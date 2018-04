NØKKELPARTI: Magnus Carlsen (t.v.) slo Anish Giri – og er etter syv år endelig i pluss mot nederlenderen. Foto: Shamkir Chess

Carlsen til VG etter å ha brutt «Giri-forbannelsen»: – Skal ikke gi slipp på den fordelen

Publisert: 28.04.18 15:22

Magnus Carlsen (27) vant nok en gang Shamkir-turneringen, og viktigst av alt: Han ble kvitt «Giri-forbannelsen».

Seieren over nederlenderen i det nest siste partiet gjorde at Carlsen dro i land turneringsseieren med en kjapp remis mot Ding Liren lørdag. Det tok bare 20 minutter.

– Seieren over Giri var veldig deilig, må jeg si, fastslår Carlsen når VG snakker med ham på telefon fra Aserbajdsjan.

– Jeg fikk ham tidlig ut av komfortsonen, og selv om Giri hadde muligheten til å komme tilbake, så var det alt i alt veldig bra. Og ekstra gøy å slå ham med svarte brikker.

Fremfor alt: Magnus Carlsen har nå positiv score mot Giri hele karrieren. De har mer enn en gang vært i ordkrig siden de møttes første gang i 2010. Den gang vant nederlenderen sensasjonelt, og siden har den norske verdensmesteren slitt med å slå Giri. Han vant for første gang over Giri i Bilbao i 2016, og nå er han altså på pluss-siden: Det vil si at han har vunnet mer enn han har tapt mot Giri.

– Etter syv år er jeg endelig i pluss, gliser Carlsen på telefonen.

– Og den pluss-scoren skal jeg ikke gi slipp på!

Carlsen sier til VG at «avslutningen av turneringen har vært bra», men at det har «gått litt opp og ned».

– Men med tanke på at det gikk mest ned i fjor, så er jo det bra. Og resultatet er det ikke noe å si på.

På pressekonferansen etterpå sa Carlsen at han var stolt over å ha vunnet nok eng gang i Aserbajdsjan.

Det tok tid før han kom i gang. De fire første partiene endte med remis. Så løsnet det med seier over polakken Radoslaw Wojtaszek i femte runde, før det sjette partiet endte med remis mot Sergej Karjakin. Så vant Carlsen over både Veselin Topalov og Anish Giri, og hadde dermed «matchball» foran lørdagens avslutning.

– Jeg synes jeg har spilt solid, sier Carlsen.

– Hva gjør du nå før Norway Chess?

– Jeg skal en tur til USA på noen arrangementer der, men ellers blir det ikke noe spesielt før Norway Chess. Treningsleir får jeg ikke tid til. Det blir nok mer i sommer og høst.

– Ligger du bra an med tanke på VM-matchen mot Fabiano Caruana i november?

– Det er vanskelig å si. Jeg tenkte mye på VM med en gang utfordreren var klar, men siden har jeg vært opptatt med turneringer og ikke fått tid til å tenke så mye på det.

Magnus Carlsen vant dermed sin andre turnering i 2018. Han gikk til topps også i Tata Steel Chess. Han har vunnet samtlige tre ganger han har deltatt i Aserbajdsjan.

Han spiller altså Norway Chess 27. mai–8. juni, så er det Biel-turneringen til sommeren.

