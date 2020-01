Magnus Carlsen inngår sponsoravtale med bettingselskap

Magnus Carlsen (29) skal bli et globalt ansikt for bettingselskapet Unibet de neste to årene.

Det kommer frem på en pressekonferanse i Stockholm torsdag, der Kindreds Rhodri Darch presenterer avtalen.

Unibet er en del av Kindred-gruppen, som sist sommer tilbød en samarbeidsavtale med Norges Sjakkforbund - verdt 50 millioner kroner over fem år.

Arne Horvei opplyser på pressekonferansen at Unibet blir Carlsens hovedsponsor for de to neste årene. Etter det VG forstår vil Carlsen i løpet av kort tid dukke opp på norske tv-skjermer med betting-reklame.

– Vi deler mange verdier og interesser, sier Carlsen på pressekonferansen.

– Det er et fruktbart partnerskap. Selvfølgelig var det vurderinger å ta, med tanke på at jeg har andre partnere også. Men til syvende og sist er vi veldig glad for hvordan dette har endt. Jeg håper at folk vil dele vår glede over dette samarbeidet.

– Vi var på samme side i diskusjonen sist sommer (om avtalen med Norges Sjakkforbund), fortsetter verdensmesteren.

Carlsen sier at han skal følge norsk lov og ikke markedsføre Unibet i Norge.

For tre uker siden ble det kjent at Magnus Carlsens egen sjakklubb, Offerspill SK, har inngått en egen sponsoravtale med Kindred. Denne avtalen gir Offerspill fire millioner kroner, fordelt over to år.

Magnus Carlsens egen avtale, som blir presentert i Stockholm torsdag, handler trolig om langt større penger.

Verdensmesterens sjakkspill er organisert gjennom hans private selskap Magnuschess as. Til og med 2018 hadde han hatt inntekter på over 120 millioner kroner og inntjening på over 70 millioner kroner i dette selskapet.

Dernest er han storeier i selskapet Play Magnus, som blant annet har appen «Play Magnus», der vanlige folk på sin mobiltelefon kan spille mot Magnus Carlsen på forskjellige alderstrinn.

Gjennom Magnuschess as eier han drøyt 20 prosent av Play Magnus. Dagens Næringsliv skrev i fjor vår at Play Magnus var priset til 291 mill. kroner og at Magnus Chess A/S sin andel utgjorde 68 millioner.

VG kunne nylig fortelle at de fleste av de kommersielle rettighetene til sjakkspilleren Magnus Carlsen nå overføres til Play Magnus, og at Espen Agdestein gir seg som manager - men skal inn i en viktig rolle i Play Magnus. Faren Henrik Carlsen overtar det sportslige ansvaret.

