DAGEN DERPÅ: Magnus Carlsen (t.h.) og klubbkompis Anders Hagen sitter på mobilen mens de venter på at det siste partiet skal bli ferdig. Foto: Jonas Wikborg, VG

Carlsen om å bli utspilt: – Veldig mye som gikk galt på veldig kort tid

OSLO (VG) Motivasjonen er uforandret etter å ha gått på et knusende finaletap i fischersjakk-VM. Magnus Carlsen (28) lover å komme sterkere tilbake.

Det sier en kortfattet Magnus Carlsen til VG dagen derpå. Verdenseneren har tatt turen ned fra fischersjakk-VM på Høvikodden til Pilestredet i sentrum av Oslo for å spille kamp for sitt Offerspill SK.

Klubben, som ble stiftet i sommer i forkant av det famøse sjakktinget, håper å rykke opp fra nivå to i Norge, et ganske annerledes nivå enn det Magnus Carlsen er vant til.

Carlsen (2870 i rating) vant partiet sitt på førstebordet i kampen mot Andreas Tryggestad (2365 i rating) fra Nordstrand 2, gikk rundt og pratet med klubbkompisene sine og fulgte med på de andre partiene etter at han selv var ferdig.

Han er klar på at dette ikke blir hans siste parti for klubben, men når det kommer til finalefiaskoen mot Wesley So, viser han tydelig med kroppsspråket at det er et tema han helst ikke vil snakke om.

– Hvordan er det å kjenne på følelsen av å bli så utspilt?

– Det er dumt, men jeg skal gjøre det bedre neste gang, sier Carlsen til VG.

– Det er greit å være ferdig med det, sier han.

FØLGER MED: Magnus Carlsen (t.h.) titter på partiet det siste partiet. Foto: Jonas Wikborg, VG

– Hvordan forklarer du det som skjedde?

– Det var veldig mye som gikk galt på veldig kort tid.

– Hva gjør det med motivasjonen din?

– Den er omtrent den samme, svarer han.

Carlsen-klubbkompis Joachim Nilsen er godt fornøyd med at Carlsen er med og hjelper til, selv om han er fullt klar over at Carlsen til vanlig spiller på et mye høyere nivå.

– Det er veldig uvanlig og veldig kult at han er med her. Det er moro at han tar seg tid, sier Nilsen til VG.

Det var – nok en gang – på hjemmebane at det gikk galt for Carlsen. I Norway Chess i 2015 ble han nummer åtte, to år senere nummer ni i samme turnering, og i finalen i fischersjakk-VM denne uken ble han regelrett utspilt.

les også Carlsen-kollaps i Norge: – Dårlig erfaring med hjemmebane

– Hvis du har mange kjente rundt deg, kan det være en stressfaktor. Hjemmebanefordel i andre idretter kan bli til hjemmebaneulempe i sjakk, uttalte sjakkekspert Atle Grønn til VG lørdag.

Magnus Carlsen synes imidlertid det var ålreit å spille på hjemmebane.

– Det var fint det, bare synd jeg spilte så dårlig, sier Carlsen til VG søndag.

Slik ble fischersjakk-VM-finalen mot Wesley So avgjort:

Publisert: 03.11.19 kl. 16:57







