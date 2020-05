FEIRET TETT: Dette bildet av Hertha Berlin-duoen Dedryck Boyata og Marko Grujic vekket oppsikt da Bundesligaen startet igjen i Tyskland. Foto: Reuters

Hertha Berlin-spiller beklager tett feiring: – Det var ikke et kyss

Bildet av Hertha Berlin-duoen Dedryck Boyata og Marko Grujic som feiret tett vekket oppsikt da fotballen ble sparket i gang igjen i Tyskland denne helgen. Nå legger Boyata seg flat på sosiale medier.

– Det var ikke et kyss, og det var ikke en feiring, skriver Hertha Berlin-spilleren på Instagram.

Han sikter til kritikken som kom etter Hertha Berlins 3–0-seier mot Hoffenheim lørdag.

Reglene sier at målfeiring bare skal skje ved «kort kontakt med albue eller føtter». På bildet av Boyata og Grujic ser det ut som om Boyata enten kysser lagkameraten på kinnet, eller hvisker ham i øret.

– Hertha-spillerne bryter hygiene-reglene når de skal feire mål, skrev blant annet avisen express.de etter kampen.

– Jeg unnskylder at jeg tok på ansiktet til Marko Grujic. Jeg ga ham instruksjoner. Vi må selvfølgelig være forsiktige nå som vi spiller under denne situasjonen. Vi må tilpasse måten vi spiller og feirer på, skriver Boyata videre i Instagram-innlegget.

Se hvordan Hertha-spillerne feiret i denne videoen:

Allerede lørdag ble det kjent at ligaorganisasjonen DFL ikke kommer til å gi noen straff til hovedstadsklubben. Det skriver tyske Kicker. Grunnen er at reglene for målfeiring ikke er den del av det «medisinsk-organisatoriske konseptet». Det blir ikke sanksjoner fordi det som er skrevet om målfeiring, bare er råd.

Da Angela Merkel ga grønt lys for at fotballen kunne starte opp igjen under Tyskland, var det med helt spesielle regler. DFL har utformet regler som blant annet munnbind i garderoben og tilbud om å benytte seg av fem bytter.

Her kan du lese om de 10 viktigste punktene i reglene fra DFL.

Også Erling Braut Haaland fikk mye av oppmerksomheten etter Bundesliga-starten i helgen da han scoret det første målet etter fotballens coronapause:

Publisert: 18.05.20 kl. 10:11

