Superline er en seiersmaskin som har gjort det bra på Leangen, men som møter tøffere lag nå.

Luringen

Riva Renn fikk en fortjent seier sist etter å ha blitt annen i tre av de fire forrige startene. Også hun står sjanseartet til spormessig, men med tempo stiger sjansene.

Startsiden

Leonoard di'Vici er rask, men kan bli ufordret av Paulino og muligens Scar.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-3 (2140ma)

4 STORM TEDDY

3 STUMNE FYR

——————————

1 Alma Prins

12 Frier Birk

11 Ruskeli Scott

5 Spang Trym

7 Hr. Ford

6 Stensvik Marikken

9 Modin

2 Mia Melis

10 Hammer Stjernar

Løpet

Tre hester kan rekke i grunncupen.

Favoritten

Storm Teddy er en av våre bedre 3-åringer. Han har gått gode løp hver gang og har aldri vært utenfor trippelen med hele åtte seirer på elleve starter. Møter eldre og mer garvede travere nå, men Sjoner-hesten har mer å gå på.

Outsiderne

Alma Prins tapte terreng innledningsvis sist, men kom bra tilbake. Kunne imidlertid ikke true Storm Teddy. Blir normalt overflydd, men kan være trippelaktuell feilfritt og om det løser seg.

Luringen

Stumne Fyr feilet seg bort sist. Var god til seier med hinder i V75 nest sist. Regnes på sitt beste.

Startsiden

Mia Melis, Spang Trym og Stensvik Marikken er også flinke ut.



V75-4 (2640ma)

1 SEABORN TITANIC

2 DAY U.S.

4 ROXY LADY

——————————

9 She's In Love

12 Next Game

11 Eros Barsk

5 Chef Superb

6 Balder Halbak

10 Gjølmes Caviar

3 Zarahs Valentino

8 Thai Allure

7 Mr. Sopranos

Løpet

Jeg prøver en trio også i bronsedivisjonen.

Favoritten

Seaborn Titanic var tett i halsen i V75 sist. Med tanke på det var han solid toer bak Little Red Corvette. Husbyn-traveren er rask ut og kan bli vrien å slå fra tet.

Outsiderne

Roxy Lady er ikke til å stole på og får sjelden full klaff. Men feilfritt og på sitt beste er hun god nok.

Luringen

Day U.S. fortjener virkelig en seier etter fire strake annenplasser. Fra et perfekt spor mot helt riktig motstand, kan han ta en etterlengtet seier.

Startsiden

Seaborn Titanic kan muligens forsvare sporet.

V75-5 (2140mv)

11 LESJA ODIN

——————————

8 Gikling Leodin

3 Kolnes Brit

2 Markromm Laila

1 Potetgull

15 Idjerven

6 Stjerne Lykke

12 Komnes Nor

14 Alm Malabar

9 Il Jerven

10 Odins Blessa

13 Bernard

5 Odd Hera

4 Slettvoll Vilja

7 Stjerneiris

Løpet

Lesja Odin blir lørdagens V75-banker.

Favoritten

Lesja Odin er ubeseiret på sine ti starter hittil i karrieren. Har hele 60 m tillegg, men feilfritt og uten uhell vinner han normalt igjen.

Outsiderne

Kolnes Brit var helt overlegen på en sterk tid sist og var klart forbedret. Klart trippelaktuell feilfritt.

Luringen

Gikling Leodin tapte kun for gode Storm Teddy sist.

Har vært ute mot årgangstoppene og har ikke gjort seg bort.

Startsiden

Potetgull vil naturlig nok sitte i tet som eneste strekhest.



V75-6 (2140ma)

7 ANNIE'S BOY

4 W.J. EMINENT BERGEN

2 Sea Samedi

1 Let's Take A Selfie

6 Beatles B.R.

8 Derby d'Estino

12 Allaway G.T.

——————————

5 Da Vinci B.R.

3 Giant Star

10 Canadian Rolls

11 Sangria Knight

9 Diana Dixi

Løpet

Åpent i sølvdivisjonen. Nesten ingen er sjanseløse.

Favoritten

Annie's Boy ble overrumplet i tet sist. Siden ble det feil. Har vært meget bra i seiersløpene for Høitomt og har en fin sjanse feilfritt.

Outsiderne

Sea Samedi går gode løp hver gang. Er kjapp ut og skal regnes blant de tre igjen.

Let's Take A Selfie har endelig fått et godt spor. Skal ha ryggløp, ikke umulig om det løser seg.

Luringen

W.J. Eminent Bergen hadde halsproblemer sist og var unnskyldt. Har imponert ellers og kan yppe seg på sitt beste.

Startsiden

De seks innerste kan løse bra. De tre innerste skal muligens ha rygg.

V75-7 (2140ma)

8 REMIX

1 LUKAS RAUEN

5 GRUDE SVARTEN

3 Røyns Stjernen

——————————

13 Bokli Teddy

11 Pave Loma

9 Eidshaugdjerven

14 Mjølner Tore

2 Kashmir

7 Gaardens Viktor

4 Søyset Kaiser

12 Snonsøy Elda

10 Gikling Lomeo

15 Spang Kinge

6 Krokstad Juvita

Løpet

Tre-fire hester bør rekke i V75-finalen.

Favoritten

Remix har veldig fine forutsetninger i V75-avslutningen. Han har avsluttet fort i begge sine starter, men har akkurat kommet for sent, nest sist etter galopp.

Outsiderne

Grude Svarten radet opp seirer tidligere i høst og skal ikke avskrives.

Luringen

Lukas Rauen står fint til på strek og kan bli vrien å fange.

Startsiden

Lukas Rauen er tetaktuell.

Navn: Jomar Blekkan

Alder: 64 år

Antall seirer i år: 62

Antall seirer totalt: 4.345

Tror på Remix

Jomar Blekkan er den som vinner suverent flest løp på Leangen. Lørdag har han stor tro på V75-seier med Remix i finalen. Så varsler han for trioen Chef Superb, Alma Prins og Sangria Knight.

V75-1: - Han tok en kruttsterk seier i mye tøffere lag enn dette sist, The Last Ticket. Vinner igjen uten uhell bakfra. Banker.

V75-2: - Han står sjanseartet til, Paulino, som uansett er den beste i feltet. Møter hjemmeslageren Creek’s Superline som fort kan utfordre. Bakfra kan Riva Renn bli skummel med klaff.

V75-3: - Klaffer det på startsiden for Spikfaks, er det fort snakk om vinneren. Stumne Fyr er god nok når han først gjør det han kan. Min egen Alma Prins er en fin 3-åring i utvikling, som kan mer enn det han har fått ut. Spang Trym var god til seier sist og er luringen.

V75-4: - Tar Seaborn Titanic tet kan han bli vond å slå. Next Game har stor kapasitet, men står vanskelig til. Min egen Chef Superb er god nok på sitt beste, en outsider. Day U.S. har toppform, står bra til og har gjort det bra på Leangen før.

V75-5: - Lesja Odin gjør ikke annet enn å vinne. Kan selvsagt vinne igjen. Men det skal klaffe litt fra en slik utgangsposisjon, og det er flere bra imot. Komnes Nor, Alm Malabar, som jeg selv kjører og Gikling Leodin er tre av dem.

V75-6: - Et løp hvor startsiden vil avgjøre mye. Jeg har litt sans for Da Vinci B.R. som går gode løp hver gang. Det samme gjør W.J. Eminent Bergen og Annie’s Boy. Hjemmehåpene er Sea Samedi og min egen Sangria Knight som var god til seier sist og som ikke står tilbake for disse.

V75-7: - Her kommer min beste sjanse for dagen. Remix har vunnet seks løp i år og har ventet på dette løpet. Jeg har god tro. Men det er noen bra imot. Lukas Rauen står innbydende til på strek, og Eidshaugjerven er veldig god når det klaffer.