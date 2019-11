FEIL KOST: Thomas Ulsrud og Norge ble dømt til tap grunnet bruk av feil kost. Her fra OL i 2018, da med korrekt kost. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Norge brukte feil kost – tapte EM-kamp: - Vi er ganske forbannet på dommerne

Norge knuste England i Curling-EM, men ble dømt til tap etter at de brukte feil kost. Nå frykter de at det kan koste dem en sluttspillplass.

– Akkurat nå er vi ganske forbannet på dommerne. Jeg tror 9 av 10 av alle lagene her ute har gått i samme fellen som oss, sier skip Thomas Ulsrud til VG etter at et regelbrudd kostet dem seieren mot England.

EM har akkurat startet, og det norske laget var på vei mot en oppskriftsmessig seier mot England i mesterskapets tredje kamp. Så gikk det plutselig galt da Magnus Nedregotten skulle byttes inn.

– Vi rundspilte dem. I femte omgang skulle vi slippe på reserven, så han fikk kjenne litt på forholdene, og så brukte han sin kost. Men ifølge reglene er man nødt til å bruke kosten til den man bytter med, forteller Ulsrud til VG.

Ulsrud forklarer at det er to sett med regler som gjelder. Før mesterskapet sjekker dommerne alle spillerne utstyr, og godkjenner de til spill. Norge ledet stort mot England, og skulle rotere litt på laget. Men ved et slikt bytte sier regelverket at man er nødt til å ta i bruk samme kost som den man bytter med. Det gjorde ikke Norge.

Frykter tapet kan koste dem sluttspill

– Det er alltid en dommer som passer på hver kamp. Så vi synes de kunne sjekket dette først, og gitt oss beskjed. Det ble gjort i beste mening, det er ikke som om vi prøver å jukse oss til seier, sier Ulsrud.

Han forteller at Norge har levert inn en anke etter avgjørelsen, som de fortsatt venter svar på. Uansett skal de ut i spill allerede klokken åtte i morgen tidlig. Da venter Skottland i den fjerde kampen i grunnspillet. Norge skal gjennom ni kamper, før de fire beste fra grunnspillet tar seg videre til sluttspillet og semifinaler.

Tapet mot England kan koste dem plassen der. Med seier hadde Norge vært på øverste halvdel av tabellen. Nå ligger de i bunnen, med en seier og to tap.

– Det kan bli veldig avgjørende. Det er kun fire lag som tar seg videre til sluttspillet, og vi har som mål om å ta oss dit. Men spillet er godt, så vi får ta med oss det og håpe at det ikke blir avgjørende, sier Ulsrud.

Sverige topper EM foreløpig, og er det eneste landet som er ubeseiret så langt i mesterskapet.

Sportssjef Pål Trulsen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

