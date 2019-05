Tom Tvedt har tilgang til talerstolen på idrettstinget, det har ikke Sven Mollekleiv og Berit Kjøll. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

Kommentar

Kampen om NIF-makten: Valget burde vært først

LILLEHAMMER (VG) Idrettstinget tar viktige valg for fremtiden til norsk idrett. Men to av tre kandidater til å lede dette arbeidet de neste årene, får ikke være med i debatten.

Nå nettopp







Det summes i gangene på Lillehammer foran søndagens avgjørende presidentvalg.

Parallelt med at et organisatorisk rotete ting går sin skjeve gang, der visjonen om digitalisering ikke akkurat gjenspeiles i salen, er selvsagt søndagens ledervalg den store snakkisen.

les også NIF-styret tapte likestillingskamp: – Vil ikke velges fordi jeg er kvinne

Den strukturen for avvikling av idrettstinget har uheldige konsekvenser langs flere akser:

1). Fordi valget mellom de tre presidentkandidatene logisk nok tar utrolig mye krefter hos delegatene, kan det gå utover at de viktige sakene som skal behandles får den oppmerksomheten og energien de fortjener.

2). Mens den sittende presidenten har fri tilgang til forsamlingen, er utfordrerne hans fratatt muligheten til å ytre seg fra talerstolen. Sven Mollekleiv og Berit Kjøll sitter bak i salen som observatører. Hvis en av dem ender opp som den som skal være Norges idrettsforbunds nye president, får de da ansvaret for en politikk de ikke får lov til å debattere i forkant. Er det særlig gunstig?

3). Det logiske hadde vært at delegatene på tinget baserer sitt personvalg på hva deres miljø ønsker. Det er det en andel som gjør, men vi ser også en del som reiser hit uten noe mandat, med noen som angivelig ser nachspielet før valgdagen som tidspunktet for å bestemme seg. Hvor betryggende er det for saksgangen?

les også Idrettslederne hopper over verkebyllen

Dersom hele strukturen for tinget hadde vært stikk motsatt, altså at personvalget kom først og saksbehandlingen etterpå, hadde en rekke ugunstige forhold vært unngått.

Da ville en avklart ledersituasjon ikke overskygget det andre som skal skje på idrettstinget, og det ville gitt sikkerhet om at den relevante lederen i fremtiden får være med på viktige veivalg for perioden man skal ha roret.

Et system med valg først har for eksempel fungert utaskjærs i friidrett.

UTFORDERE: Tom Tvedt har vært idrettspresident de siste fire årene. Nå utfordres han av Berit Kjøll og Sven Mollekleiv. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Hva er så de plausible argumentene mot å velge personer først - og meisle ut politikken etterpå - med fremtidens styre på plass?

Slik blir det ikke denne gangen, og gitt denne organisasjonen fungerer, er det ikke mulig å si noe kategorisk om hvordan det ender.

Det er grunn til å håpe at idretten er seg bevisst at kapasiteter som Sven Mollekleiv og Berit Kjøll ønsker seg det øverste ledervervet.

I en ideell verden hadde valget endt med at begge fikk plass i styret. Men i realiteten ville nok ingen av dem vært happy med en ordinær styreplass.

les også Mener eldre menn styrer norsk idrett på bakrommet: – Demokratisk problem

Hvor står vi da klokken fem på tolv?

Tja.

Vi vet at Berit Kjøll opplever at hun har vind i seilene.

Vi vet at krefter jobber i bakgrunnen for Tom Tvedt, selv om det slett ikke er utløst noe skred av uttalt støtte.

Men det som fremstår temmelig udiskutabelt, er at valgkomiteen har gått grundig til verks i arbeidet med en helhetlig totalpakke.

les også Koss stiller som visepresident uansett hvem som blir NIF-president

Så langt er det ikke bragt til torgs noe spesifikt som taler mot at Sven Mollekleiv vil være den mest samlende av presidentkandidatene.

I sakene som er behandlet på tinget, ser vi at endringsvilje ikke er det letteste å oppdrive i en inngrodd organisasjonskultur, som for eksempel ikke ville vedta noe forpliktende for å bedre kjønnsbalansen.

Ideen om å slanke en organisasjon skikkelig, som har 112 presidenter og generalsekretærer og et tungrodd byråkrati, har det ikke vært mulig å få gjennom.

Det som derimot til slutt gikk gjennom - heller ikke det uten resistens - var modernisering av hyppigheten for idrettsting.

Men dessverre var rekkefølgen mellom politikk og personer ikke på agendaen.

Publisert: 25.05.19 kl. 18:03