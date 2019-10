Tabbetrekk ga sjokktap for Magnus Carlsen i VM-starten

BÆRUM (VG) (Magnus Carlsen-Wesley So 1 1/2–4 1/2 etter to partier) Beskjedne Wesley So (26) vil ikke gi Magnus Carlsen (28) noe gratis i kampen om VM-tittelen i Fischer-sjakk.

Etter at det første partiet hadde endt remis, vant amerikaneren med hvite brikker i parti nummer to.

– Det er godt å være i ledelsen, og forhåpentligvis kan jeg beholde den, sier So til VG.

– Det var den perfekte starten for deg?

– Ja, svarer han.

To dager gjenstår av VM-finalen - som blir avgjort med «fartsdisipliner» lørdag.

Carlsen gjorde en tabbe i trekk 35 av det andre partiet. Hans tårn til e2 gjorde at computerne gikk berserk i Sos favør.

ØYEBLIKKET: Etter at Carlsen flyttet tårnet til e2, valgte So å gå med bonde g2 til g4. Foto: Skjermdump: CHESS24.COM

– Det er en kjempebrøler, en kjempebrøler av Magnus. Bonde til g4… Det trekket hadde ikke Magnus sett. Wesley So manøvrer bedre enn Magnus her. Han hadde ikke sett det i det hele tatt, utbrøt Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Jon Ludvig Hammer kommenterer VM i Fischer-sjakk på VGTV!

So sa på forhånd til VG at Carlsen er «enorm favoritt», men først holdt han til remis med svarte brikker - og så angrep han uhemmet med hvitt i parti nummer to.

Overraskelsesmannen har ikke tapt et eneste parti i Fischer-sjakken på Høvikodden til nå. Carlsen har nå tre tap.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg overlevde og klarte remis med svarte brikker, sa amerikaneren like beskjedent til VG etter det første partiet.

Vinneren av finalen blir historiens første offisielle verdensmester i Fischer-sjakk. Carlsen har fra før titlene både i vanlig sjakk og i lynsjakk.

Magnus Carlsen - med hvite brikker - var tilsynelatende på full fart mot seier etter 18 trekk av det første partiet, men fant ikke de rette trekkene.

– En gyllen mulighet forsvant der. Det ble for store komplikasjoner. Det var rett og slett kaos på brettet om Magnus hadde ofret hesten sin. Han finner ikke ut av det. Det var for vanskelig, selv for en verdensmester i sjakk, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV.

So forsvarte seg godt, men Carlsen ventet tilsynelatende på et tabbetrekk fra amerikaneren. Hjemmehåpet opparbeidet seg etter hvert en solid tidsfordel - mer enn fire minutter. Men han klarte ikke å utnytte mulighetene og ristet oppgitt på hodet. Etter hvert ble tidsfordelen borte.

– Han trodde han hadde en god sjanse til å vinne, men det førte ikke fram, sa pappa Henrik etterpå.

Carlsen fikk tidlig en stor tidsfordel i det andre partiet, men en aggressiv So gikk på konge-jakt.

– Det vil være en av Magnus’ beste defensive prestasjoner om han klarer å redde remis, sa Torstein Bae på NRK-sendingen. So spilte raskere og hadde også best tid.

Det var presidenten i det internasjonale sjakkforbundet, Arkadij Dvorkovitsj, som tok det første trekket i det første finalepartiet.

– Dette er et veldig bra arrangement her i Norge, og vi i FIDE vil jobbe videre med å utvikle Fischer-sjakk, sa russeren til VG.

les også Carlsen til VG: – Mitt beste år noensinne

Finalen går over tre dager - og er over samme lest som semifinalen: To dager med «langsom hurtigsjakk», deretter dag tre med i alt åtte partier «hurtig hurtigsjakk» og lynsjakk. Carlsen er normalt sett bedre enn So i «fartsdisiplinene».

I det første partiet i bronsefinalen vant Fabiano Caruana over Jan Nepomnjasjtsjij.

Publisert: 31.10.19 kl. 19:18







