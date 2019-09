PENGESTERKT: Nils Petter Gill (nummer to fra høyre) er her med Privilegiado, som vant 3-års løpet på Øvrevoll i mai. Fra v. Ann Kristin Selmer, Kolbjørn Selmer, trener Niels Petersen, jockey Rafael Schistl og Nils Petter Gill. Foto: Eirik Stenhaug / Equus / NTB scanpix

Businesstopper frykter for hestesporten: – Nesten døden

Businesstopper som har satset på hestesporten, frykter hva som skjer om det blir satt et tapstak på 20.000 kroner i måneden. Rusfeltets samarbeidsorgan Actis mener derimot at 20.000 er en fornuftig grense.

VG kunne nylig fortelle at Lotteritilsynet ønsker å innføre det samme tapstaket i hestespill som det allerede er i Norsk Tipping, altså 20.000 kroner i måneden. Landbruksdepartementet skal ta avgjørelsen.

– Jeg tror nesten dette er døden for norsk hestesport, mener Nils Petter Gill, kjent bilselger, som har brukt mye penger på hest.

– Det blir helt feil å ha den samme beløpsgrensen på hestesport som i Norsk Tipping, fordi pengene rullerer så fort. Det vil ta bort en stor del av inntektsgrunnlaget i hestesporten, mener han.

Gill er en av mange pengesterke folk som har satset på hest.

Knut Weum, styreleder i Det norske travselskap, som sammen med Norsk Jockeyklubb jobber for å stoppe planene, sier i en epost til VG:

– Innføring av absolutte tapsgrenser i hestespill vil gi omsetningssvikt for Norsk Rikstoto og en negativ overføring til uregulerte, utenlandske spillaktører som markedsfører seg ulovlig i Norge.

– Omsetningen er ventet å falle med 900 millioner kroner, mens resultatet som overføres ventes redusert med 250 millioner kroner.

Nils Petter Gill, hesteeier med seirer i en rekke storløp, er skeptisk:

– Hvis jeg for eksempel den 31. august får inn 100.000 kroner på konto, og det er penger jeg har råd til å tape, så burde jeg kunne gjøre det. Det som det er viktig å komme til livs, er jo de som spiller for å vinne tilbake det de har tapt, sier Subaru-importøren i Norge.

Han mener at flere av storgamblerne dermed heller vil spille på utenlandske bettingselskap.

– Og da kommer det helt ut av kontroll. Nei, jeg er en sterk motstander av en beløpsgrense på 20 000 kroner i måneden, sier Nils Petter Gill - og mener at det også skaper trøbbel for store tippelag der folk går sammen og samler inn store penger for å satse på hestespill.

– Uten de store pottene forsvinner flere spillere. Jeg er synes dette er lite gjennomtenkt. Konsekvensene er store, mener Gill.

– Det er en helt unødvendig grense, mener Giovani-gründer Lennart Bäverholm.

– Hvorfor?

– Fordi det i dag er så god kontroll på alt mulig. Selvfølgelig er det viktig å jobbe mot spillavhengighet, men jeg ser ingen grunn til å innføre en slik grense.

– Det er noen store spillere i hestesporten, men det er folk som har råd til å tape penger. De som er spillavhengige, spiller nok ikke bare på hest. Og de må ha hjelp, mener Bäverholm.

ACTIS-SJEF: Pernille Huseby. Foto: Lene Neverdal, Actis

Pernilla Huseby, generalsekretær i Actis, sier at hun «er glad for at Norsk Rikstoto nå er i gang med å innføre bedre ansvarlighetstiltak rundt sine spillere».

– For dem som er mottakerne av overskuddet fra spill på hest, må det være et viktig poeng at pengene kommer fra folk som har kontroll på egen spilling, ikke mennesker med et avhengighetsproblem, sier Actis-sjefen.

– Men de frykter at storspillerne vil forlate Rikstoto og gå til utenlandske bettingselskap?

– Norsk Tippings erfaring er at innføringen av tapsgrensene ikke gjorde at storspillerne forlot selskapet, det var tvert imot en positiv holdning til innføringen av disse beskyttelsestiltakene. Det førte samtidig til at spillerne med høyest risiko for avhengighet faktisk tapte mindre, noe som jo er målet med å innføre ansvarlighetstiltak, sier Pernilla Huseby.

– Men hest er kanskje annerledes?

– Det kan være noe i kulturen ved det å spille på hest, for eksempel at man oftere har spillelag der mange satser sammen, som må tas hensyn til når man setter tapsgrensene. Men som utgangspunkt mener vi at et totalt tap på 20.000 kroner for en enkeltperson i måneden gir vide rammer for spilling.

Hestesporten genererer, ifølge dem selv, rundt 16.000 arbeidsplasser. Nå frykter de at disse arbeidsplassene er i fare.

– Det høres for meg ut som en sterk overdrivelse, sier Pernille Huseby fra Actis, som altså er Rusfeltets samarbeidsorgan og jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Knut Weum, styreleder i Det norske travselskap, er ikke enig:

– Norsk Rikstoto trenger individuelle tapsgrenser, siden man i stor grad har spill med produktegenskaper med dokumentert lav risiko for uheldig spilleadferd.

