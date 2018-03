Rasende Fagermo etter tap: – Såpass stor feil kan ikke skje på det nivået her

VALLE (VG) (Vålerenga - Odd 2–1) Sam Johnson (24) ble matchvinner for Vålerenga for andre kamp på rad da Oslo-laget snudde kampen mot Odd. Men var det offside i forkant av scoringen? Det mente Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Det er trist at et offsidemål gjør at vi ikke får poeng. En såpass stor feil kan ikke skje på det nivået her. Den er tydelig den.

Det var den knallharde dommen fra Odd -trener Dag-Eilev Fagermo, da han ble intervjuet av Eurosport like etter kampslutt.

Hendelsen han snakket om, var den avgjørende 2-1-scoringen til Sam Johnson kvarteret før slutt. Han mente det var offside på pasningen fra Samúel Fridjónsson til Simen Juklerød.

Uansett - mål ble det, og Johnson ble matchvinner for andre kampen på rad. Spissen prøvde og prøvde i første omgang, men fikk ikke scoringen sin. Han sto for alt Vålerenga skapte. Og matchvinneren fra seriepremieren i Kristiansund sist helg viste hvorfor Ronny Deila har stor tro på ham .

Da Odd tok ledelsen slo VIF raskt tilbake. 2–1-målet var signert Johnson som nå er en «hit» på Oslos østkant - og så langt i norsk fotball også.

– Han kommer til å score mye mål i år, sa Ronny Deila til Eurosport etter oppgjøret.

Vålerenga dominerte fra start. Med ball i laget skapte de noen farligheter. Tidlig måtte Sondre Rossbach i Odd-buret frem med sitt redningsrepertoar da han fint stoppet VIF-angriperens Johnsons forsøk med en beinparade. 0–0 var stillingen ved pause.

VG LIVE: Fyldig kampreferat her .

Krutt i andre del

Etter hvilen dro Ejuke frem sine kreative offensive kunster. Danset seg inn i 16-meteren og Jone Samuelsen taklet ham overende. Klar straffe. Simen Juklerød gikk frem, men hans straffe var dårlig. Rossbach la seg ned mot hjørnet og tok ballen.

Så gikk det galt den andre enden. Et av Odds mange hjørnespark kom inn mot Børven som vant duellen mot en Larsen Kwarasey på halvdistanse. Ballen endte hos den tidligere avdankede VIF-spilleren Bilal Njie, som satte ballen i mål. Totalt mot spillets gang.

Knappe to minutter gikk før Vålerenga svarte. Juklerød gjorde opp for seg med en dragning og et perfekt innlegg til Jonathan Nation som var fremme fra sin midtstopperplass. Headet utligningen i hjørnet - utakbart for keeper.

Offside-spørsmål i avgjørelsen

Vålerenga fikk så sitt fortjente ledermål. Juklerød ble spilt fri til høyre, han trillet videre til Sam Johnson - som endelig fikk ballen inn i mål.

TV-reprisene viste at Juklerød muligens var i offside da han fikk ballen før scoringen.

Vålerenga står med full pott etter to runder, Odd med to tap.

– Vi var gode i dag, vi gjør en bra kamp og viser potensiale. Vi kommer til å bli bra, uttalte Fagermo etter kampslutt.

– Odd var gode og vanskelige å bryte ned. Vi hadde bra trøkk i 1.omgang og vinner fortjent. Nå har vi satt oss i en god posisjon, og nå får vi 14 dager med god trening, var dommen til Deila.

– Nå har vi selvtillit i laget. Vi starter bra og kommer på en bølge, som jeg vært med på det før. Det betyr mye, meldte Tollås Nation i garderoben, mens strofene «All I Do Is Win, Win, Win» runget utover anlegget.