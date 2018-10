NØKKELKUSK: Åsbjørn Tengsareid, som innehar annenplassen på landsstatistikken med sine 123 seirer år, kjører storfavorittene Annie’s Boy og Roberto Brazz. Dessuten kan han vinne med Brenne Blissi, som blir stor favoritt etter at Lykkje Borka er strøket, samt Hvalstad Odin og L’Ideal Lavec innenfor V76-rammen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Dobbel jackpot i V76

SPORT 2018-10-31T08:59:04Z

Ingen klarte syv rette i forrige V76-omgang på Bjerke. Dermed venter nesten to millioner kroner ekstra i syverpotten.



Anders Olsbu

Publisert: 31.10.18 09:59 Oppdatert: 31.10.18 10:17

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer Annie’s Boy som kveldens jackpot-banker.

– Annie's Boy blir min jackpot-banker i kveld. 6-åringen har imponert stort og har vunnet fire av sine fem siste løp. Uten galopp tror jeg Halle-traveren vinner igjen.

Han mener også at Roberto Brazz kan være et bankeralternativ.

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Annie's Boy (V76-3) har vært meget bra til to strake seirer. Vinner trolig feilfritt.

Dagens luring:

Luxury Tile (V76-6) gikk skoløs nest sist og vant lett. Er ikke ufarlig med samme balanse.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 121,50 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1620 kroner

V76-1 (2100ma)

10 AIDA BOY

3 ILENNA BONANZA

6 S.K.'S IRON LADY

1 Orlando G.M.

12 L'Ideal Lavec

——————————–

9 Amazing Surprise

5 Lastsundayinmay

11 Red Love Vici

8 Zlatan Classic

7 Frozen Sun

4 Hot Stone

2 Covergirl Division

Løpet:

To-tre hester peker seg litt ut i DNTs unghestserie for 3-åringer, men jeg sper på med noen garderinger.

Favoritten:

Aida Boy har vært bra i alle sine tre starter hittil i karrieren kommer ut etter 2,5 måneders pause nå grunnet halsproblemer, men Jan Dahlgaard tar neppe turen fra Danmark om ikke hesten er i full orden igjen. Vallaken har tatt to seirer og en annen hittil I sitt siste løp tok han en sterk seier fra dødens.

Outsiderne:

S.K.'s Iron Lady var dårlig med fra start sist og feilet på startsiden. Gikk bra til to annenplasser før det bak henholdsvis Visentini og Beverlyhills Dream. Kommer muligens ut med amerikanervogn nå og skal ikke glemmes.

Luringen:

Ilenna Bonanza avsluttet bra i debuten nest sist. Var god toer bak Antibes Decoy sist. Koblet grepet på oppløpet, men ble kontret ut til slutt. Midtfjeld-traveren var bra tidsmessig da og står fint til spormessig nå. Kan muligens ta karrieren første seier.

Startsiden:

Covergirl Division, Lastsundayinmay og Frozen Sun er raske.



V76-2 (1609ma)

6 ROBERTO BRAZZ

2 Demerara

5 Whisky Voice

9 Encore Un Sisu

——————————–

3 Movealot

12 Photolicious

1 Laylock Classic

7 Logical Nora

8 Amigo Cortina

10 Marquis de Boti

4 Tedo O.K.

Løpet:

Roberto Brazz kan være et bankeralternativ.

Favoritten:

Roberto Brazz var knallgod i V75 sist, hvor han tok en råsterk seier fra dødens og var klart forbedret. Ble speedet ned av lederryggens Aptitude gangen før. Om ikke løpet sist sitter for mye i kroppen, skal det være snakk om en god sjanse igjen, spesielt om han skulle komme seg foran.

Whisky Voice skuffet sist, selv om han fikk et tungt løp. Han rapporteres imidlertid fin i trening, så det kan ha vært snakk om en dårlig dag. Nest sist var han uheldig og feilet bort tredje i et V75-løp på Sørlandet. Var solid til seier fra tet tredje sist, med knallhardt press underveis. Med samme innsats kjemper han garantert i toppen.

Outsiderne:

Demerara overtok etter 400 m sist etter en tøff 1.10-åpning. Ingen ting å si på at hun ikke kunne stå i mot Eddie Arctous til slutt. Gangen før satt hun tet etter 500 m og vant greit foran Boynton. Storås-traveren er kjapp fra start og kan muligens sikre seg føringen. Kommer hun dit kan hun lede lenge, muligens helt inn om ikke åpningen blir for tøff.

Luringen:

Encore Un Sisu avsluttet bra til annen bak Mellby Frodo sist. Står til for et fint smygløp og med tempo stiger sjansene. Feilfritt og på sitt beste er hun aktuell blant de tre.

Startsiden:

Demerara er kjapp ut, men vil bli utfordret av Roberto Brazz. Nesten alle i første rekke kan løse bra, om det laddes.



V76-3 (2100ma)

2 ANNIE'S BOY

——————————–

10 Kick Off Classic

7 Clint Classic

6 Avery

5 Giant Star

4 Spicy Challenger

11 Revenue Lavec

9 Marchetti

1 Frascati B.R.

8 King Royal

3 Perfect Line

Løpet:

Annie's Boy blir kveldens jackpot-banker.

Favoritten:

Annie's Boy har vært meget bra i det siste og har vunnet fire av sine fem siste starter. Tredje sist gikk han bra etter galopp, men måtte nøye seg med tredje. Sist vant han lett et firekilometers løp i V75. Gangen før avsluttet han sterkt til seier på solide 1.13,7 full vei. Feilfritt blir han tung å stå i mot.

Outsiderne:

Clint Classic kommer ut etter pause og trenger muligens løp i kroppen før han er på topp. Trond Anderssen-traveren står langt ute på vingen, men er rask ut. Kommer han ned i et fint utvendig par, er han en av flere som kan være trippelaktuelle.

Luringen:

Kick Off Classic ble til overs innledningsvis sist og ble bakket ned i femte innvendig som etterhvert ble tredje innvendig. Sto på fint til fjerde da i et løp Always On Time vant. Skulle det bli litt kjøring i front og han viser seg fra sin beste side, runder han de fleste.

Startsiden:

Flere raske. Frascati B.R., Spicy Challenger, Avery og Clint Classic kan alle løse veldig bra om det kjøres til. Annie's Boy kan muligens få overta.



V76-4 (2140mv)

11 BRENNE BLISSI

7 Ness Tjo Edel

——————————–

9 Arvesølv

2 Sol Faksa

8 Snonsøy Elda

5 Vesle Maia

6 Finnskog Oda

3 Alessandra

1 Kagge Lina

4 Bleikli Faksa

Løpet:

Et par hester peker seg klart ut i dette hoppeløpet med Brenne Blissi som klar favoritt tross dobbelt tillegg.

Favoritten:

Brenne Blissi har vunnet seks av sine syv siste starter. Hun var uheldig i hoppe-NM femte sist, hvor hun fikk store trafikkproblemer og endte uplassert. Har hele 60 meter tillegg, men Brenne-traveren kan runde alle igjen.

Outsiderne:

Arvesølv er variabel, men god på sitt beste. Er en av mange trippelaktuell.

Luringen:

Ness Tjo Edel vant veldig lett fra tet i Oaks sist. Er en av landets beste 4-årshopper, men møter eldre hopper nå. Skal uansett ikke avskrives i trippelsammenheng.

Startsiden:

Sol Faksa og Alessandra er begge kjappe fra start. En feilfri Bleikli Faksa er heller ingen sinke.



V76-5 (2100ma)

9 GAGA B.R.

2 EASY TO WIN

5 BEAR MAN

——————————–

8 Giggs B.R.

12 Weinberry

1 Always A Star

7 Enjoy The World

3 Positano

4 Cosmic Carpenter

11 Kajsa Nosto

6 Memphis Tennessee E.P.

10 Nearmiss

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut i dette 4- og 5-årsløpet.

Favoritten:

Gaga B.R. var var god til seier fra tet i kvalifiseringen til hoppe-Derby nest sist, hvor hun vant lett fra tet. I finalen ble det dessverre galopp i første sving. Feilfritt og på sitt beste kan hun vinne dette.

Outsiderne:

Bear Man har tatt to strake seirer fra tet. Sist vant han veldig lett etter å ha fått dirigere, mens han holdt unna for S.K.'s Mystic Titan tross en 1.10-åpning nest sist.

Luringen:

Easy To Win feilet et par ganger som storfavoritt sist, men kunne kjempet i toppen uten den siste i siste sving. Tok to helenkle seirer før det. Vudduaune-traveren står fint til spormessig og skal regnes i striden.

Startsiden:

Bear Man kan sitkke til tet. Giggs B.R. kan også løse bra, men står ytterst på vingen.



V76-6 (2100ma)

2 NORA NOARK

1 FELICITY SISU

10 LUXURY TILE

——————————–

4 Anica Fine

6 Mira Hørsta

11 Avenue Boulevard

12 Global Talk

9 Mira Prawo

3 Make Me

5 Skytten Lisl

7 Jacobine Y.

8 Ms. Quaker Force

Løpet:

En trio peker seg litt ut også i dette hoppeløpet, med Nora Noark som klar favoritt.

Favoritten:

Nora Noark var meget bra til seier etter pause sist. Fikk et fint løp i annet utvendig, men avgjorde uansett helenkelt. Er kjapp fra start og kan lede hele veien.

Outsiderne:

Felicity Sisu tok karrierens første seier sist og er en bra 3-åring, som var helt ned på 1.12-tallet ved et par anledninger i juli. Kan få rygg på favoritten, og skulle åpningen komme, er det ikke umulig.

Luringen:

Luxury Tile gikk med sko sist og var ikke like hvass som nest sist, da hun gikk uten. Da vant hun lett fra tet. Hun er klart best skoløs og kan yppe seg mot favoritten, om hun får gå med den balansen.

Startsiden:

Nora Noark dykker normalt til tet.



V76-7 (2100ma)

2 HVALSTAD ODIN

3 ROLF MARTIN

6 KUVEN STORM

11 HUGO BÄCK

10 VALLE STORM

8 MAILUND JERVA

12 KRINGELAND ENOK

1 FRØYU PELLE

5 HR. FORD

——————————–

4 Kjappe Tinna

9 Kolbu Jonatan

7 Mintor

Løpet:

Meget åpent i V76-finalen. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Hvalstad Odin har hatt utur i sine to siste starter. Feilet bort en topplassering sist og i stengt posisjon på oppløpet nest sist. Avsluttet solid til tredje fra jumboplass tredje sist. Vant etter et fint løp fjerde sist. Uten uhell kan han vinne igjen.

Outsiderne:

Rolf Martin fikk langt frem fra dobbelt tillegg sist, men sto på bra til tredje. Har gått mange fine løp i det siste uten å vinne. Med klaff kan han kanskje ta en etterlengtet seier.

Luringen:

Hugo Bäck sto på fint til fjerde i Arne Lunds minneløp sist og viste fin fremgang. Står dumt til spormessig, men skulle det klaffe maksimalt, er det ikke umulig.

Startsiden:

Frøyu Pelle, Kuven Storm og Mintor er de raskeste i første rekke. Sistnevnte skal nok uansett ha rygg.