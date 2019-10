BANKERTIPPER SEG SELV: Åsbjørn Tengsareid tror han vinner med Hamre-traveren Brenne Banker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To V75-bankere onsdag

I V75 Bonus-omgangen på Bjerke Travbane lanserer VGs travekserpt, Anders Olsbu, to bankere i form av Brenne Banker og Solmyr Arvid.



Anders Olsbu

Nå nettopp







Begge skal regnes med like god vinnersjanse.

– Brenne Banker har vært strålende i sine to siste starter. Holder han seg bare til rett gangart har han en flott sjanse. Solmyr Arvid har vunnet fem av sine seks siste løp. Kommer han seg til tet, blir han vrien å slå igjen, mener Olsbu.

Dagens banker:

Solmyr Arvid (V75-2) forsvarer seg bra i tet. Blir vrien å tukte om han kommer foran på ny.

Dagens banker:

More Junction (V75-5) gjør en spennende debut i Kolnes-regi. Det går gode rapporter på ham.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

12 EGON

1 ASK MAJOR

3 REIME KONGEN

9 Dæmro Kjempen

2 Edens Odin

8 Sundby Søss

4 Harald

———————————

11 Trø Flax

10 Nattens Fyrste

6 Rigel Øyvind

7 Tekno Teddy

Løpet:

Et noe åpent løp innleder V75-spillet, men en trio peker seg litt ut.

Favoritten:

Egon kommer ut etter halvannen måneds pause. Avsluttet bra til annen bak Vestpol Kongen i V75 i sitt siste løp før pausen, men fikk alt for langt frem. I Derby avsluttet han fort etter sen åpning fra femte innvendig, men måtte nøye seg med en niendeplass. I kvalifseringen ble han fjerde bak Rappstjernen og Tangen Trygg. Kunne vært på trippelen om han ikke hadde vært ute av taktene på oppløpet. Står sjanseartet til spormessig, men klaffer det bare litt med posisjonene, kan han runde alle.

Outsiderne:

Ask Major var solid til seier fra dobbelt tillegg i V75 sist. Kan løse bra fra start, men står sjanseartet til i førstesporet. Skulle han klare å forsvare sporet, har han en god sjanse. Ellers må han ha tur for å komme seg løs.

Luringen:

Reime Kongen feilet mot siste sving i Veikle Balder Cup-finalen sist. Kunne vært på trippelen bak årgangseneren Nordsjø Odin ellers. I sin Derby-kvalifisering, femte sist, feilet han kamp om tredje bak Nordsjø Odin og Guli Roy. Feilfritt og på sitt beste er han god nok. En typisk outsider.

Startsiden:

Ask Major kan løse bra, men kan få Harald og muligens Rigel Øyvind og Tekno Teddy over seg. Noe åpent.



V75-2 (2100ma)

3 THAI SELENE

5 BEAK'S LIVELY

2 GRAND COMMANDER

10 CORONA

11 IAN B.R.

9 MIA VINCE

7 YANKEE PRIDE

4 Milles Standpoint

1 Starstrucked

———————————

6 Cash On Time

12 Kenya Dewitt

8 New Young

Løpet:

Åpent i DNTs Unghestserie for 3-åringer. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Thai Selene feilet seg bort like etter start i debuten. Sist var hun overlegen foran Montego Bay fra annet utvendig. Kommer nå ut etter tre måneders pause og har gått fint i trening. Feilfritt kan hun muligens vinne på direkten, men hun trenger kanskje løp i kroppen før hun er helt på topp.

Outsiderne:

Grand Commander gjør en spennende start i Killingmo-regi. Han har sprintet 1.16 på stramme strikker i trening. Er rask ut og vil være med i tetkampen. Jeg blir ikke overrasket om han er klart forbedret. Kan muligens vinne på direkten.

Luringen:

Beak's Lively klarte å kvalifisere seg både til hoppe-Kriteriet og Oaks med sine tredjeplasser bak henholdsvis Catch A Volo/Another Creation og Lifestile/Amazing Street. I hoppe-Kriteriet ble hun åttendehest etter et løp i femte innvendig. I Oaks-finalen ble det galopp i første sving. Hun er kjapp fra start og fra tet stiger sjansene. Hun møter enklere lag enn vanlig.

Startsiden:

Grand Commander, Beak's Lively, Thai Selene og Milles Standpoint er alle god ut og kan kjempe om teten.



BANKERKUSK: Vidar Hop. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (1609ma)

1 SOLMYR ARVID

———————————

3 Tako Ø.K.

6 Vestpol Iver

2 H.C. Blesen

8 Alm Norinda

11 Jetalatotning

7 Hellin Victoria

4 Rive Rodin

5 Modijerva

9 Mo Ronja

Løpet:

Jeg lar Solmyr Arvid stå alene.

Favoritten:

Solmyr Arvid har vært bra og vunnet fem av sine seks siste starter. Han er kjapp fra start og kan lede hele veien, om han ikke får Tako Ø.K. over seg. Skulle Tako Ø.K. komme seg foran, kan han muligens få overta direkte, da sistnevnte trolig skal ha rygg. Uten kluss har Solmyr Arvid en fin sjanse igjen.

Outsiderne:

Vestpol Iver har vært flink i sine to starter etter pause. Tapte kun for den senere V75-vinneren Pøylefanten sist, da en annen konkurrent feilet. Er flink fra start og med posisjonsklaff, kan han ende på trippelen igjen.

Luringen:

Tako Ø.K. var halsoperert før siste start og var klart forbedret. Avsluttet fort etter sen åpning da og kan ventes ytterligere forbedret nå. Undem-traveren kan muligens stikke kjepper i hjulene for favoritten.

Startsiden:

Solmyr Arvid er kjapp ut, men kan bli utfordret av Tako Ø.K. og Vestpol Iver.



V75-4 (2100ma)

2 CREDICONE

3 HARBOUR EIGHTYSIX

———————————

1 Fox Dragon

11 Into The Sun

7 Lucky Kentucky

9 Polar Rocky

4 Glennis Attack

6 Gigi Follo

5 St. Michel Decoy

10 Free Million

12 Sancus Cox

8 Super Photo

Løpet:

Jeg streker for to hester i dette løpet for de stallansatte, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Credicone ble med i angrep fra femte utvendig på siste bortre sist. Via fjerdespor i siste sving fullførte han bra til annen bak Dream Queen. Går gode løp hver gang, står perfekt til spormessig og har den beste kusken. Kan meget vel vinne dette.

Outsiderne:

Fox Dragon sto på bra til femte fra dødens på en sterk tid sist. Kom bra tilbake etter galopp nest sist og tapte kun for Eddie Arctous fra dødens tredje sist. Han er flink fra start, men det spørs om han kan holde Harbour Eightysix ute. Er uansett sikret et fint løp og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Harbour Eightysix satt i tet etter 500 meter sist etter en tøff åpning. Hadde siden full kontroll. Kommer han seg foran kan han meget vel vinne igjen. Hittil i år har han vunnet hele åtte ganger på elleve forsøk.

Startsiden:

Harbour Eightysix er kjapp ut og kan muligens ta en lengde på Fox Dragon. Lucky Kentucky er heller ingen sinke, men står langt ute.



V75-5 (1609ma)

10 MERKULOV

4 INDUS DRAGON

5 MORE JUNCTION

7 HEPBURN B.R.

2 Sirikit

12 Jetske Beemd

1 Ohio Royal

———————————

8 Pantani

6 Unblemished Record

9 Master Joshus

11 Super Mack Grace

3 Credit Rolls

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Merkulov har vært strålende og klart forbedret til to strake i Rennesvik-regi. Første gang ut vant han lett med galopp i billig lag. Sist ble han tatt opp fra start, men avsluttet bra via fjerdespor i siste sving til en sikker seier foran Hepburn B.R. Blir det litt kjøring der fremme, kan han runde alle.

Outsiderne:

Indus Dragon har vunnet to av fire løp i Kolnes-regi. Han er kjapp fra start, og kommer han seg foran stiger sjansene, men han har raske Ohio Royal på innsiden.

Luringen:

More Junction debuterer i Kolnes-regi. 5-åringen skal ikke være noe dårligere enn stallkameraten Indus Dragon. Det går gode rapporter på ham, og jeg blir ikke overrasket om han skulle vinne på direkten.

Startsiden:

Ohio Royal og Indus Dragon er veldig kjappe. Muligens kan sistnevnte få overta. Unblemished Record og Hepburn B.R. er også raske, men står langt ute.



V75-6 (1609ma)

9 FAUST BOKO

5 RAPIDE FRECEL

3 LADY LANE

4 Quick Crown S.E.

———————————

11 Revenue Lavec

6 Handsome Hank

2 King Royal

8 Seven Cru

7 Ulisse Kronos

1 Hallo Again

Løpet:

Tre-fire hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Faust Boko går gode løp hver gang. Sto på flott til tredje fra langt tillegg i et 4-kilometersløp sist. Var suveren fra tet nest sist. I elitedebuten tredje sist avsluttet han strålende til annen bak Patent Leather.

Outsiderne:

Lady Lane avsluttet bra i kulisene i samløp med Faust Boko sist, men fikk for langt frem. Tapte kun for meget gode Gigant Invalley nest sist. Er kjapp fra start, men vil få Rapide Frecel over seg. Sjansene er muligens best med ryggløp. Skal uansett regnes blant de tre.

Luringen:

Rapide Frecel ledet i det lengste sist, men kunne ikke stå i mot Moveslikejagger til slutt. Distansen er kortere nå, noe som er en klar fordel. Fra tet kan han bli vrien å fange.

Startsiden:

Rapide Frecel er kjapp og kjøres for tet. På innsiden kan Lady Lane og King Royal åpne fort. Handsome Hank og Seven Cru er kjappe bak bilen, men står for langt ute.



UTFORDRER: Moe Tjalve. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2100ma)

9 BRENNE BANKER

———————————

1 Moe Tjalve

8 Wellek

4 Horgen Lynet

10 Frøyu Petter

6 Tysvær Loke

7 Vetle Petter

2 Sprett Odin

11 Jærvinn S.K.

5 Myhreng Brage

3 Tojo Prinsen

Løpet:

Jeg lar Brenne Banker stå ugardert i V75-finalen. Galopp og en kvartett i mot.

Favoritten:

Brenne Branker har vært strålende i sine to siste starter. Sist i DNTs 5-årsløp sto han på flott fra langt tillegg bak strekhesten Troll Sterk Viking. Gangen før var han overlegen fra dødens på sterke 1.22,0 over sprintdistanse. Feilfritt vinner han trolig igjen, men galoppen ligger fortsatt litt på lur. Kusken bankertipper seg selv.

Outsiderne:

Moe Tjalve holdt til tredje fra tet i Vintillatravet sist, kun slått av tilleggshestene Troll Solen og Ulsrud Tea. Skulle han klare å forsvare sporet, kan han lede lenge. Feilfritt er han uansett aktuell blant de tre.

Luringen:

Horgen Lynet avsluttet bra etter sen åpning i Vintillatravet sist og var ikke mye slått av Moe Tjalve. Gangen før avsluttet han bra til annen bak Magnums Othello. Feilfritt og med klaff kan han ende blant de tre.

Startsiden:

Moe Tjalve er flink fra start, men kan få Myhreng Brage over seg. Tysvær Loke kan også åpne bra.



Publisert: 30.10.19 kl. 10:52







