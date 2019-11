BABY I MAGEN: Melina Magulas og landslagstrener Eirik Myhr Nossum blir foreldre for første gang i mai. Her er de ved Ullevaal stadion i begynnelsen av november. Foto: Frode Hansen/VG

Suksesstrener Nossum: Vanskeligere å sjekke kona enn å ta VM-gull

ULLEVAAL/BEITOSTØLEN (VG) For landslagstrener Eirik Myhr Nossum (33) var det mer jobb å sjekke opp kona Melina Magulas (34), enn å trene langrennsløperne til VM-gull.

Nå smeller det på Beitostølen, langrennsløperne samles til nasjonale åpningsrenn fredag. I 2008 smalt det også for Nossum. Da møtte han Melina Magulas på Norges Idrettshøgskole. De startet på samme bachelorutdanning.

Nossum ble forelsket. Klin kokos.

– Han var veldig søt. Han hentet meg nesten hver dag og kjørte meg til skolen. Jeg ante fred og ingen fare. Vi pleide å ha løpeturer før skolen og forelesninger, forteller kona til landslagstreneren.

For ett og et halvt års arbeid ga resultater.

– Etter at vi ble sammen, fant jeg ut at han hater å trene om morgenen. Det sier jo sitt om innsatsen, sier Magulas og ler.

– Ja ja, sier Nossum og smiler.

Gråter sjelden

Litt forenklet kan man si det tok dobbbelt så lang tid å vinne den halvt greske Oslo-jenta, som det tok å bli landslagstrener med VM-gull. Ni måneder etter at han overtok som hovedtrener i mai i fjor, rant gullene inn. Første verdensmester ble Sjur Røthe. Da rant det over for landslagtreneren:

Det er ikke ofte Nossum gråter.

– Jeg har sett ham gråte to ganger, men vet om tre. Første gang var da Petter (Northug) tok VM-gull i Holmenkollen. Den andre gangen var da vi giftet oss, det var veldig søtt. Og da Sjur (Røthe) tok gull. Eirik er ikke veldig emosjonell, så det skal litt til, sier kona.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum Jobb: Landslagstrener for allroundlaget langrenn. Var assistenttrener under Tor-Arne Hetland fra 2016–2018.

Tidligere personlig trener for Petter Northug, fra 2013 til etter OL i 2014. Før det var han Northugs «alt-mulig-mann», blant annet som skitester og sjåfør.

Tidligere klubbtrener i Lyn.

Utdannelse: Mastergrad fra Norges Idrettshøgskole (idrettsfysiologi). Har bursdag kommende fredag (22. november, 34 år).

VG møtte paret i skiforbundets lokaler ved Ullevaal stadion i begynnelsen av november. Nå gyver Nossum løs på en ny sesong. 200 reisedøgn i året blir det.

Landslagstrener i langrenn sto på karriereplanen til Nossum som har en mastergrad fra Idrettshøgskolen. Men at det skulle skje da han var 32 år, det var litt tidligere enn planlagt. Kona var aldri i tvil om at Nossum ville passe godt i jobben.

GOD STEMNING: Melina Magulas og Eirik Myhr Nossum har startet en podcast sammen om hva som skal til for å prestere. Foto: Frode Hansen/VG

– Han er diplomatisk, faglig sterk og rund i kantene. Han setter jord og himmel i bevegelse for at alle skal prestere sitt beste, sier Magulas.

Barndomsvenn av Northug

Nossum bor i Oslo, ikke langt fra Holmenkollen, men han kommer fra Trøndelag. Han er barndomsvenn av Petter Northug. Og i noen år var han Northugs personlige trener.

– Både bevisst og ubevisst har jeg lært mye av Petter. Nådeløsheten i forhold til å oppnå mål. Han var ekstrem på godt og vondt. Han ga seg ikke på tørre møkka, hverken i barndommmen eller i løpet av karreien, sier Nossum og fortsetter:

– Han var ikke det råeste fysiologiske talentet vi har sett, men den mentale viljen og talentet var ekstremt. Han var en annerledes skiløper som ble et ikon. Vi har langrenn før, under og etter Petter Northug.

KOMPISER: Eirik Myhr Nossum og Petter Northug kommer fra Mosvik og Inderøy i Trøndelag, de tidligere nabokommunene er nå slått sammen. Her under NM på Lillehammer i 2014 etter stafettseier til Strindheim. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mens Nossum skal reise Europa og Nord-Amerika rundt med langrennsløperne er kona doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøgskole. Nylig kunne de også avsløre at de blir en familie på tre i mai.

Man skulle tro de hadde nok å gjøre, men nå har de også lansert podcasten «Prestasjonsprat». Hovedingrediensene er hva som ligger bak prestasjoner, som ernæring, søvn, mentale ting og trening.

– Vi har stor arbeidskapasitet, vi er glad i å jobbe. Det ser kanskje slitsomt ut, men det er en livsstil, hobby og interesse i tillegg til jobb. Vi diskuterer mye trening, noen ganger har vi sagt til hverandre: Dette burde noen ha hørt. Sånn ble det podcast, sier Magulas.

Er venn med løperne

Tor-Arne Hetland måtte gi seg som landslagstrener etter OL i Pyeongchang. Da var Nossum assistenttrener og rykket altså opp. Han er yngre enn eldstemann på laget, Martin Johnsrud Sundby (35). Han er venn med samtlige på laget. Det syns han er uproblematisk, verre var det at han hadde vært trener i Lyn, klubben til Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

– Jeg kunne hatt en forkjærlighet for dem i uttak. Det kunne blitt en utfordring, og kanskje kjente jeg på det da jeg vraket Simen til tremila i VM, sier Nossum.

For regjerende olympisk mester Krüger ble «satt på benken» da Røthe ble verdensmester, og Sundby tok bronsen.

– Jeg er ingen autoritær type. Jeg prøver å ha best mulig kontroll på de humpene som kan komme. Jeg kan en god del. Jeg kjenner gutta godt. Jeg diskuterer mye med hver enkelt, sier Nossum.

Gresk bryllup

Kontroll hadde han ikke da han giftet seg i Hellas for fire år siden. En halv time før vielsen kom svigerfaren bort til ham og at han hadde invitert noen ekstra gjester. Det vil si 20 ekstra.

MØTTES I 2008: Melina Magulas og Eirik Myhr Nossum var i samme klasse ved Norges Idrettshøgskole i 2008. Foto: Frode Hansen/VG

– Det var ikke helt «Mitt fete greske bryllup», vi hadde en miks. Men det var noen tendenser. Pappa fristylet litt. Der er det vanlig å be hele bygda. Det hadde jo ikke skjedd her i Norge, sier Magulas.

– Plutselig reiste de seg og sang, sier Nossum og ler, før han legger til:

– Det var topp det.

De trener fortsatt sammen. Ikke så ofte. Helst motbakkeløp eller intervall på bane. Hun var danser og tidligere jobbet hun som personlig trener. I 2013 begynte hun å gå på ski. I 2015 og 2017 deltok hun i VM for Hellas, men hun klarte ikke å komme videre fra kvalifiseringen. Han blander seg ikke oppi treningen til kona.

– Hvem av dere går best på ski?

– Den vinner jeg. Jeg har en fordel som tidligere aktiv, svarer Nossum.

– Justerer vi for kjønn, er jeg like god som deg. Jeg er nærmere verdenstoppen enn deg, sier kona og ler.

Historisk VM

På VMs siste dag i Seefeld ble Hans Christer Holund verdensmester. Alt gikk Norges vei. Seks gull. Det var histortisk, og det i den første sesongen til Nossum. Da var det bare å hylle hele laget:

– Det er en av grunnene til at jeg syns det er digg at det ikke er mesterskap denne sesongen. Det hadde blitt så nært, og lett at den bunnlinjen er der. Det vil jeg bli sammenlignet mot. Om det ikke er umulig, så blir det vanskelig å gjenskape. (...). Men jeg er ambisiøs og jobber hver dag for å prøve og få til det. Målet er å vinne alle skirenn.

Torsdag (i dag) møter langrennsløperne pressen til mediedag på Beitostølen, fredag er det sprint, 10/15 km klassisk lørdag og 10/15 km friteknikk søndag.

Helgen etter er det verdenscupstart i Finland.

Publisert: 21.11.19 kl. 11:12

