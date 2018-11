Slik kan Carlsen bli tidenes største

SPORT 2018-11-29T00:42:56Z

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) har fortsatt en lang vei til å bli tidenes sjakkspiller. Men ekspertene mener det kan være mulig etter onsdagens maktdemonstrasjon mot Fabiano Caruana (26) i London.

Publisert: 29.11.18 01:42

Den knusende 3–0-seieren over Caruana i tre hurtigsjakkpartier er godt å ta med seg, men før det hadde han altså spilt 12 uavgjorte partier mot amerikaneren.

Nesten alle sjakkeksperter i verden regner Garry Kasparov som tidenes sjakkspiller.

– Garry hadde en egen evne til å «gjenoppfinne» seg selv og finne på nye ting. Jeg tror Magnus må gjøre det samme om han skal klare å bli like stor - eller større enn - Kasparov, sier Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør i tidsskriftet New in Chess.

– Magnus innrømmer selv at han ikke har spilt som han kunne ønske seg den siste tiden. Så jeg tror dette er noe han jobber med og som han selv vet best hvordan han skal løse, sier ten Geuzendam.

El Pais-journalisten Leontxo Garcia har vært veldig kritisk til Carlsens spill i London. Han sier:

– Jeg tror egentlig ikke Magnus selv er fornøyd med dette, selv om han klarte å forsvare VM-tittelen i omspillet. Jeg mener absolutt at han bør knytte til seg en mental trener som kommer fra toppidretten. Magnus har ikke vært på høyden psykologisk her i London, mener den spanske sjakkeksperten.

– Hvor langt er Carlsen unna å være tidenes beste?

– Han er foreløpig langt unna det. Husk at Garry Kasparov var verdens beste i 20 år. Jeg tror Magnus må finne en måte å motivere seg selv. Spillet er tross alt ikke som det var for fire-fem år siden.

Garcias uttalelse stemmer bra med Carlsens egen uttalelse under mesterskapet:

– Mitt idol? Meg selv for tre-fire år siden!

– Jeg husker det siste partiet i VM-matchen mot Viswanathan Anand i Chennai. Han klarte seg med remis, men spilte likevel for seier. Jeg savner dette nå, og jeg tror ikke han er fornøyd med det selv heller, sier Leontxo Garcia.

Den australske sjakkskribenten Ian Rogers mener også at Carlsen har et godt stykke igjen for å kunne kalle seg tidenes sjakkspiller.

– Tross alt har han ikke klart å avgjøre de to siste VM-matchene i klassisk sjakk. Magnus er ikke like dominerende nå som vi så for noen år siden. Da så det ut som om han skulle passere alle. Nå vinner han ikke like ekstremt mye som før.

– Jeg mener at han har et stykke å gå for å konkurrere med Kasparov og Karpov, sier Rogers.

– Magnus er nå bare hårfint bedre enn Caruana. Hvis han klarer å etablere en dominans over Caruana, så kan han virkelig snakke om å ta nye steg.

Daniel King, kjent sjakk-kommentator, sier det slik:

– Magnus må finne tilbake til sin gamle styrke i klassisk sjakk. Hvorfor han ikke er der? Jeg tror han selv stiller seg det samme spørsmålet. Men jeg tror i hvert fall han er like motivert som før, sier King til VG.

Carlsens selv brukte ordet «brukbart» om sitt eget spill i de 12 langsjakkpartiene i London.

– Begge spillere forsvarte seg godt, sa verdensmesteren onsdag kveld - og innrømmet at Fabiano Caruana er hans tøffeste utfordrer om VM-tittelen til nå.

– Jeg er overbevist om at vi kommer til å se mer til Fabiano her, sa Carlsen etter å ha mottatt VM-trofeet. Med «her» mente han tydeligvis i VM-sammenheng.