BANKER: Ulsrud Tea pleier å slå disse konkurrentene og runder normalt til en ny seier i Brisas æresløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: V75-banker mot syv strake

Publisert: 23.03.18 10:34

SPORT 2018-03-23T09:34:55Z

Ulsrud Tea har holdt kanonform i lengre tid og skal ha en solid sjanse til å ta en ny seier i Brisas æresløp, storløpet hun har vunnet de to siste årene.

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la henne stå ugardert i V75-innledningen.

– Ulsrud Tea ble forsøkt bedekket for et par år siden, men tok seg ikke. Sett i etterkant er nok kretsen rundt hesten lykkelige for det. 11-årshoppa har nesten aldri vært bedre. Åsajerven-datteren har tatt seks seirer på rad og har vunnet hele ti ganger på sine 13 siste forsøk. Selv om hun står 20 meter dårligere til enn vanlig, skal hun ha en god sjanse til å runde til en ny seier, mener Olsbu.

Dyktige Magnus Teien Gundersen har to bankerkandidater.

– Code Bon ble det feil for sist. Glem det løpet. Var ubeseiret på tre starter i Norge før det. Hesten står veldig fint til i sølvdivisjonen, og jeg tror han leder hele veien. Gundersen kan også vinne med Bråtnesfaks i kaldblodscupen, om han klarer å lose ham feilfritt rundt. Den lange distansen skal bare være en fordel, sier Olsbu.

Dagens banker

Ulsrud Tea (V75-1) er den klart beste hesten. Kan runde alle tross hele 80 meter tillegg.

Dagens luring

Enjoythefuture S.C. (V75-4) fortjener en seier. Avsluttet fort til tredje fra køen sist og feilet som trolig vinner tross dødens siste 1200 meter nest sist. Kan lede hele veien på sitt beste.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1323 kroner

V75-1 (2140mv)

12 ULSRUD TEA

——————————-

8 Rødmyrsfakså

3 Valle Fryd

10 Brenne Blissi

1 Homme Hera

9 Trons Torila

5 Trø Hera

7 Oriola

2 Elding Frøya

11 Tante Ragnhild

6 Solberg Jela

4 Aine G.L.

Løpet

Ulsrud Tea tar normalt sin tredje strake seier i Brisas æresløp.

Favoritten

Ulsrud Tea holder toppformen og har vært meget god over lang tid. 11-årshoppa er ute etter sin syvende strake seier og har vunnet ti av sine 13 siste starter. Ove Kenneth Karlsen-traveren står imidlertid 20 meter dårligere til enn vanlig og kommer ikke helt til duket bord. Men hun er klart best bakfra og får hun ikke for langt frem på siste bortre, runder hun normalt til en ny triumf. Begge de siste årene har hun tatt seg av dette løpet. Skulle hun mot formodning svikte, er det mange om beinet.

Outsiderne

Rødmyrsfakså skuffet nest sist, men har vært solid ellers. Var god toer bak Nyland sist og til seier fjerde sist. På sitt beste skal hun regnes blant de tre.

Luringen

Valle Fryd er og blir en evig outsider på grunn av den store galoppfaren. Men hun står spennende til på strek og har blitt mer stabil. Skulle hun komme seg foran, kan hun lede veldig lenge. Formen er i alle fall veldig god. Sist tapte kun for gode Lykkje Borka og Tao Elda etter cirka halve løpet i dødens. Gangen før holdt hun unna for Oriola som står 20 m dårligere til nå.

Startsiden

Homme Hera og Valle Fryd kjemper om føringen.



V75-2 (1609ma)

8 AVENUE BOULEVARD

4 ANICA FINE

2 WAKANDA

7 AKISSASWEETASWINE

11 BELIVE LA MARC

6 LAKESIDE CASSIE

——————————-

5 Daarling Aam

3 Graceland E.P.

10 Monique Royal

9 I'm On Fire

1 Circus Va Bene

Løpet

Halve feltet bør rekke i hoppedivisjonen, men det er svært jevnt dem i mellom.

Favoritten

Avenue Boulevard får et knepent tips. Tvedt-traveren vant enkelt i norgesdebuten i fjor på 1.13,6, selv om hun ikke travet som best. Siden var hun borte i drøye ni måneder før hun feilet før bilen slapp i sitt comeback sist. Med det løpet i kroppen kan hun nok ventes forbedret. 6-åringen står sjanseartet til ytterst på vingen, men hun er rask fra start og kusken vil klemme til direkte.

Outsiderne

Anica Fine var sterk toer bak Quite Cool Classic etter sisterunden i dødens sist. Hamre-traveren har vært bra i det siste og skal regnes i striden bare hun går feilfritt.

Luringen

Wakanda er ikke noe dårligere enn de andre, men hun har galopperte mye i det siste. I sitt siste feilfrie løp, femte sist, vant hun lett på sterke 1.13,2. En typisk outsider.

Startsiden

Nr. 8 ,6 , 7 og 3 kan alle være med i tetkampen.

V75-3 (2640mv)

5 BRÅTNESFAKS

——————————-

6 Troll Svenn

8 G. Jerken

12 Sordo

11 Kjempen

13 Tysvær Loke

7 Holene Odin

4 Torvald

2 Linnstjernen

9 Tripsson Ø.K.

10 Spik

3 Philip Rex

15 Solberg Rasken

1 Spik Lotta

14 Tallas

Løpet

Bråtnesfaks kan vinne kaldblodscupen feilfritt.

Favoritten

Bråtnesfaks fikk en tøff tur etter galopp sist. Overtok på siste bortre, var slått like etterpå, men holdt til en premie. Radet opp fem strake seirer før det. Galopprisikoen er større med voltestart, men bare han går feilfritt skal det være snakk om en fin sjanse. Moen-traveren står imidlertid litt sjanseartet til i førstespor på tillegg.

Outsiderne

G. Jerken har gått fine løp i det siste. Tapte for Bråtnesfaks fjerde sist og står 20 m dårligere til nå. Likevel trippelaktuell.

Luringen

Troll Svenn er meget bra på sitt beste og rapporteres veldig fin i trening. Treneren er optimist.

Startsiden

Ingen startraketter på strek, kanskje Philip Rex eller Linnstjernen til tet.



V75-4 (2140ma)

4 SKYLANDER HILL

5 ENJOYTHEFUTURE S.C.

8 MASSIVE SPEED

6 HIGHLAND BREZZE

3 ANDOVA

9 That's Good Chip

1 Sanda Love

——————————-

12 Rapide Frecel

11 Divided Dream

10 The Troooper

7 Calzolari

2 Dream Sahbra P.

Løpet

Jevnt mellom fem hester i bronsedivisjonen, men jeg sper på med et par garderinger til.

Favoritten

Skylander Hill feilet seg bort sist og i striden med gode Allaway G.T. nest sist. Tredje sist ble han sittende fast med alt igjen i et V75-løp Rainbow Bonanza vant. Femte sist sjokkvant han i Haneborg-løpet til nesten 50 i vinnerodds. Raab-traveren er flink fra start og med posisjonsklaff er han en av dem som kan vinne.

Outsiderne

Massive Speed vant lett sist etter å ha overtatt føringen etter 500 m, som gikk etter kjappe 1.11. Står langt mer sjanseartet til nå og må ha tur for å gå helt til topps.

Luringen

Enjoythefuture S.C. avsluttet solid til tredje bak Goin To The Limit sist og feilet som trolig vinner nest sist etter siste 1200 meter i dødens. Trond Anderssen-traveren fortjener snart en seier.

Startsiden

Enjoythefuture S.C. kan muligens ta føringen.



V75-5 (2140mv)

11 WILLDIN

1 GJERDE LILJA

3 WIKING BLESA

6 TENK NÅ DINA

5 Komnes Molla

2 Kagge Luna

8 S.G. Jerv Blesa

15 Tinas Odin

14 Lego U.N.

——————————-

12 Faksen U.N.

4 Ask Embla

13 Vestpol Il

9 Nebbenes Spika

10 Troll Ronja

7 Kos Vinna

Løpet

Et åpent kaldblodsløp, jeg garderer bredt.

Favoritten

Willdin tapte kun for Tangen Bjørn tross to galopper i sitt comeback sist. Kan være ytterligere forbedret nå. Løser det seg fra innerspor på tillegg, kan han muligens gå til topps.

Outsiderne

Gjerde Lilja ble femte bak seiersvante hester som Magnums Othello og Mietor sist. Har vært god over lengre tid og skal regnes igjen.

Luringen

Tenk Nå Dina er både variabel og usikker. Viser hun seg fra sin beste side er hun god nok, men hun er og blir en evig outsider. Var god til en enkel seier fra tet femte sist.

Startsiden

Trolig Komnes Molla til tet.

V75-6 (2609ma)

4 CODE BON

——————————-

11 Hickothepooh

5 Thai Profit

10 Merles Simone

6 Da Vinci B.R.

9 Lucky Princess

7 S.J.'s Victoria

8 Ronato

3 Waikiki Man

1 Vici Sun

2 O.M.X. Twenty

Løpet

Jeg tror Code Bon vinner sølvdivisjonen. Hickothepooh er verst i mot.

Favoritten

Code Bon fikk seiersrekken brutt sist under Unionskampen på Momarken. Sto vanskelig til i spor tolv da, i et løp Farouk B.R. fikk dirigere i front. Dermed ble det veldig vanskelig å hente noe til slutt. Formen er fortsatt på plass. Gundersen-traveren tar lett en lengde på de tre på innsiden og kommer han seg greit til tet, blir han vrien å tukte. Skal uansett ha en fin sjanse.

Outsiderne

Thai Profit avsluttet godt etter et løp innvendig i køen sist og satt fast gangen før. Med rett ryggløp speeder han fort. Skal regnes blant de tre.

Luringen

Hickothepooh imponerte med to enkle strake seirer før han nå kommer ut etter to måneders pause. Vallaken står perfekt inne i grunnlaget. Skulle det bli litt kjøring i front, stiger sjansene. På sitt beste kan han muligens yppe seg mot favoritten.

Startsiden

Code Bon er kjapp ut og kan ta føringen. Thai Profit er også rask, men skal nok ha rygg på denne distansen.



V75-7 (2609ma)

3 TANGEN BJØRN

6 MJØLNER BRUN

5 IDFAXEN

7 ROLF MARTIN

11 FRIER BIRK

2 Førlands Odin

8 Kringeland Enok

——————————-

4 Spang Express

10 Hellestvedt Trym

1 Bjørkejoker

12 Valle Max

9 Dæmro Svarten

Løpet

Jeg tror det rekker med syv hester i grunncupen.

Favoritten

Tangen Bjørn var god til seier fra dobbelt tillegg etter et halvt års pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. 5-åringen kan være litt hissig bak bilen, men holder han seg bare til rett gangart, venter trolig en topplassering.

Outsiderne

Mjølner Brun har vært bra i det siste. Knep seieren på en sterk tid og ny pers etter et et fint løp i annet utvendig på Bergsåker sist. Er sterk og har fordel av distansen. Bør med på alle bonger.

Luringen

Idfaxen holdt knepent unna for Alm Nagano fra tet sist. Er flink fra start, og skulle han komme seg foran stiger sjansene. Kan vinne bare han holder seg til rett gangart. Austevoll får prøve seg nå.

Startsiden

Førlands Odin, Spang Express, Idfaxen, Rolf Martin og Tangen Bjørn kan alle løse bra om de går feilfritt, men det er det ingen garanti for.



NØKKELKUSK

Navn: Øystein Tjomsland

Alder: 46 år

Antall seirer i år: 9

Antall seirer totalt: 1653

Sabeltanns «sjørøvere»

Sjørøvere kan ikke stoles på. Det kan heller ikke Øystein Tjomslands fire muligheter i V75 på hjemmebanen Sørlandet lørdag. Men travsportens kaptein Sabeltann har troen. Selv om han kaller sine fire for outsidere.

V75-1: - Bankeren kommer direkte. Ulsrud Tea vinner slike løp hver gang. Vinner igjen.

V75-2: - Hun har vært veldig god i det siste, Anica Fine . En trolig vinner uten galopp. Jeg skal uansett prøve å gi henne kamp med Believe la Marc , som var sterk fra tet til seier sist. Bakspor gjør det vanskeligere, men umulig er det ikke. Lakeside Cassie er i toppform, og Wakanda er god nok bare hun holder seg unna galoppen.

V75-3: - Bråtnesfaks er den beste hesten, men voltestart er visstnok ikke noe pluss. Og han støter på et par kapasitetshester i Kjempen og G. Jerken . Jeg tror en av de tre vinner.

V75-4: - De beste står i sjanseartede spor, med Massive Speed og Highland Breeze i spissen. Selv står jeg gunstig til med Sanda Love , som er sikret en fin reise fra fint spor og som derfor er aktuell på gardering.

V75-5: - Tar Gjerde Lilja teten, sitter hun med de beste kortene. Bakfra vil Willdin garantert gi henne kamp med litt flyt på veien. Min egen Tinas Odin er god nok, men har galoppert en del i det siste. Samme kan sies om Tenk Nå Dina .

V75-6: - Det ble feil for Code Bon sist. Nå står han mye bedre til, og kan få teten uten sverdslag. Da kan mye være gjort. En mulig banker. Den eneste som trolig kan utfordre er Hickothepooh som har gått to strålende seiersløp i år. Men sporet hemmer.

V75-7 : - Klaffer det litt for Rolf Martin , er han god nok til å vinne et slikt løp. Utfordres av Idfaxen , som bekreftet form med en sterk seier sist. Min egen Tangen Bjørn var veldig god til seier i årsdebuten. Han har hisset seg opp bak bilen tidligere, men jeg tror på feilfri avgang nå. Da kan han vinne. Mjølner Brun har dokumentert form og skal også strekes.

