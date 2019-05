DUKET FOR IDRETTSTING: Denne helgen samles norske idrettsledere til idrettsting på Lillehammer. Bildet er fra det ekstraordinære tinget i 2012. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Mener eldre menn styrer norsk idrett på bakrommet: – Demokratisk problem

Samtidig som norsk idrett samles til idrettsting på Lillehammer i dag, slår én av delegatene alarm: For mange avgjørelser fattes på bakrommet av eldre menn - lenge før avstemningen finner sted.

Nå nettopp







– Dette er et demokratisk problem, sier Eline Oftedal.

Hun er president i Norges fleridrettsforbund og styremedlem i Særforbundenes Fellesorganisasjon. Denne helgen tilbringer hun på Lillehammer sammen med flere titalls idrettsledere fra hele landet.

På tinget skal det velges ny president, men også stemmes over en lang rekke forslag til endring i norsk idrett.

Ifølge Oftedal er mange av avgjørelse i praksis allerede tatt. Hun liker dårlige det hun omtaler som skjulte nettverk, gjerne bestående av eldre menn. Folk utenfor formelle fora påviker fra sidelinjen, mener Oftedal.

– Alle vet det og de aller fleste har kjent det på kroppen selv: Man kommer forberedt til en diskusjon, men så er avgjørelsen allerede tatt. Alle kjenner til det, men vi klarer ikke å sette fingeren på det. Det er et demokratisk problem.

les også VG-opptelling: Mollekleiv i klar ledelse på Kjøll før NIF-valget

– Hva baserer du dette på?

– Om jeg har et eksempel? Nei, det har jeg ikke. Men jeg har mange anekdoter, og jeg har hørt enormt mye. Det er mange referanser til samtaler der ulike personer har vært involvert. Det er det massevis av. Det alle vet, er at mye av diskusjonen foregår blant menn på 50-60 år, som ikke eier fremtiden til idretten, sier Oftedal.

Hun er bekymret for at idrettspolitikken ikke makter å ta til seg unge mennesker som bringer inn nye impulser.

– Vi forvalter idretten dårlig om vi ikke slipper til nye krefter, men heller diskuterer viktige saker på bakrommet, der toneangivende personer har konkludert før debatten skal holdes. Da er det mange andre arenaer for unge, dyktige mennesker som fremstår mer interessante enn idretten, sier særforbundspresidenten.

PRESIDENT: Eline Oftedal er særforbundspresident i Norges Fleridrettsforbund. Foto: Karl Joergen Marthinsen

Hun fortsetter deretter:

– Det er et demokratisk underskudd og et problem å forvalte idretten slik at den er relevant for unge mennesker om 10-15 år.

Noe av problemet, mener Oftedal, skyldes sammensetningen av norsk idrett: Kretser og særforbund har like mange stemmer. Men siden det er langt færre kretser, handler mye om å kontrollere disse og få med et par store særforbund på laget.

les også Svømmeforbundet vil ha Tom Tvedt videre

– Da får man en hel haug med folk som aldri får stemmen sin gjennom fordi de har én stemme. Det er ingen som gidder å høre med eksempelvis fekteforbundet eller cricketforbundet, og kanskje de forbundene som er viktige i forhold hva gjelder det å ta til seg nye aktiviteter som våre nye landsmenn er opptatt av - og som gjøre at vi i fremtiden vil speile hele samfunnet.

– Hva ønsker du deg på det kommende idrettstinget?

– Jeg skulle ønske at vi kunne anerkjenne at vi har en utfordring i det å inkludere hele bredden av NIF, både særforbund og kretser. At vi ikke er så flinke til å ta opp i oss nye stemmer og ideer. Og så ønsker jeg en president som kan følge opp dette og dra moderniseringsprosessen i havn. At vi blir en dynamisk organisasjon, sier Eline Oftedal.

Hun velger å stemme på Berit Kjøll når det skal velges ny idrettspresident på søndag.

Publisert: 24.05.19 kl. 10:03