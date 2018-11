MATCHVINNER: Slik så det ut i øyeblikket hvor «Mos» reddet Strømsgodset. Foto: Tore Kristiansen, VG

Superreserven ble helten etter drama på Nadderud: – Det har vært tøft

SPORT 2018-11-24T21:09:16Z

BEKKESTUA (VG) (Stabæk 2 - 2 Strømsgodset) Mustafa Abdellaoue (30) har varmet benken for Strømsgodset nesten hele sesongen. I Marcus Pedersens (28) skadefravær har han fått tillit - og lørdag ble han helten da Strømsgodset sikret plassen i Eliteserien 2019.

– Jeg er helt tom nå. Jeg er helt tom, faktisk. Det er en helt syk følelse. Fra å tro vi skal spille kvalik til å avgjøre det på slutten der ... Jeg har ikke mer energi nå.

Det sier Mustafa «Mos» Abdellaoue når VG møter ham etter den dramatiske kampen på Nadderud. Med sin andre scoring i kampen - tre minutter på overtid - ble han den store helten da Strømsgodset sikret plassen i Eliteserien og sendte Stabæk til kvalik.

Men at det skulle være nettopp Mos som ble helten i siste serierunde har vært langt fra en selvfølge denne sesongen. Han har blitt plassert på benken i kamp etter kamp, men da Marcus Pedersen ble skadet i oktober fikk han tillit.

– Det var absolutt vært tøft. I begynnelsen av sesongen når man ikke får spille. Men jeg vet hva jeg har i meg og jeg vet at når jeg får tillit, da leverer jeg. Det har jeg fått nå. Jeg har visst at jeg har måttet trene godt og ta vare på de sjansene jeg får. Det er sånn jeg gjør det, og det funker bra, sier Mos, som også sendte Strømsgodset til cupfinale for noen uker siden.

– Betyr dette at det blir mer konkurranse om spissplassen neste sesong?

– Ja, jeg får håpe dette hjelper, sier Mos og ler, før han går til spillerbussen for å feste med resten av lagkameratene.

Her kan du se de elleville scenene etter overtidsscoringen hans:

Drama, tårer og kontraster

Nedrykksthrilleren på Nadderud ble omtalt som «tidens kamp» før oppgjøret, og for en kamp det ble. Strømsgodset lå både på nedrykk, kvalik og sikker plass gjennom kampen. Det samme gjorde Stabæk.

De siste ti minuttene sto et fullsatt Nadderud oppreist. De var klare for å starte festen da stillingen var 2–1 og Stabæk var på sikker plass. Men så skjedde det som ikke skulle skje for hjemmelaget: Strømsgodset utlignet tre minutter på overtid.

Godset-spillerne la seg ned på banen i gledestårer. Samtidig la Stabæk-spillerne seg ned i skuffelse. Det ble bortesupporterne som stormet banen da dommeren blåste av. Kontrastene var enorme.

– Vi har det ikke bra. Vi er sure, lei oss og vi kjenner på alle følelser på en gang, egentlig. Vi føler vi hadde det. Det er rett og slett vondt, sier en nedbrutt Ohi Ohi Omoijuanfo til VG.

– Det er veldig tungt. Vi har det ikke bra, sier lagkamerat Franck Boli.

Ved siden av ham står en tydelig rørt Bjørn Petter Ingebretsen, som ikke klarte å holde følelsene tilbake da Mos reddet Strømsgodset.

– Jeg vet ikke hva jeg tenkte, jeg var bare helt spinnvill. Jeg hoppet rundt som en liten unge og var bare glad. Det var en lettelse og det var ... Jeg var rett og slett lykkelig. Det var et godt øyeblikk, sier Strømsgodset-treneren.

Samtidig var Stabæk-trener Henning Berg tydelig skuffet. Hva han sa kan du se her:

Har ikke turt å planlegge festen

Strømsgodset skal spille cupfinale om en snau uke, men har ikke tenkt å holde tilbake på feiringen i kveld av den grunn.

– Ja, nå skal vi kose oss. Det fortjener vi, sier Mos til VG.

Men hvordan de skal feire vet foreløpig ingen av Godset-spillerne. Det har de nemlig ikke turt å planlegge.

– Det blir absolutt feiring, men jeg vet ikke hvor! Jeg vet ikke hvordan vi skal feire heller. Det har vi ikke turt å planlegge, sier Lars Sætra og ler.

PS: Start rykket ned til OBOS-ligaen sammen med Sandefjord. Lillestrøm slo Kristiansund 2–0, mens Bodø/Glimt spilte 1–1 borte mot Rosenborg. Dette sa Kjetil Rekdal etter nedrykket.