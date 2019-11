TOMÅLSSCORER: Lars-Jørgen Salvesen scoret to mål da Strømsgodset banket Brann 5–0 på Marienlyst. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Strømsgodset ydmyket Brann på Marienlyst – ellevilt nedrykksdrama i Eliteserien

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Brann 6-0) Strømsgodset klatret over streken etter festfotball og målbonanza mot Brann på Marienlyst. Seks lag kan rykke ned i siste serierunde.

Og det var seks uhyre viktige mål og tre uhyre viktige poeng - for Strømsgodset kunne rykket ned med tap for Brann søndag kveld. Da måtte samtidig Mjøndalen, Sarpsborg 08, Tromsø og Lillestrøm vinne sine kamper.

Men Strømsgodset var aldri i nærheten av å tape i flomlyset på Marienlyst. Fire mål før pause førte til at håpet om eliteseriespill også i 2020 fortsatt lever. En tidlig Kristoffer Tokstad-scoring og en Herman Stengel-perle etter hvilen gjorde Brann-ydmykelsen komplett - og sendte Godset over streken.

Dermed ligger plutselig drammenserne nesten best an blant lagene i nedrykksstriden før det som kommer til å bli en thrilleravslutning på sesongen neste runde - for seks (!) lag kan fortsatt rykke ned.

Slik ser nedrykksstriden ut før siste runde:

11.plass: Sarpsborg 08 med 29 poeng

12. plass: Strømsgodset med 29 poeng

13. plass: Lillestrøm med 29 poeng

14. plass: Tromsø med 29 poeng

15. plass: Mjøndalen med 27 poeng

16. plass: Ranheim med 27 poeng

JUBEL: Strømgodset jubler etter 3–0-scoringen hjemme mot Brann på Marienlyst. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG.

Målfest

Strømsgodset hentet syv nye spillere i sommer, og med blant annet en ny spissduo i fyr og flamme så hjemmelaget ut som alt annet enn et nedrykkslag på Gamle Gress.

Etter en start på kampen hvor Brann spilte seg til flere sjanser, blant annet en tverrligger-heading fra Daouda Bamba, tok Strømsgodset fullstendig over mot slutten av omgangen.

– Nå må Strømsgodset våkne, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim etter Bambas sjanse, og det gjorde hjemmelaget så til de grader.

I hovedrollene: Moses Mawa og Lars-Jørgen Salvesen.

Mawa startet festen da han banket inn 1–0 etter 20 minutter. Ikke lenge etter serverte han spisskollega Salvesen som følsomt chippet ballen til side for Brann-keeper Håkon Opdal.

To minutter senere ga Opdal retur på et godt Mikkel Maigaard-skudd. Returen havnet i beina på Duplexe Tchamba - som fikk stå overraskende alene i feltet da han dunket inn Godsets tredje.

Brann-ydmykelsen før pause var komplett Salvesen satte inn sitt andre like før hvilen. Dermed kunne hjemmelaget gå til pause til stående applaus fra et hjemmepublikum i ekstase.

Stengel-perle

Godset-toget fortsatte etter hvilen: Bare to minutter tok det før Kristoffer Tokstad satte inn vertenes femte.

Halvveis i andre omgang kom kveldens vakreste scoring: Hele stadion ropte «skyt» da Herman Stengel fikk ballen alene like utenfor 16-meteren. Han svarte publikum og skrudde ballen i krysset. Et nydelig mål fastsatte sluttresultatet til 6–0.

PERLE: Herman Stengel fikk drømmetreff da Strømsgodset slo Brann 6–0 på Marienlyst. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG.

