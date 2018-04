VARSLER: Grigorij Rodtsjenkov ledet i flere år antidoping-laben i Moskva, men har siden avslørt hvordan Russland systematisk manipulerte dopingprøver Foto: Netflix

Russisk dopingvarsler saksøker tre skiskyttere

Publisert: 30.04.18 18:22 Oppdatert: 30.04.18 18:39

Dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov går til motsøksmål mot tre russiske skiskyttere, samt en russisk mangemilliardær.

Det bekreftet Rodtsjenkovs amerikanske advokat, Jim Walden, på en telefonkonferanse – der VG deltok – mandag ettermiddag.

– Dette er dagen da den som har blitt jaget istedet blir jegeren, sier Walden.

Rodtsjenkov er varsleren som lever på hemmelig adresse i USA, i frykt for sitt eget liv etter å ha fortalt verden om hvordan russisk idrett har vært infisert av systematisk doping.

Tidligere i vår ble det kjent at den russiske mangemilliardæren Mikhail Prokhorov har sagt seg villig til å finansiere søksmål rettet mot Rodtsjenkov.

De tre skiskytterne Olga Zajtseva, Jana Romanova og Olga Vilukhina skal ha gjort nettopp dette, støttet av den styrtrike landsmannen. De tre kvinnene, som alle er omtalt i varslerens forklaringer, krever 10 millioner dollar (77 mill. kroner) hver i oppreisning for at han har ødelagt deres karrierer.

Mikhail Prokhorov er ifølge det amerikanske tidsskriftet Forbes god for over 70 milliarder kroner og er Russlands 13. rikeste. Han eier blant annet Brooklyn Nets i NBA, og Prokhorov har tidligere også stilt som presidentkandidat i Russland.

Les også: Armstrongs overmann om Sundby-utspill: – Utdatert

Men i dag kom altså motsøksmålet mot Prokhororov og de tre skiskytterne.

– Det dummeste de kunne gjort, var å ta denne saken til det amerikanske rettsvesenet. Her har vi et system som er opptatt av sannheten. Vi ser frem til å få saken opp i retten her. I motsetning til CAS, vil en amerikansk rett se på hele saken, sier Walden.

Rodtsjenkov har tidligere fortalt hvordan det skal ha vært systematisk dopingbruk, initiert av myndighetene, i idretter som langrenn og skiskyting.

– Doping på en rekke nivåer kommer til å bli avslørt i fremtiden, som følge av Rodtsjenkovs samarbeid. Derfor er Russland så intenst opptatt av å diskreditere ham. Et eksempel er det som foregår i IBU (det internasjonale skiskytterforbundet) for tiden. Det vi har sett er bare en første fase, sier Walden.

– Hva kan du si om etterforskningen av IBU og tidligere president Anders Besseberg?

– Rodtsjenkov har samarbeidet tett med etterforskerne. Etter hva jeg forstår har det vært innhentet betydelige bevis i saken. Hvem de går etter, det vet jeg ikke. Men jeg håper det blir en vekker for alle internasjonale særforbund, sier advokaten til VG.

Walden langet ut mot IOC og president Thomas Bach i telefonsamtalen med internasjonale journalister mandag ettermiddag.

– IOC ga oss opprinnelig bitte litt penger for å gjøre jobben vår. Men så fort jeg ble kritisk til Thomas Bach trakk de tilbake denne støtten. Derfor går vi ikke tilbake til IOC nå. De har ikke ønsket å støtte Rodtsjenkov. Vi har ringt og sendt e-poster, men de nekter å stå opp for ham og gå imot Russland. Vi får håpe rene utøvere over hele verden holder dem ansvarlig for dette, sier advokaten.

